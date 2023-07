Rastplatz-Ranking: Hier machst du in Deutschland am besten Pause

Beim Autofahren drückt plötzlich die Blase und bis zu deinem Reiseziel sind es noch mehrere Stunden? Dann bleibt meistens nichts anderes übrig als der Halt auf einem Rastplatz. Je nachdem, wie groß der Druck ist, kannst du da dann auch nicht unbedingt wählerisch sein. Doch allein beim Gedanken an Toiletten auf Autobahnraststätten überkommt wahrscheinlich viele Menschen bereits das kalte Grausen. Aber ist es wirklich so schlimm?

Der ADAC hat sich die Rastanlagen an deutschen Autobahnen genauer angeschaut und sie dabei in einem aktuellen Test besonders unter den Aspekten Sanitäranlagen, gastronomisches Angebot und Preise untersucht – aber auch die Gestaltung der Außenanlage und die Service-Angebote für E‑Autos und Menschen mit Campern sind in die Wertung eingeflossen.

Getestet wurden von Mitte März bis Ende April 40 Raststätten an den 15 längsten deutschen Autobahnen – dabei wurden die Anlagen zweimal inkognito an unterschiedlichen Tagen von verschiedenen Testerinnen und Testern geprüft, wie der ADAC erklärt.

ADAC-Test: Das ist der beste Rastplatz in Deutschland

Der Sieger des Raststätten-Tests kommt aus Bayern. Die Raststätte Ohrenbach West auf der A7 etwa 20 Kilometer nördlich von Rothenburg ob der Tauber konnte in der Untersuchung am meisten überzeugen.

Sie punktete im Test mit einer vielfältigen Speisenauswahl, mit gut ausgebauter Barrierefreiheit und mit sauberen Toiletten inklusive separatem und gut ausgestattetem Wickelraum. In der Kategorie Services bekam der Rastplatz eine mittlere und in der Kategorie Preise eine negative Bewertung.

ADAC-Test: Das ist der schlechteste Rastplatz in Deutschland

Ganz und gar nicht überzeugen konnte die Testerinnen und Tester dagegen die Raststätte Hermsdorfer Kreuz West in Thüringen – sie liegt an der A9 westlich von Gera. Die Anlage schnitt im Test als einzige mit der Gesamtnote mangelhaft ab. Besonders negativ wurde bewertet, dass die Anlage keine barrierefreien Zugänge bietet – noch nicht mal zur Toilette.

Teilweise hatten die Toiletten an den Rastplätzen keine barrierefreien Zugänge. © Quelle: imago images/Pond5

Auch das warme Gastronomieangebot sei zum Zeitpunkt der Untersuchung sehr klein gewesen – trotzdem seien die Preise hoch gewesen. In der Kategorie Services gab es eine mittlere Wertung.

Diese 40 Rastplätze hat der ADAC getestet

Du willst wissen, wie die Rastanlagen in deiner Nähe im ADAC-Ranking abgeschnitten haben? Auf dieser interaktiven Karte bekommst du eine Übersicht über alle getesteten Rastplätze. Ein Klick auf die gelben Punkte zeigt dir die Wertungen der einzelnen Anlagen in den verschiedenen Kategorien.

Hier bekommst du eine Übersicht über die Platzierungen aller 40 im Test untersuchten Raststätten in Deutschland:

A7 Ohrenbach West A8 Irschenberg Süd A7 Lüneburger Heide West A7 Göttingen West A81 Jagsttal West A81 Schönbuch West A20 Lindholz A3 Aurach Süd A9 Greding West A14 Muldental Süd A93 Pentling Ost A8 Leipheim Süd A4 Altenburger Land Süd A4 Oberlausitz Süd A3 Hünxe West A3 Heiligenroth West A4 Werratal Süd A61 Bedburger Land West A61 Hunsrück West A44 Hellweg Süd A5 Alsbach West A20 Schönberger Land Süd A3 Spessart Süd A7 Allgäuer Tor West A2 Lipperland Süd A6 Am Hockenheimring West A1 Tecklenburger Land West A9 Fläming West A6 Homburg/Saar Süd A44 Soester Börde Süd A2 Helmstedt Süd A1 Remscheid West A7 Großenmoor West A14 Plötzetal Ost A5 Schauinsland West A8 Hochfelln Süd A1 Buddikate West A1 Grundbergsee Nord A6 Frankenhöhe Süd A9 Hermsdorfer Kreuz West

Die einzelnen Kategorien im Test

Gastronomie: Insgesamt sei das Angebot an den Rastanlagen in Deutschland vielfältiger geworden, erklärt der ADAC – neben Schnitzel mit Pommes gebe es mittlerweile auch häufig vegetarische Gerichte, teilweise auch vegane Alternativen, obwohl du diese bei etwa der Hälfte aller Anlagen noch an der Sandwich-Theke suchen musst. Die Zuverlässigkeit sei allerdings nicht gut, mehrere Restaurants seien nur teilweise geöffnet gewesen oder seien gleich komplett geschlossen gewesen.

Sanitäranlagen: Drei Viertel der Anlagen im Test erreichten bei den Sanitäranlagen die Note sehr gut. Die WCs seien laut ADAC dabei sauber und in gutem Zustand gewesen. Die Spender für Seife und Papier waren meistens berührungslos bedienbar und 85 Prozent der Anlagen verfügten über eine automatische Klobrillen-Reinigung – bei 12 Prozent funktionierten diese allerdings nicht. Zwei Rastplätze vielen in dieser Kategorie durch, weil kein barrierefreier Zugang bestand.

Preise: Hier erreicht keine einzige Rastanlage im Test eine bessere Wertung als mangelhaft. „4,99 Euro für einen kleinen Cappuccino to go, 5,99 Euro für eine Packung Chips, 3,29 Euro für eine 0,5-Liter-Flasche Wasser.“ Bei solchen Preisen würde anderorts niemand etwas kaufen, resümiert der ADAC, auf Rastplätzen seien sie mittlerweile aber Alltag. Wer sparen will, sollte lieber abfahren und einen der nahe gelegenen Autohöfe ansteuern.

Außenanlage: Der ADAC kritisiert, dass diese meistens nur scheinbar barrierefrei seien. Bei 30 Prozent der Rastplätze hätten die Behinderten-Parkplätze zu weit von den Gebäuden entfernt gelegen – teilweise bis zu 100 Meter. Bei 50 Prozent hätte der barrierefreie Weg zum Restaurant über die Straße geführt, da die Bordsteine nicht abgesenkt waren.

Service: Nur zwei Rastplätze boten im Test keine Messgeräte für Luftdruck an, ebenso waren 90 Prozent der Anlagen mit Schnellladesäulen für E‑Autos ausgestattet. Sogenanntes High-Power-Charging ab 150 Kilowatt war jedoch nur an 22 von 40 Raststätten möglich. Kritisiert wurde vom ADAC auch, dass auf den meisten Anlagen Menschen mit Camper oder Gespann keine eigenen Parkplätze hätten, sondern zwischen den Lkw parken müssten. Es gebe auch nirgendwo Möglichkeiten, Frischwasser nachzufüllen oder die Kassetten-Toilette zu leeren.

