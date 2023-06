So wirkt sich Air Defender bislang auf den Flugverkehr aus

Seit Montag findet über Deutschland die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der Nato ab – Air Defender 2023. Mehrere Lufträume sind deswegen unter der Woche zeitweise für den zivilen Luftverkehr gesperrt – Passagiermaschinen müssen diese Bereiche also umfliegen.

Vor der Übung, die noch bis zum 23. Juni läuft, prognostizierte die Deutsche Flugsicherung, dass Reisende im Zeitraum des Nato-Manövers mit Verspätungen von Flügen und verlängerten Flugzeiten rechnen müssen. Doch wie ist die aktuelle Lage tatsächlich?

Air Defender: Verspätungen liegen bei 22.000 Minuten in der ersten Wochen

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) teilt am Freitag mit, dass die erste Woche der Nato-Übung „ohne nennenswerte Störungen“ verlaufen sei. In der ersten Übungswoche hätten die durch Air Defender verursachten Verspätungen rund 22.000 Minuten am Tag betragen – das sei weniger als an Sommertagen mit Gewittern, an denen sich Verspätungen im deutschen Luftraum auf bis zu 50.000 Minuten summierten. Die Europäische Flugsicherungsorganisation Eurocontrol hatte in einer Prognose für Air Defender vorab mit täglichen Verspätungen von rund 55.000 Minuten gerechnet.

Die An- und Abflugpünktlichkeit an den deutschen Flughäfen seien durch Air Defender kaum beeinträchtigt, so die DFS weiter. Die Verspätung pro Flug habe im einstelligen Minutenbereich gelegen.

BDL: Größere Beeinträchtigungen weiterhin nicht auszuschließen

Auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zieht eine positive Zwischenbilanz: „Dank der guten Wetterbedingungen und der intensiven Vorbereitungen bei der Deutschen Flugsicherung, den Fluggesellschaften und Flughäfen ist es bislang zu weniger Beeinträchtigungen gekommen als erwartet“, so der BDL auf Anfrage des reisereporters.

Nur in Einzelfällen hätten Flugzeuge in den späten Abendstunden außerhalb der üblichen Betriebszeiten der Flughäfen landen oder starten müssen. Aber: „Für den weiteren Verlauf von Air Defender lassen sich größere Beeinträchtigungen weiterhin nicht ausschließen, insbesondere falls zusätzlich zu den Luftraumschließungen andere Beeinträchtigungen hinzukommen.“

Nato-Übung: Bisherige Bilanz der Airlines

Die Airlines selbst berichten gegenüber dem reisereporter bislang ebenfalls nur von geringen Beeinträchtigung. Bei Easyjet sei der Flugbetrieb bislang zu großen Teilen wie geplant abgelaufen, so ein Sprecher der Airline. Größere Verspätungen hätten durch eigene Maßnahmen abgemildert werden können.

Auch Condor teilt mit, dass es bislang nicht zu größeren Beeinträchtigungen im Flugbetrieb durch Air Defender gekommen sei. Die Lufthansa verweist auf Nachfrage an BDL und DFS.

