Ab ins kühle Wasser: Die schönsten Seen in Luxemburg

Luxemburg liegt zwischen Deutschland, Belgien und Frankreich und zählt mit seiner Fläche von 2586 Quadratkilometern zu den kleinsten Ländern der Welt. Das Großherzogtum ist zwar klein, im Sommer wartet aber trotzdem großer Wasserspaß. Die Badesaison in Luxemburg dauert vom 1. Mai bis zum 30. September. Wir tauchen mit dir an den schönsten Seen und Freibädern in Luxemburg ab.

Obersauer-Stausee

Der Obersauer-Stausee ist der größte See des Landes und liegt bei Esch-Sauer mitten in einem Naturpark im Nordwesten Luxemburgs. Mit einer Fläche von 3,8 Quadratkilometern ist der See auch der landesweit größte Trinkwasserversorger. Der Fluss Sauer, der in den Ardennen entspringt, und zahlreiche Zuflüsse liefern dem See jährlich 175 bis 240 Millionen Kubikmeter Wasser.

Der Obersauer-Stausee verspricht jede Menge Badespaß. © Quelle: IMAGO/Volker Preußer

Da der See die wichtigste Trinkwasserquelle des Landes ist, darf nicht überall gebadet werden. Platz für Wasserspaß gibt es aber reichlich: Insgesamt lockt der Obersauer-Stausee mit sechs Zugangspunkten und Liegewiesen. Neben Schwimmen kannst du Wassersportarten wie Paddeln, Tauchen, Surfen und Segeln betreiben, Grillen ist an ausgewiesenen Stellen erlaubt.

Baggerseen in Remerschen

Im Süden von Luxemburg sind die Baggerseen in Remerschen perfekt für eine Auszeit am Wasser und eine Abkühlung. Die Baggerseen haben insgesamt eine Fläche von rund 25 Hektar. Entstanden sind sie in ehemaligen Kiesgruben. Vor Ort gibt es das Biodiversum: ein Naturschutzzentrum, dessen Schwerpunkt auf dem Schutz von Vögeln liegt.

Am Wasser gibt es Strandflächen, ein Restaurant, Wasseraktivitäten mit Ruderbooten oder SUP-Boards und für Kinder ein eigenes Planschbecken. Die Zahl der Badegästinnen und Badegäste ist auf 3000 begrenzt. Wer hier baden will, braucht eine Voranmeldung, die man online ausfüllen kann.

Weiswampacher See

Bei der Ortschaft Weiswampach im Norden von Luxemburg liegt das Freizeit- und Ferienzentrum Weiswampach auf einer Fläche von insgesamt 65 Hektar. Mittendrin wurden zwei künstliche Seen mit einer Fläche von jeweils rund sechs Hektar angelegt.

Der Weiswampacher See ist vielseitig und nicht nur perfekt zum Schwimmen: Wer will, kann auch windsurfen, angeln oder Tretboot fahren. Auch ein Urlaub direkt am Wasser ist möglich: Es gibt einen großen Campingplatz mit 276 Parzellen.

Echternacher See

Im Osten von Luxemburg, nicht weit entfernt vom Stadtzentrums von Echternach, liegt der gleichnamige See. Der Echternacher See wurde im Jahr 1975 künstlich angelegt und umfasst eine Fläche von etwa 35 Hektar. Er wird vom Lauterbornerbach gespeist, der ihn auch entwässert, und ist umgeben von Wäldern.

Der Echternacher See in Luxemburg hat eine Fläche von etwa 35 Hektar. © Quelle: imago images/CSP_fuchsphotograph

Ursprünglich war der See nicht zum Baden gedacht, sondern galt als Paradies für Anglerinnen und Angler. Seit 2022 ist aber ein Teil des Sees zum Baden freigegeben, da die erforderlichen Nachweise der Wasserqualität erbracht wurden. Im See liegen mehrere kleinere Inseln, die für Freizeitzwecke angelegt wurden, um den See führt ein Weg zum Spazieren, Inlineskaten oder Fahrradfahren. In der Nähe liegt auch eine Jugendherberge.

Rosporter Stausee

Am östlichsten Zipfel Luxemburgs unterhalb der Ortschaft Rosport liegt in Grenznähe zu Deutschland der Rosporter Stausee. Der ist nicht nur bekannt für Wassersport, sondern erzeugt auch 6,5 Megawatt Strom, was der Leistung von rund drei Windrädern entspricht.

Action steht am Rosporter Stausee an erster Stelle. Zwischen dem 1. Mai und dem 30. Oktober ist es möglich, auf dem See Wasserski zu laufen. Außerdem kann man mit Kajaks oder Bananaboot fahren und Stand-up-Paddle-Boards oder Wasserfahrräder ausleihen.

Freibäder in Luxemburg

In Oberkorn lockt das Aquasud mit viel Spaß im Wasser. Das Freibad bietet eine Wasserrutsche und eine große Liegewiese.

In Düdelingen (Dudelange) bietet das Freibad ein 50-Meter-Schwimmbecken, eine Rutschbahn, ein Nichtschwimmerbecken und eine große Liegewiese.

Das Freibad in Grevenmacher bietet in einer wunderschönen Umgebung einen großen Pool mit Sprungbrettern, ein Kinderbecken mit einer Rutsche und einen kleinen Pool für die Kleinen.

Das Freibad in Remich bietet ein großes Becken mit Sprungbrett und Rutschbahn, ein kleines Becken mit Wasserspielen für Kinder, einen Kiosk und ein Restaurant mit Terrasse.

In Luxemburg-Stadt kann man im Coque , dem olympischen Schwimmbad der Hauptstadt, abtauchen. Hier gibt es über 50 Meter lange Schwimmbahnen.

