Aida verkleinert Flotte: Nächstes Kreuzfahrtschiff ausgemustert

Achterbahnen an Deck, Kabinen für mehrere Tausend Menschen an Bord: Die Kreuzfahrtbranche strebt nach Superlativen – da kann die 20 Jahre alte „Aida Aura“ nicht mehr mithalten. Über 800 Reisen rund um den Globus hat sie unternommen und dabei wohl dem ein oder anderen Reisenden unvergessliche Momente beschert. Nun startet die „Aida Aura“ in ihre letzte Saison und wird im September ein letztes Mal in See stechen, wie das Unternehmen mitteilt.

Aida Flotte verkleinert sich auf elf Schiffe

Bereits im vergangenen Jahr wurden die „Aida Cara“, „Aida Mira“ und sogar die erst 15 Jahre alte „Aida Diva“ ausgemustert. Nach Ausscheiden der gut 200 Meter langen „Aida Aura“ wird die Flotte von einst 14 auf 11 Schiffe schrumpfen. Die Anzahl der Betten ist durch die Einflottung neuerer und größerer Schiffe, wie zuletzt die „Aida Cosma“ mit Platz für bis zu 5464 Passagierinnen und Passagiere, dennoch deutlich gewachsen.

Bevor die „Aida Aura“ in den Ruhestand geschickt wird, steht für das Kreuzfahrtschiff allerdings noch eine „Farewell-Saison“ an. Seit dem 9. Januar ist das Schiff von Kapstadt unterwegs in Südafrika bis nach Namibia. Am 6. März startet dann die 27-tägige Reise vom Kap der guten Hoffnung über Namibia, Kapverden, die Kanarischen Inseln, Portugal und Spanien bis nach Hamburg.

Aus der Hansestadt starten dann Reisen nach Norwegen, Großbritannien, Frankreich oder Island, bevor dann am 9. September der letzte Törn ansteht. Von Bremerhaven geht es die Themse hinauf bis vor die Tore Londons, die Seine entlang nach Rouen und auf der Schelde bis nach Antwerpen.

RND/mat