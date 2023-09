Abseits der Touristenklassiker: Geheimtipps für Lissabon

Es fällt nicht schwer, sich in Lissabon zu verlieben. Die Stadt ist von einem Zauber umgeben, dem sich niemand entziehen kann. Mal laut, mal leise, mal protzig, mal bescheiden. An jeder Ecke zeigt die Stadt ein anderes Gesicht. Ob Azulejos oder Amalfa, Fado oder Fliesen, ein Park mit Aussicht oder ofenwarme Pastéis de Belém: Hier kommen die besten Geheimtipps für Lissabon.

Geheimtipp Mouraria

Eine halbe Million Menschen lebt in Lissabon. Die portugiesische Hauptstadt steckt voller Leben – und besteht aus stolzen 162 Stadtvierteln. Die bekanntesten sind Alfama, Bairro Alto oder Baixa. Hier tummeln sich die meisten Touristinnen und Touristen.

Suchst du mehr Ruhe, aber trotzdem ein hippes Viertel, ist Mouraria genau richtig. Direkt neben Alfama im Norden der Stadt gelegen, treffen hier Trends und Traditionen aufeinander. Mouraria ist bereits seit dem zwölften Jahrhundert besiedelt – von Einwandernden aus aller Welt. Entsprechend vielfältig sind die Cafés, Restaurants und Shops.

Das Viertel Mouraria in Lissabon wird als neues Trendviertel gefeiert. © Quelle: imago images

Fado in Amalfa

Natürlich führt auch kein Weg an Amalfa vorbei. Das Viertel ist stark besucht, ein Spaziergang durch die schmalen Gassen lohnt sich aber unbedingt. Am ruhigsten ist es am frühen Morgen. Dann kannst du fast alleine durch die Straßen streifen.

Abends ist es voll in Amalfa, das liegt auch an den zahlreichen Fado-Lokalen. Der Fado ist ein einzigartiger Musikstil, der ursprünglich aus den armen Vierteln Lissabons stammt. Die Sänger – sogenannte Fadista – begleiten sich auf einer Gitarre und singen meist über unglückliche Liebe, soziale Missstände und vergangene Zeiten. In Amalfa kannst du dabei zuhören und das „Museu do Fado“ besuchen.

Feira da Ladra

In Alfama findet auch einer der besten Flohmärkte der Stadt statt. Der „Feira da Ladra“ bedeutet übersetzt „Flohmarkt der Diebe“. Denn früher ging man hier auf die Suche nach gestohlenen Wertsachen. Heute kannst du tolle Mitbringsel kaufen, zum Beispiel Kacheln, Kunsthandwerk und alten Trödel.

Insbesondere auf die berühmten Azulejos solltest du einen Blick werfen. Die bunten Kacheln zieren zahlreiche Hauswände, Kirchen oder andere öffentliche Gebäude in Lissabon. Auf dem Markt kannst du dir eine für zu Hause mitnehmen.

Legendär: der Flohmarkt „Feira da Ladra“ in Lissabon. © Quelle: IMAGO/VWPics

Fischkonserven

Suchst du ein besonders cooles Mitbringsel, sind neben den berühmten Azulejos auch Fischkonserven ein Hit. Damit nimmst du sogar ein Stück Geschichte mit nach Hause, denn noch heute gibt es rund 20 Conserveiras – Fischfabriken – in Portugal, die Thunfisch, Kabeljau, Sardinen oder Makrelen „eindosen“.

In den zahlreichen Stores der Stadt gibt es viele unterschiedliche Fischkonserven in vielfältigen Geschmacksrichtungen zu kaufen. Ein besonderes Highlight ist der Laden „A Vida Portuguesa“. Hier gibt es über 1000 Produkte in Originalverpackung der 1920er- bis 1960er-Jahre.

Eléctrico

Keine Frage: Lissabons Straßenbahn ist weit über die Grenzen Portugals bekannt und eine Fahrt in der legendären Linie 28 ist ein Erlebnis – allerdings ein oft sehr enges und volles. Denn fast jeder Tourist und jede Touristin steigt in die historische Straßenbahn. Kein Wunder: Die leuchtend gelbe, ächzende Straßenbahn fährt mit 13,5 Prozent Steigung einen der steilsten Abschnitte weltweit!

