Ab auf die Inseln: Unterwegs in der kleinsten schwedischen Provinz

Die Sonne scheint, ein erfrischendes Lüftchen weht uns ins Gesicht. Nach rund 15 Minuten Überfahrt ab dem Häfchen Järnavik nähert sich das Schiff zielstrebig einem vermeintlich unscheinbaren Eiland. Hektik und Stress sind bald vergessen, finden schon bei der Anfahrt keinen Nährboden mehr.

In Blekinge, der kleinsten Provinz Schwedens und im Süden gelegen, wimmelt es an der Festlandküste von felsigen Inselchen, entstanden durch die Eiszeiten: Schären, mal größer, mal kleiner. Der Inselreichtum wird gern als Schärengarten umschrieben, die Schweden schwärmen, zu Recht, von ihrem Archipel. Das Unesco-Biosphärenreservat Blekinge-Archipel bietet 47 Naturschutzgebiete.

Die Schäreninsel Tjärö bietet viele ­wunderbare Ausblicke und Badebuchten. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Blekinge ist ideal zum Wandern und Radfahren

Auf dem 270 Kilometer langen Fernwanderweg Blekingeleden passieren Radfahrerinnen und Radfahrer Weiden, Wälder und Seen und bekommen einen guten Überblick über die verschiedenen Landschaftsformen der Region. Am Weg liegen in regelmäßigen Abständen Unterkünfte. In der Provinz gibt es auch ein Wegenetz namens ARK 56, das sich durch den Schärengarten schlängelt. Die Wander-, Rad-, Segel- und Paddelrouten laufen an 13 Punkten zusammen. Aber zurück auf unser Schiff.

Unser Ziel, das Naturreservat Tjärö, rückt ins Blickfeld, eine 75 Hektar kleine Insel wie aus dem Bilderbuch. Die ersten roten Holzhäuschen laden schon von Weitem ein: Astrid-Lindgren-Romantik pur. Wann kommen Pelle, Tjorven, Stina und der gemütliche Bernhardiner Bootsmann um die Ecke, um uns auf Saltkrokan zu begrüßen?

Schweden-Atmosphäre pur: Wer sich der Schäreninsel Tjärö nähert, fühlt sich wie in einem Astrid-Lindgren-Roman. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Carolina Lundberg und Martin Thell vertreten die fiktive Kinderschar bestens. Sie managen hier seit 2016 die 13 schwedenroten Häuschen, die zum Teil aus dem 19. Jahrhundert stammen: Das Tjärö Hotel & Vandrarhem bietet 137 Betten in 52 einfachen, aber putzigen Zimmern, geeignet für Familien, Pärchen, Anglerinnen und Angler, Wassersportlerinnen und -sportler – Jung und Alt. Auch Camperinnen und Camper sind hier willkommen.

Carolina Lundberg und Martin Thell heißen Reisende auf Tjärö willkommen. Die putzigen alten Häuschen sind heute ein Hotel und Wanderheim. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Einer der Höhepunkte neben der zum Teil bewaldeten Landschaft, gut ausgeschilderten Wanderwegen, den grandiosen Ausblicken und Badebuchten mit rustikalen Sitzmöbeln und Feuerstellen: eine Floßsauna. Das Innere der Häuschen und Zimmer verheißt, was das Äußere verspricht: Gemütlichkeit ohne Schnickschnack. Das heißt aber auch: ohne Fernseher. Doch das beste Programm läuft hier ohnehin vor der Haustür.

Das Archipel gilt auch als Hechtreich

Die Gewässer von Blekinge – Meer, Seen und Bäche – eignen sich übrigens zum Angeln: Im Volksmund wird der Archipel Hechtreich (Gäddriket) genannt. Es gibt mehrere Anbieter von geführten Angeltouren. Auch Fliegenfischen ist möglich. Der Fluss durch Mörrum gilt sogar als Schwedens bestes Sportangelgewässer.

