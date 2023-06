Air Defender 2023: So groß waren die Auswirkungen auf Flugreisen

Diesen Freitag endet die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der Nato – Air Defender 2023. Vom 12. bis zum 23. Juni waren unter der Woche mehrere Lufträume für den zivilen Luftverkehr gesperrt – Passagiermaschinen mussten diese Bereiche also umfliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) prognostizierte vor dem Manöver, dass Reisende im Zeitraum des Nato-Manövers mit Verspätungen von Flügen und verlängerten Flugzeiten rechnen müssen. Doch bereits nach den ersten Tagen des Manövers zeichnete sich ab, dass die Auswirkungen auf den Flugverkehr nur gering sind. Am Ende der Nato-Übung zieht die DFS nun Bilanz.

DFS: Ziviler Luftverkehr durch Manöver kaum beeinträchtigt

Auf ihrer Website verkündet die DFS: „Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt waren kaum merklich.“ Die Verspätungsminuten betrugen für den gesamten Flugverkehr in Deutschland nach Angaben der DFS am Ende lediglich 22.000 Minuten am Tag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Deutlich stärker als das Nato-Manöver hätten sich Sommergewitter auf den Flugverkehr ausgewirkt, am Mittwoch summierten sich die daraus resultierenden Verspätungen auf 30.000 Minuten. Die Europäische Flugsicherungs­organisation (Eurocontrol) hatte in einer Prognose für Air Defender vorab mit täglichen Verspätungen von rund 55.000 Minuten gerechnet.

Die Lockerungen der Nachtflugregeln an den Flughäfen im Zeitraum der Übung seien kaum in Anspruch genommen. „Insgesamt 70 Flüge starteten oder landeten später, weil ihre Flugpläne durch Air Defender beeinflusst worden waren“, so die DFS.

BDL bedankt sich für gute Zusammenarbeit

Auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) berichtet, dass die Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs durch die Militärübung „in Grenzen gehalten werden konnten“.

In einer Mitteilung dankt der BDL den Behörden und der Luftwaffe für die gute Zusammenarbeit. „Die gemeinsame Abstimmung hat es ermöglicht, trotz der Sperrung von drei großen Lufträumen in Deutschland einen weitestgehend stabilen Luftverkehr zu gewährleisten und Beeinträchtigungen in Grenzen zu halten“, sagte BDL-Präsident Jost Lammers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.