Es kann deshalb vorkommen, dass es Wartezeiten von zwei Stunden gibt. Die Linie wird über die Gesamtstrecke zwar an Wochentagen im Elf-Minuten-Takt bedient, dennoch ist es schwer, einen Sitzplatz zu bekommen. Einzig am Morgen hast du Chancen, dass du nicht wie in einer Sardinendose fährst. Am besten fährst du nur einen Teil mit, steigst in den verwinkelten Gassen aus – und spazierst dann entlang der Streckenführung weiter.

Gilt als Wahrzeichen von Lissabon: die berühmte Straßenbahn der Linie 28. © Quelle: IMAGO/Pond5 Images

Parque Eduardo VII.

Brauchst du eine Auszeit vom Trubel der Stadt, lohnt sich ein Spaziergang und eine Pause im Parque Eduardo VII., der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts eröffnet wurde. Die Grünanlage ist der größte innerstädtische Park Lissabons und hat eine Fläche von 25,8 Hektar.

Der Park hat die Form eines Trapezes und zahlreiche symmetrisch angeordnete Hecken. An seinem oberen Ende liegt mit dem Miradouro do Parque Eduardo VII. einer der ruhigsten Aussichtspunkte in Lissabon. Von hier hast du einen unverbauten Blick weit über die Stadt bis hinunter zum Tejo.

Street-Art-Tour

Lissabon ist ein Eldorado für Fans von kunstvoller Straßenkunst. In den letzten Jahren hat sich die Stadt immer mehr zu einem wichtigen Zentrum für Street-Art und Graffitikunst in Europa entwickelt und es gibt Werke von Künstlern aus aller Welt an den Hauswänden zu sehen.

Um mehr über die Street-Art-Szene der Stadt zu lernen, lohnt sich eine geführte Tour, bei der du viel über die urbane Kunstszene in Lissabon und die Künstler lernst. Anbieter gibt es unterschiedliche, unter anderem The Real Lisbon Street Art Tour.

Lissabon gilt als Hotspot für Straßenkunst in Europa. © Quelle: imago images

Mercado Campo Ourique

Wer gerne über Märkte schlendert und heimische Produkte kaufen will, ist auf dem „Mercado Campo Ourique“ genau richtig. Die Markthalle stammt aus dem Jahr 1934 und ist noch nicht von Touristen und Touristinnen überrannt. Im Gegenteil: Viele Einheimische kommen hierher, um einander zu treffen und zu plaudern.

Im Jahr 2013 wurde der Markt mit einem Gourmetbereich ergänzt, sodass das Angebot heute noch breiter ist. An den äußeren Ständen gibt es herrlich frische Zutaten wie Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, in der Mitte reihen sich Imbissstände mit Köstlichkeiten aus aller Welt aneinander.

LX Factory

Kein Geheimtipp, aber ein Place to be ist die LX Factory zwischen Lissabon und Belém. Viele Touristen wissen um den Hipster-Faktor des Marktes und kommen hierher, eine typische Sehenswürdigkeit ist die Location aber nicht. Deshalb fehlen insbesondere ältere Touristinnen und Touristen.

Wo einst eine riesengroße Textilfabrik stand, wurde im Jahr 2012 ein Ort für Kreative und Künstler geschaffen – mit vielen Cafés, Shops, Galerien, Bars und zahlreichen heimischen Designern und Produzenten. Jeden Sonntag findet ein Flohmarkt statt: Von 11 bis 19 Uhr kannst du über den LX Market streifen und Gebrauchtes und Vintage, Musik und Schallplatten sowie Kunst und Handgemachtes von lokalen Kunsthandwerkern kaufen.

Die LX Factory in Lissabon ist ein historischer Industriekomplex mit zahlreichen Kunst- und Designläden, Cafés und Restaurants. © Quelle: IMAGO/Jürgen Held

Frühstück: Pastéis de Belém

Das kulinarische Wahrzeichen der Stadt sind die Pastéis de Belém: knuspriger Blätterteig mit einer puddingartigen Eiersahnecreme. Die Original-Variante stammt aus Belém, einem Vorort von Lissabon. 1837 wurden hier die ersten Törtchen verkauft. Angeblich kennen nur fünf Menschen auf der Welt das Rezept.

Seither darf man Lissabon nicht verlassen, ohne das sagenhaft gute Gebäck zu kosten. Deshalb ist es auch immer proppenvoll in dem Café. Um den Massen zu entgehen, kommst du deshalb am Morgen – und setzt dich nicht in das Café, sondern holst dir ein Paket Pastéis de Belém. Dann kannst du die noch ofenwarmen Teilchen in der Morgensonne mit Blick aufs Meer genießen.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.