Oder wie wäre es mit einer geführten Kajaktour? Åke Olsson erklärt nicht nur, wie das Paddeln funktioniert. Er nimmt auch gern als Hintermann im Zweisitzer Platz und weiß, wo der Archipel sich von seiner besonders faszinierenden Seite zeigt. Immer wieder lenkt er das Kajak um den nächsten Schärenarm, bis es zurück nach Tjärö geht.

Ake Olsson ­begleitet Kajaktouren und gibt auch Anfängerinnen und Anfängern Sicherheit. © Quelle: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Hotel und Wanderheim auf Tjärö kooperieren mit Svenska Turist Föreningen (STF). Dieser gemeinnützige Mitgliederverband setzt sich seit 1885 dafür ein, dass jedermann freien Zugang zur Natur hat. Nachhaltiger Tourismus, kombiniert mit bezahlbaren, individuellen und oftmals originellen Unterkünften: 250 davon stehen zur Auswahl.

Auf Aspö im Lotsenturm schlafen

Dazu zählt auch eine architektonisch anspruchsvolle Bleibe auf der Blekinger Schäreninsel Aspö, gut erreichbar mit der kostenlosen Autofähre ab Karlskrona: Der weithin sichtbare Turm wurde 1944 als Aussichtsplattform für Lotsen gebaut. Der untere Teil diente als Schutzraum, von oben hatte man das Meer im Blick.

Der Lotsenturm ist eine außergewöhnliche Unterkunft auf Aspö. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Einen Aufzug gibt es hier nicht, doch wird das Erklimmen der Treppenstufen mit grandiosen Ausblicken belohnt. Nicht erst ganz oben bietet sich freie Sicht über das üppig bewaldete Eiland und natürlich das Meer. Heute sind auf den fünf Etagen ebenso viele Zimmer mit eigenem Bad untergebracht. Die Idee, den 20 Meter hohen Turm in ein Gästehaus zu verwandeln, hatte Sven-Erik Löfgren Ende der Neunzigerjahre.

Den damaligen Hafenlotsen zog es beruflich mehrfach nach Saudi-Arabien, bevor er mit Frau und Kindern wieder auf sein Aspö zurückkehrte. Der Lotsenturm dort hatte es ihm angetan.

„Ich habe ihn gekauft, einen Architekten eingeschaltet und die fünf Etagen in gemütliche Gästezimmer umbauen lassen“, sagt der heute 78-Jährige, während sein Blick von oben bis zur Seefestung Drottningskär aus dem 17. Jahrhundert schweift. Sie zählt mit dem Marinehafen von Karlskrona mit seinen ehemaligen Werften und Verteidigungsanlagen sowie der Altstadt zum Unesco-Welterbe.

Urgestein Löfgren gönnte dem Lotsenturm ein neues Obergeschoss: einen von Glasfassaden geschützten gemütlichen Ausguck samt Rundgang unter freiem Himmel. „Ich wollte, dass diese Etage allen Gästen zur Verfügung steht“, sagt der Rentner, der das Gästehaus mittlerweile in jüngere Hände gegeben hat, aber auch heute noch fasziniert von dem tollen Ausblick auf seine Heimat Aspö ist.

Vom Lotsenturm auf Aspö aus schweift der Blick auch bis zur Seefestung Drottningskär. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Karlskrona liegt auf mehr als 30 Inseln

Verlässt man das 500-Seelen-Eiland mit seinen Wander- und Radwegen wieder, lohnt sich ein Besuch in Karlskrona, jener 1680 auf Geheiß von König Karl XI. angelegten Militärhafenstadt, die sich über mehr als 30 Inselchen erstreckt und deren Kern bis heute gut erhalten und von der Unesco ausgezeichnet wurde.

Kleine Läden und nette Cafés wie das putzige Systrarna Lindqvist (Schwestern Lindqvist) mit eigener Bäckerei laden zum Bummeln und zur schwedischen Kaffeepause, der Fika, ein: Zimtschnecken sind hier nicht nur am nationalen Tag der Zimtschnecke, am 4. Oktober, ein Genuss.

