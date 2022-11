Das sind die staureichsten Tage von Weihnachten bis Silvester

Der Besuch der Eltern, Freunden oder Verwandten gehört für die meisten Menschen zum Weihnachtsfest dazu wie der Weihnachtsbaum und die Geschenke. Durch die An- und Abreise zu den Feiertagen könnte es auf Autobahnen, in Züge und Flughäfen an bestimmten Tagen ziemlich voll werden. Wann und wo droht an den Weihnachtsfeiertagen Staugefahr?

Laut ADAC-Prognose seien die verkehrsreichsten Tage auf Deutschlands Fernstraßen der Donnerstag, 22. Dezember, sowie der Freitag, 23. Dezember. Denn spätestens dann haben alle Bundesländer Weihnachtsferien. Besonders an den Nachmittagen wird es auf den Straßen voll, da neben dem Reiseverkehr auch noch der Berufs- und Pendlerverkehr hinzukommt. Wer nicht im Stau stehen möchte, sollte diesen Zeitraum möglichst umgehen.

An Heiligabend (Samstag, 24. Dezember) und am ersten Weihnachtstag (Sonntag, 25. Dezember) selbst sei auf den Straßen erfahrungsgemäß weniger los als an den meisten anderen Tagen im Jahr. An diesen Tagen rechnet der ADAC mit ruhigem Verkehr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Montag, 26. Dezember) kehren viele Autofahrer und Autofahrerinnen von Verwandten- und Familienbesuchen zurück, sodass besonders am Nachmittag wieder Geduld angesagt ist.

Skiurlaub in den Alpen: Wieder mehr Winterurlauber auf Reisen

Da in diesem Jahr in Europa fast alle Corona-Regeln aufgehoben worden, wird wohl der Reiseverkehr in Richtung Alpenländer deutlich stärker ausfallen als in den vergangenen Corona-Jahren. Allerdings würden viele Urlauber und Urlauberinnen erfahrungsgemäß erst nach dem ersten Weihnachtsfeiertag in den Skiurlaub starten, so die ADAC-Fachleute.

Etwas mehr Fahrzeit sollten Skifahrerinnen und Skifahrer auf den Fernstraßen Tauernautobahn, Brenner und Gotthard-Route in die Wintersportorte einplanen. Zwar gibt es keine Corona-Kontrollen mehr an den Grenzen, allerdings könne es dennoch an den österreichisch-deutschen Übergängen zu Kontrollen und Wartezeiten kommen.

Wer Skifahren will, muss nach den Weihnachtstagen Zeit auf den Fernstraßen einplanen – es besteht Staugefahr. © Quelle: Florian Sanktjohanser/dpa-tmn

In den Urlaub fliegen: Lange Schlangen an den Flughäfen möglich

Während die Deutsche Bahn (DB) mit 80 Sonderzügen und 40.000 zusätzlichen Sitzplätzen zu den Feiertagen versucht einem Reisechaos entgegenzuwirken, kann es an den Flughäfen aufgrund des anhaltenden Personalmangels beim Check-in oder Boarding immer noch länger dauern. Gerade während der Feiertage sollten Reisende daher vor dem Abflug mehr Zeit einplanen und die aktuellen Anzeigen für den Check-in-, Abflug- und Ankunftsbereich beobachten.

Wer mit Weihnachtsgeschenken reist und diese im Handgepäck verstaut, könnte Schwierigkeiten bekommen. Denn laut ADAC schränken einzelne Behörden und Flughäfen die Mitnahme von Handgepäckstücken ein, um die Wartezeit an der Sicherheitskontrolle zu verringern und das Boarding sowie Deboarding zu beschleunigen. Urlauberinnen und Urlauber sollten sich bei der Airline beziehungsweise beim Abflug- oder Ankunftsflughafen nach den Regelungen erkundigen, raten die Experten. Im Fall der Fälle könnten sie sich so vorher überlegen, wie die Geschenke trotzdem mitfliegen können.

Ein weiterer Hinweis des ADAC: Zwar wurde in Deutschland die allgemeine Maskenpflicht im Flugverkehr abgeschafft, allerdings entfällt diese nicht auf allen Flügen. Beispielsweise auf Strecken von und nach Spanien muss weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

RND/bv