Sorgt das 9-Euro-Ticket für „Chaostage“ auf Sylt? Auf der Insel wird es am Samstag voll: Die Innenstadt von Westerland und der Strand füllen sich mit Punks, in der Fußgängerzone wird „Flunkyball“ gespielt.

Vom Bahnhof bis hinunter zum Strand zieht sich die Fußgängerzone von Westerland auf der Insel Sylt. Dort, wo Alkohol eigentlich verboten ist und normalerweise Urlauberinnen und Urlauber bummeln gehen, zielen am Pfingstsamstag Männer und Frauen mit einem kleinen Ball auf eine Flasche, die sie in ihrer Mitte aufgestellt haben. Wann immer sie das Behältnis mit dem Ball umwerfen, setzen sie die Bierdosen an den Mund und trinken, so viel ihre Kehlen aufnehmen können. Wer die Dosen zuerst leert, gewinnt „Flunkyball“, so der Name dieses Trinkspiels.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der erwartete „Ansturm“ von Punks zum Start des 9-Euro-Tickets, er hat Sylt tatsächlich erreicht. Vor Wochen hatten sie scherzhaft zu „Chaostagen“ auf der oft zitierten „Insel der Reichen und Schönen“ aufgerufen. Wieso? Moritz Luft, Chef der Sylt Marketing GmbH, hatte gesagt, die Insel sei für einen Ansturm von 9-Euro-Ticket-Besucherinnen und ‑Besuchern nicht gerüstet. Das hatte viele Menschen verärgert, sie hatten sich zu Zweite-Klasse-Touristinnen und ‑Touristen degradiert gefühlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den sozialen Medien formierte sich wütender Protest. In Facebook- und Discord-Gruppen wurde dazu aufgerufen, die Insel zu stürmen – allerdings scherzhaft. Die Ersteller dieser Gruppen wiesen darauf hin, dass die angekündigte Party „reine Satire“ sei und „keinerlei Aufruf, nach Sylt zu reisen“, darstelle. Und dennoch ziehen Männer und Frauen am Samstag in abgerissenen Jeans durch Westerland.

„Chaostage“ auf Sylt: Alternative feiern in Westerland

Die Fußgängerzone in der Friedrichstraße ist zu einem Treffpunkt der Alternativen geworden. Im Gepäck haben sie Isomatten, Schlafsäcke und Bierkisten. „Endlich mal normale, nette Menschen auf Sylt“, kommentiert die Fotografin das Bild.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auch die Strände füllen sich mit Punks. Zwischen den Strandkörben breiten sie ihre Handtücher aus. „Der Pöbel ist auf Sylt angekommen. Da fallen den 1 % gleich schockiert die Krabbenbrötchen aus der Hand“, kommentiert eine Frau ihr Foto einer solchen Szene im Hinblick auf finanziell besser gestellte Menschen ironisch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bahn-Chaos vor Sylt

Schon am Morgen deutete sich an, dass es auf der Insel eng werden würde. Die Züge in Richtung Küste waren schlichtweg voll. Zugbegleiterinnen und ‑begleiter mussten etliche Reisende etwa in Hamburg darum bitten, die Bahn wegen Überfüllung zu verlassen. Fahrgäste, die an Bahnhöfen zwischen Hamburg und Sylt zusteigen wollten, hatten das Nachsehen: Die überfüllten Züge konnten keine weiteren Reisenden aufnehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Dementsprechend voll waren dort die Bahnsteige. Auch die Aufgänge waren vielerorts komplett dicht. Von hier aus bis nach Sylt durchkommen? An etlichen Bahnhöfen in der Bundesrepublik am Samstag unmöglich.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter