Ab nach Köln: Das sind die coolsten Stadtviertel

Du planst deinen ersten Städtetrip nach Köln oder warst schon mal hier und hast Lust, neue Ecken zu entdecken? Dann nehmen wir dich mit auf Erkundungstour – und zwar durch die coolsten Stadtviertel der Metropole am Rhein. Damit auch du am Ende deines Trips sagen kannst: „Kölle du bes e Jeföhl!“

Agnesviertel

Das Agnesviertel in Köln gehört zu den beliebtesten Stadtvierteln, beziehungsweise Veedeln, wie es in Köln heißt. Warum das Viertel so cool ist? Ganz einfach: Junge Familien, Studentinnen und Studenten, waschechte Kölnerinnen und Kölner sowie pittoreske Gassen mit kleinen Geschäften und Cafés machen das Viertel zu einem belebten und angesagten Ort.

Früher war das Agnesviertel noch eher unbekannt. Doch inzwischen hat es sich zu einem Szeneviertel etabliert und besonders junge Menschen zieht es dorthin. Ob zu einem Spaziergang über den Wochenmarkt am Sudermanplatz, auf einen Kaffee im Pico Kiosk am Neusser Platz oder ins Goodchild Café auf der Sudermanstraß: Das Agnesviertel schenkt dir ein wunderbares Gefühl von Lokalität und wer sich dem Veedel-Gefühl hingibt, wird sich schnell wie zu Hause fühlen.

Außerdem bringen prächtige Altbauten Besucherinnen und Besucher hier zum Staunen und auch Kölns zweitgrößte Kirche – die Agneskirche – zieht zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Im Agnesviertel findest du prachtvolle Altbauten soweit das Auge reicht. © Quelle: imago/Joko

Übrigens lässt sich im Agnesviertel schnell ein ganzer Tag verbringen, denn bei guten Wetterbedingungen ist es das Beste, einfach loszuziehen und die tollen Ecken für sich zu entdecken. Hast du schon mal etwas über den berühmten Rosengarten gehört?

Zwischen Innerer Kanalstraße und Neusser Straße befindet sich im sogenannten Fort X – eine der ursprünglichen Festungsanlagen Kölns – ein symmetrischer Rosengarten wieder, der mit über 2.000 verschiedenen Arten in prachtvollen Farben erstrahlt. Nicht weit davon entfernt triffst du außerdem auf den Skulpturenpark, in dem es kostenlos Kunst zu bestaunen gibt.

Apropos Kunst: Wenn du außerdem auf der Suche nach einem tollen Souvenir für dich oder deine Liebsten bist, dann wirst du im No. 59 Concept Store Cologne bestimmt fündig.

Belgisches Viertel

Wenn dir weiterhin nach einem gemütlichen Spaziergang durch ein Viertel ist, das mit schmalen Gassen, einladenden Cafés und prachtvollen Altbauten verzaubern, dann bist du im Belgischen Viertel genau richtig. Auch hier lässt sich locker ein ganzer Tag verbringen und das „kölsche Jeföhl“ hautnah miterleben.

Zwischen Aachener Straße, Hohenzollenring und Venloer Straße triffst du auf ein Veedel, das dank der vielen Gastro-Angebote, den unzähligen kleinen Boutiquen und viel Kunst und Kultur tagtäglich zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht.

Ganz egal ob Sommer oder Winter: Das Belgische Viertel lädt das ganze Jahr über zum Flanieren ein. Schnapp dir hierzu am besten einen leckeren Kaffee auf die Hand und losgeht die Entdeckungs-Tour.

Im Inneren Grüngürtel kannst du die Sonne genießen. © Quelle: imago/Future Image

Die Heilandt Kaffeemanufaktur könnte deine erste Anlaufstelle sein, wenn du deinen Besuch im Belgischen Viertel morgens startest. Hier triffst du auf 20 verschiedene Kaffee- und Espressosorten, die jedes Kaffeeherz höherschlagen lassen. Im Anschluss daran lohnt sich ein Spaziergang zum Stadtpark, denn die grüne Oase inmitten der Stadt lädt zum Entspannen ein und zieht viele Menschen, insbesondere im Sommer und nach Feierabend, an. Hier kannst du es dir (natürlich bei guten Wetterbedingungen) mit einer Picknickdecke gemütlich machen und die warmen Sonnenstrahlen genießen.

Raus aus der grünen Oase, rein ins Vergnügen, denn: Am Brüsseler Platz spielt sich das wahre kölsche Leben ab. Auch hier kannst du es dir gemütlich machen und am Le Kiosk ein Kölsch probieren. Und falls du auf der Suche nach einem besonderen Geschenk bist: Die vielen kleinen Geschäfte, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, laden zum Shoppen ein.

Ehrenfeld

Wusstest du, dass Ehrenfeld ursprünglich mal ein Arbeiter- und Industriestadtteil war? In den 90ern hat das Viertel jedoch einen Wandel durchgemacht und ist zum absoluten Hotspot geworden. Hier treffen die verschiedensten Kulturen aufeinander, was das Viertel so einzigartig machen. In Ehrenfeld kann sich einfach jede und jeder gleichermaßen wohl und willkommen fühlen.

