Für diese Reiseabenteuer sind wir 20 Jahre zu spät geboren

Rollerfahren auf Bali könnte für Touris bald Geschichte sein, das Kamelreiten an den Pyramiden ebenso, und Island ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Hast du dir schon mal überlegt, wie es wäre, wenn du diese und andere Orte vor 20 Jahren besucht hättest? War die Reisewelt da noch unbeschwerter – oder ignoranter? Oder ist sie es heute noch viel mehr?

Denken wir uns zurück an die Jahrtausendwende und schauen mal, was die Generation Y, geboren zwischen 1980 und 1994, da alles hätte erleben können ...

1. Mit dem Roller auf Bali

Einen Roller mieten und dann ab über die indonesische Insel – damit ist wahrscheinlich bald Schluss. Derzeit arbeitet das Land an einem Gesetzentwurf, das Ausleihen von Motorrollern an Ausländerinnen und Ausländer auf Bali zu verbieten. Bisher haben sich Reisende darüber keine Gedanken gemacht. Und einige haben das Ganze wohl zu locker genommen, was ein Grund für das geplante Gesetz ist: „Sie sollten nicht mit Motorrädern auf der Insel herumfahren, ohne Hemd oder Kleidung, ohne Helm und sogar ohne Führerschein“, ärgert sich Balis Gouverneur I Wayan Koster gegenüber BBC.

Doch Rollerfahren ist nicht das Einzige, was vor 20 Jahren noch entspannter war. Bali war damals auch noch kein Hotspot bei Reisenden. Damals verdienten die Einheimischen hauptsächlich mit Ackerbau ihr Geld, heute ist es der Tourismus. Online kannst du sogar Tagestouren zu den schönsten Instagram-Kulissen buchen.

2. Besteigung des Uluru/Ayers Rock

Es ist das Wahrzeichen Australiens: Der Uluru, auch bekannt unter dem englischen Kolonialnamen Ayers Rock. Der riesige rot leuchtende Felsen liegt so ziemlich genau im Zentrum des Kontinents und ist rund 350 Meter hoch. Für die Aborigines, für den Stamm der Anangu, ist der Uluru heilig.

Und das vertrug sich nicht gut mit der Tatsache, dass er auch bei vielen Reisenden ein beliebtes Ziel war und bis heute ist. Zwar kannst du noch zum Uluru fahren, den Berg bestaunen und ihn auf einem Wanderweg umrunden, hinaufgehen darfst du aber seit 2019 nicht mehr.

Den Ayers Rock in Australien kannst du dir nur noch von unten anschauen. Die Besteigung ist seit 2019 verboten. © Quelle: imago images/Zoonar

Das Verbot haben die Aborigines durchgesetzt. Nicht ohne Grund: Verunglücken Menschen am Ayers Rock tödlich, weil sie abstürzen oder sich überanstrengen, würden die Anangu in eine tiefe Trauer fallen. Bis zur Schließung ist 37 Menschen dieses Schicksal widerfahren. Wärst du 20 Jahre eher nach Australien gereist, hättest du dir die unendliche Weite des Landes auch von oben anschauen können.

3. Rauf auf den Mount Everest – ohne Anstehen

Zugegeben, die Besteigung des Mount Everest ist ein extremes Abenteuer und steht sicher nicht auf jeder Bucket List. Eines ist der Aufstieg heute aber ganz sicher nicht mehr: einsam. Wer heute auf den höchsten Berg der Welt will, muss sich aufs Schlangestehen einstellen.

Ein Bild, wie etliche Menschen in Expeditionskleidung auf einem schmalen Kamm in der sogenannten „Todeszone“ ausharren, um endlich an den Gipfel zu kommen, ging 2019 um die Welt. Im Jahr 2023 dürfen sich bislang 454 Bergsteigerinnen und Bergsteiger nach der Bezahlung einer Gebühr von 11.000 Dollar an die Besteigung wagen. Rekord.

Wenn du heute den Mount Everest besteigen willst, musst du dich mitunter auf lange Schlangen und Wartezeiten einstellen. © Quelle: imago images/Westend61

Das war früher anders: Bis 1980 wurden gerade einmal 99 Menschen gezählt, die auf dem Everest standen. Einer davon war Reinhold Messner. Der Extrembergsteiger erkletterte den Mount Everest 1978 mit seinem Begleiter Peter Habeler. Heute mokiert Messner, der Mount Everest sei zum „Rummelplatz für Touristen“ geworden.

Und die bringen auch immer mehr Müll mit nach oben. Der „Stern“ bezeichnete die Gegend 2022 sogar als „höchste Müllhalde der Welt“.

4. The Beach ohne Umweltschäden

Wer zur Generation Y gehört, wird sicher auch den Film „The Beach“ kennen. Damals war Leonardo DiCaprio noch ein junger Erwachsener, Thailand noch nicht mit Reisenden geflutet und die Filmkulisse sauber.

Doch nachdem der Film 2000 erfolgreich über die Kinoleinwände auf der ganzen Welt flimmerte, wollten immer mehr Menschen die traumhafte Kulisse auf Koh Phi Phi Le mit eigenen Augen sehen.

Anker wurden achtlos ausgeworfen und zerstörten die Riffe, der Strand selbst wurde oft zugemüllt zurückgelassen. 2018 reichte es der thailändischen Regierung, und sie verhängte ein Besuchsverbot. Im Mai 2019 wurde das um zweieinhalb Jahre verlängert – der Strand und die Küste sollten sich erholen.

Inzwischen ist der Strand zwar wieder offen. Ein Besuch ist jedoch nur mit strengen Auflagen möglich, damit die paradiesische Maya Bay vor dem Massentourismus geschützt wird. 20 Jahre früher hättest du das Paradies noch in vollen Zügen und ohne Andrang genießen können ...

