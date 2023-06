Air Defender 2023: Diese Rechte haben Reisende bei Verspätungen

Rathaus-Bündnis

Grüne und SPD in Kiel stimmen Kooperationsverhandlungen zu

Nun ist es offiziell: Grüne und SPD in Kiel nehmen Kooperationsverhandlungen auf. Mitglieder und Kreisvorstand stimmten am Wochenende entsprechenden Gesprächen zu. Deutlich wurde, dass beide Parteien noch ihre Rolle finden müssen – die Grünen als Wahlsiegerin und stärkste Kraft, die SPD als Juniorpartner in der Rathaus-Kooperation.