Elenor Fristedt versüßt in ihrem Café Systrarna Lindqvist in Karlskrona mit Backwaren das Leben. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Statue ist beliebtes Fotomotiv

Einer der wohl am häufigsten fotografierten Hingucker steht vor der hölzernen Admiralitätskirche aus dem Jahr 1685: Gubben Rosenbom. Die lebensgroße Holzfigur eines alten Mannes in Bootsmanntracht, der die Hand zum Betteln ausstreckt, erinnert an einen Landstreicher, der 1717 der Legende nach vor dem Gotteshaus erfroren sein soll.

Sein Hut lässt sich lupfen. Wer hier eine Münze hineinwirft, leistet gewissermaßen späte Wiedergutmachung: Die Skulptur ist heute eine Sammelbüchse für Arme. Das Original steht übrigens in der Kirche.

Die mannshohe Statue des Gubben Rosenbom in Karlskrona ist ein Touristenmagnet – und eine ­Sammelbüchse für Arme. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Werftarbeiterviertel lohnt einen Besuch

An Wochenenden und in der Saison dicht von Touristinnen und Touristen umlagert, aber dennoch auf alle Fälle einen Abstecher wert ist das Werftarbeiterviertel Björkholmen mit seinen kleinen, bunten Häuschen in schmalen Gassen. Große Berühmtheit erlangte auch aus gutem Grund die Kleingartenkolonie Brändaholm aus dem Jahr 1920.

Die Anlage mit den 45 malerischen rot-weißen Häuschen steht jeder und jedem offen, ein Spaziergang lohnt sich. Das Viertel soll belebt bleiben; Käuferinnen und Käufer einer der begehrten Parzellen müssen daher in Karlskrona wohnen.

Die Gartenkolonie ist ein in ganz Schweden beliebtes Postkartenmotiv. „Dass sie in Karlskrona steht, wird dabei oft verschwiegen“, sagt Anna Eriksson von Visit Blekinge. Blekinge rühmt sich also nicht zu Unrecht, ein Hidden Gem, also ein verstecktes Juwel, zu sein.

Tipps für deine Reise nach Schweden

Anreise: Mit der Bahn nach Karlskrona. Der ­Öresundstag fährt in etwa dreieinhalb Stunden von Kopenhagen nach Karlskrona. Es gibt Fährverbindungen nach Trelleborg und Malmö, von wo aus ­Blekinge per Auto gut erreichbar ist. Flugverbindungen bieten sich nach Kopenhagen an. Dort gibt es Leihwagen und Zuganbindungen.

Beste Reisezeit: Die Sommermonate Juni bis August sind Hauptsaison in Schweden. Auch Frühling und Frühherbst bieten ein angenehmes Klima.

Attraktionen: Familientauglich ist ein Besuch im Marinemuseum in Karlskrona, das Kinder interaktiv einbindet. Es bietet unter anderem Schiffsmodelle aus dem 18. Jahrhundert, die Besichtigung und Erkundung eines echten U-Boots und eine beeindruckende Sammlung faszinierender Galionsfiguren. Geöffnet: täglich 10 bis 17 Uhr (Juni bis August), dienstags und donnerstags bis sonntags 10 bis 16 Uhr und mittwochs 10 bis 19 Uhr (September bis Mai); Eintritt: bis 18 Jahre frei; Erwachsene zahlen 150 Kronen (rund 13 Euro).

An der Küste zwischen Karlshamn und Ronneby liegt das größte Wildreservat in der nordischen Region: der Eriksberg Vilt- och Naturpark. Touren im Safariwagen können gebucht werden. Öffnungszeiten: 6. März bis 28. August: täglich ab 12 Uhr geöffnet. Eintritt Safaripark in der Saison: Erwachsene 650 Kronen, Rentner 550 Kronen, Kinder von vier bis 16 Jahren 350 Kronen, Familien (zwei Erwachsene mit drei Kindern) 1300 Kronen.

Im Safari-Park Eriksberg tummeln sich wilde Tiere wie Mufflons , Wildschweine und der Davids-Hirsch. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Verschiedene Unternehmen bieten Paddeltouren oder Kajaks zum Leihen an – zum Beispiel Paddelkompaniet nördlich von Ronneby.

Die Reise wurde unterstützt von Visit Sweden und Visit Blekinge. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.