5. Als Island noch ein Geheimtipp war

Island ist nicht nur das Land von Feuer und Eis, sondern auch ein Sehnsuchtsort für viele Reisende. Dementsprechend voll ist es an den Hotspots, vor allem im Sommer. Doch das war noch nicht immer so. Tatsächlich war der große Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 der Start für einen Touristenboom in Island. Mehrere Ausbrüche hatten im April 2010 die Folge, dass der gesamte Flugverkehr in Mittel- und Nordeuropa zum Erliegen kam.

Der Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 sorgte für Chaos im Flugverkehr – und machte Island als Reisedestination berühmt. © Quelle: imago images/YAY Images

Für Island kam die weltweite Aufmerksamkeit gerade richtig, immerhin steckte das Land in der Zeit in einer großen finanzielle Krise. Seitdem entern zahlreiche Touristinnen und Touristen jährlich die Insel und Island hat sich zu einem echten Reiseland gemausert.

Der Nachteil: Du bist fast nie alleine, das wäre vor 20 Jahren noch anders gewesen. Ein Gefühl dafür, wie es vor dem großen Boom gewesen sein muss, haben wir während der Pandemie selbst erlebt und aufgeschrieben.

6. Einsame Fotos an Touristen-Hotspots

Vor 20 Jahren war das Wort Selfie noch in ebenso weiter Ferne wie die Verbote, die das Wort bis heute ausgelöst hat – besser gesagt, die Tat dahinter. Mach ein Selfie oder es hat nicht stattgefunden. Das Gefühl macht sich zumindest breit, wenn du durch die sozialen Medien scrollst. An den berühmtesten Orten werden Selbstporträts geschossen und es wirkt auf den ersten Blick so, als wäre die Person dort allein. Doch oft stehen hinter ihr zahlreiche Menschen in einer Schlange, die das gleiche Selfie haben wollen.

Der Trend hat in den letzten Jahren solche Ausmaße angenommen, dass inzwischen ganze Orte für Selfies gesperrt werden. Schon 2021 zogen Verantwortliche am Königssee in Bayern die Reißleine und sperrten eine Wasserstelle, die sich zum beliebten Fotospot entwickelt hatte. Leider nehmen nicht alle Selfie-Begeisterten Rücksicht auf die Natur, und so nahm diese am Königssee Schaden von dem Hype. Das Verbot wirkte.

Ähnliches passiert nun in Italien. So hat der kleine Hafenort Portofino an der ligurischen Küste Halteverbotszonen für Autos eingerichtet. Der Bürgermeister begründet den Schritt damit, dass in der Vergangenheit viele Reisende an den unmöglichsten Stellen für ein Selfie angehalten und ein Verkehrschaos verursacht hätten. Wer sich nicht an die Regel hält, muss mit bis zu 275 Euro Strafe rechnen. An diesen Orten sind Selfies ebenfalls verboten.

7. Blick auf das ewige Eis in den Alpen

Das Eis schmilzt, die Welt wird immer wärmer. Die Folgen des Klimawandels sind zunehmend spürbar und auch sichtbar. Und dafür müssen wir nicht mal weit reisen: Wärst du vor 20 Jahren in die deutschen Alpen gereist, hättest du noch fünf Gletscher sehen können, die heute verschwunden sind. Vom Watzmanngletscher oder Blaueis ist heute nichts mehr übrig. Seit dem letzten Jahr hat auch der Südliche Schneeferner seinen Status als Gletscher verloren. Bleibt es bei diesem Trend, wird es vermutlich 2040 keine deutschen Gletscher mehr geben.

Was vor 20 Jahren noch eine dicke Eisfläche war, ist heute nur noch karges Bergland: der frühere Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Alpen. © Quelle: imago images/Westend61

Und selbst der Winterurlaub in den Alpen ist nicht mehr sicher, wie wir in der vergangenen Saison gemerkt haben. Die schneesicheren Winter mit perfekten Pistenkonditionen ohne Kunstschnee waren vor 20 Jahren noch völlig normal, heute sieht die Sache anders aus.

8. Kamelreiten an den Pyramiden

Schaukelnd auf dem gemütlichen Rücken eines Kamels sitzend die ägyptischen Pyramiden bestaunen – ein Abenteuer, das vor 20 Jahren noch selbstverständlich war. Kamelreiten gehörte zu den Pyramiden wie die Weißwurst zu Bayern.

Doch das wird bald Geschichte sein – zum Glück für die oftmals schlecht behandelten Tiere. Denn das ägyptische Tourismusministerium plant ein Verbot des Kamelreitens. Schon diesen Sommer könnte damit Schluss sein. Die Alternative: Du erkundest die archäologische Stätte weniger romantisch mit einem Elektroauto ...

9. Eine echte Überraschung erleben

Die sozialen Medien sind voll mit Reisebildern und Videos. Die schönsten Orte auf Bali, die spannendsten Ecken in New York oder die spektakulärsten Landschaften während eines Roadtrips durch die USA – all das kannst du Tag und Nacht bei Instagram, Tiktok und Co. live verfolgen. Das ist zwar toll, vor allem für Menschen, die sich solche Reisen nicht leisten können.

Es nimmt uns aber auch den Überraschungsmoment, all das selbst das erste Mal zu sehen. Vor 20 Jahren, als es noch nicht mal Facebook gab, war der Fotoabend nach der großen Reise der Großeltern oder Freunde noch Pflicht. Und du hast auf eigenen Reisen an beliebte Orte vielleicht noch nicht gedacht: „Ach schau, es sieht hier ja wirklich so aus wie bei Instagram.“