Das Stadtviertel zeichnet sich, im Gegensatz zum Belgischen Viertel mit seinen prachtvollen Altbauten, durch alte Industriebauten, farbenfrohe Street-Art sowie moderne und urbane Architektur aus. Inmitten dessen triffst du dann auf angesagte Restaurants, tolle Cafés, Kneipen und Theater.

In Köln Ehrenfeld findest du an fast jeder Ecke farbenfrohe Street-Art. Es lohnt sich durch die Straßen zu flanieren und die Kunstwerke anzuschauen. © Quelle: imago images/Eibner

Wen es nach Ehrenfeld zieht, wird auch hier bei einem entspannten Spaziergang einige tolle Seiten des Stadtviertels für sich entdecken: Angefangen bei der Landmannstraße, auf der du viele kleine Geschäfte und Cafés wiederfindest bis hin zur Eichendorffstraße, in der du Altbauten bestaunen kannst.

Außerdem hast du die Möglichkeit, dir eine kleine Verschnaufpause im Leo-Amann-Park zu gönnen – idealerweise mit einem leckeren Kaffee, den du dir beim zweifachen deutschen Meister im Kaffeerösten, Benson Badass Coffee, bestellst.

Ein weiteres Highlight, das es nur in Ehrenfeld zu finden gibt, ist die Heliosstraße. Hier findest du zum einen den einzigen Leuchtturm in ganz Köln und obendrein zahlreiche Wände und Mauern, die mit Street Art bemalt sind.

Die Heliosstraße bietet reichlich Kunst an, die beim Flanieren kostenlos angeschaut werden kann und tolle Motive fürs Fotografieren bietet.

Südstadt

Bereit für einen Ausflug in die Südstadt? Hier triffst du zum einen auf das ultimative Veedel-Feeling und hast zeitgleich den Rhein vor der Nase, an dem es sich besonders gut entspannen lässt. Vielleicht hast du sogar Lust, dich am Skatepark Kap686 aufs Board zu schwingen und bei gutem Wetter die Promenade entlang zu fahren.

Ganz egal, ob du gerade zu Besuch bist oder in Köln wohnst: Die Südstadt ist so beliebt, dass jede und jeder gern und viel Zeit dort verbringt. Angefangen bei einem Spaziergang durch den Volksgarten, der vor lauter Entertainment-Möglichkeiten strotzt. Hier kannst du entspannt mit deinen Liebsten Tischtennis spielen, spazierengehen, Tretbootfahren oder gemütlich auf einer Decke liegend die Umgebung genießen.

Im Viertel kannst du außerdem auf dem Wochenmarkt am Severinskirchplatz lokale Köstlichkeiten in Bio-Qualität einkaufen und probieren. Grundsätzlich lädt aber auch die gesamte Severinstraße zum Schlendern ein, da du dort auf viele verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und Cafés triffst.

Apropos Essen: In der Merowingerstraße findest du den berühmten kleinen Laden „Eier und Käse König“ wieder. Hier kannst du aus 100 verschiedenen Käsesorten deinen Snack für ein Päuschen zwischendurch einkaufen und genießen.

Blick von der Severinstorburg zur Severinstraße. © Quelle: imago images/Wilhelm Mierendorf

Nicht weit weg vom Severinskirchplatz findest du außerdem die Severinstorburg – ein historisches Highlight, das in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut wurde und somit genauso alt ist wie der Kölner Dom.

Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde der Turm von der Kölner Hitler-Jugend genutzt und dann im Jahre 1979 zu einem Bürgerzentrum umgebaut. Heute ist die Severinstorburg offizieller Trauort der Stadt, an dem sich viele Brautpaare das Ja-Wort geben.

Nippes

Im Kölner Norden gibt es das wunderbare Stadtviertel Nippes zu entdecken. Hier findest du wirklich alles, was das Herz begehrt. Direkt an der Neusser Straße spielt sich der Alltagstrubel ab und nur wenige Meter davon entfernt, in kleinen Seitenstraßen, triffst du auf charmante Cafés, die schönsten Altbauten und ausgezeichnete Restaurants. Ein städtisches Kontrastprogramm, das sich vor allem am Schillplatz sehen lässt. Wer es sich hier auf der Terrasse der Weinstube Morio gemütlich macht, fühlt sich schnell mal wie in Frankreich.

Solltest du dich bei deinem Aufenthalt in Köln eher nach einer ruhigen Umgebung sehnen, dann findest du im Nippeser Tälchen auf jeden Fall ein schönes Plätzchen. Die grüne Wiese hinter dem Altenberger Hof lädt hervorragend zum Entspannen ein. Und falls dir nach einem kühlen Kölsch ist, ist der Biergarten nicht weit entfernt.

Die wunderschönen Altbauten am Schillplatz erinnern auch an Frankreich. © Quelle: imago images/Joko

Auch kulinarisch hat Nippes einiges herzugeben. Bei Anaturess in der Kempener Straße bekommst du Imbiss-Essen, das ausschließlich aus Bio-Zutaten besteht – und das alles zu fairen Preisen. Du hättest lieber nur einen Snack? Dann wirst du am „KaffeeKiosk“ am Wilhelmplatz fündig.

Das kölsche Büdchen zaubert dir einen leckeren Kaffee aus der Siebträgermaschine und versorgt dich mit Leckereien wie Muffins und Croissants. Der Wochenmarkt auf dem Wilhelmplatz bietet zudem zahlreiche Stände mit frischem Obst und Gemüse an.

