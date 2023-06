Air Defender 2023: Welche Urlaubsflüge betroffen sind

Die Nato führt im Sommer ein großes Kampfjetmanöver über Deutschland durch. Bei der Übung namens Air Defender 2023 sollen mehr als 200 Flugzeuge aus 25 Nationen von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 23. Juni, verschiedene Kriegsoperationen trainieren. Ein so großes Luftoperationstraining hat es in der fast 75-jährigen Geschichte der Nato noch nie gegeben. Es hat auch Auswirkungen auf den Reiseverkehr.

Während des Manövers werden große Lufträume zeitweise für den zivilen Flugverkehr gesperrt. Wie die deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilt, müssen Urlauberinnen und Urlauber deswegen mit Verspätungen von Flügen und verlängerten Flugzeiten rechnen.

Nato-Übung: Wo drohen Flugprobleme in Deutschland ?

Am Wochenende vom 17. bis 18. Juni finden keine Übungsflüge statt. Doch unter der Woche werden nach Angaben der Bundeswehr mehrere Luftübungsräume zeitweise gesperrt: „Nach aktuellen Planungen der Luftwaffe wird der Übungsraum Ost zwischen 10 und 14, der Übungsraum Süd zwischen 13 und 17 und der nördliche Übungsraum zwischen 16 und 20 Uhr für die militärische Nutzung zeitweise reserviert sein“, heißt es auf der Website der Bundeswehr.

Der Übungsluftraum Nord betrifft große Teile von Schleswig-Holstein, Nord- und Westniedersachsen, NRWs Norden und Teile der Nordsee. Der Übungsluftraum Süd umfasst die Gebiete Saarland, den Süden von Rheinland-Pfalz sowie Teile von Baden-Württemberg und Bayern. Der Übungsluftraum Ost erstreckt sich auf Teile der Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen.

Konkret starten die Militärflugzeuge nach Angaben der Bundeswehr von den Standorten Jagel/Hohn (Schleswig-Holstein), Wunstorf (Niedersachsen), Lechfeld (Bayern), Spangdahlem (Rheinland-Pfalz), Volkel (Niederlande) und Cáslav (Tschechische Republik).

Simulationen würden zeigen, „dass mit keinen Flugausfällen zu rechnen ist, sondern höchstens mit Verzögerungen“. Individuelle Anfragen zu Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr sollen reisende an ihre Airline richten.

Diese Flüge sind betroffen

Von den Auswirkungen des Manövers betroffen sind unter anderem mehrere Flüge von Tuifly. Wie der Ferienflieger auf seiner Website mitteilt, werden im Zeitraum der Militärübung mehrere Flüge statt in Frankfurt am Main in Paderborn starten und landen. Zwischen dem Flughafen Frankfurt und dem Flughafen Paderborn soll ein Bustransfer eingerichtet werden.

Folgende Abflüge sind nach Angaben von Tuifly betroffen:

13. Juni: X3 2128 , 5.30 Uhr nach Palma de Mallorca

13. Juni: X3 4262 , 4.45 Uhr nach Rhodos

14. Juni: X3 2128 , 5.30 Uhr nach Palma de Mallorca

14. Juni: X3 2812 , 4.45 Uhr nach Faro

14. Juni: X3 4262 , 5.00 Uhr nach Rhodos

15. Juni: X3 2128 , 5.30 Uhr nach Palma de Mallorca

16. Juni: X3 4608 , 5.00 Uhr nach Kalamata

20. Juni: X3 2128 , 5.30 Uhr nach Palma de Mallorca

20. Juni: X3 4262 , 4.45 Uhr nach Rhodos

21. Juni: X3 2128 , 5.30 Uhr nach Palma de Mallorca

21. Juni: X3 2812 , 4.45 Uhr nach Faro

21. Juni: X3 4262 , 5.00 Uhr nach Rhodos

22. Juni: X3 2128 , 5.30 Uhr nach Palma de Mallorca

22. Juni: X3 4202, 5.00 Uhr nach Heraklion

Folgende Ankünfte sind nach Angaben von Tuifly betroffen:

12. Juni: X3 2139 , 17.20 Uhr von Fuerteventura

12. Juni: X3 2259 , 22.30 Uhr von Gran Canaria

13. Juni: X3 2807 , 17.30 Uhr von Funchal

13. Juni: X3 6103 , 18.40 Uhr von Hurghada

13. Juni: X3 6757 , 18.25 Uhr von Marsa Alam

14. Juni: X3 2139 , 17.25 Uhr von Fuerteventura

14. Juni: X3 2143 , 17.05 Uhr von Teneriffa Süd

15. Juni: X3 2143 , 17.05 Uhr von Teneriffa Süd

15. Juni: X3 2259 , 16.55 Uhr von Gran Canaria

19. Juni: X3 2139 , 17.20 Uhr von Fuerteventura

19. Juni: X3 2259 , 16.55 Uhr von Gran Canaria

20. Juni: X3 2807 , 17.30 Uhr nach Funchal

20. Juni: X3 6103 , 18.40 Uhr nach Hurghada

20. Juni: X3 6757 , 18.25 Uhr nach Marsa Alam

21. Juni: X3 2139 , 17.25 Uhr nach Fuerteventura

21. Juni: X3 2143, 17.05 Uhr nach Teneriffa Süd

Welche ganz konkreten Auswirkungen Air Defender auf Flüge von Airlines wie Lufthansa und Condor hat, wurde nicht kommuniziert. Die Lufthansa sagt auf Nachfrage des reisereporters nur so viel: „Die konkreten operativen Auswirkungen auf den Flugbetrieb der Lufthansa Group Airlines werden derzeit geprüft. Die Lufthansa Group ist bestrebt, den Passagierflugbetrieb so stabil und zuverlässig wie möglich zu halten“, so Pressesprecher Jörg Waber.

Man stehe mit den Flughäfen, dem Bundeverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), mit der Bundesregierung, den Bundesländern und der Deutschen Flugsicherung in engem Austausch. Auch die Fluggesellschaft Condor verweist gegenüber dem reisereporter auf den BDL.

Bei Easyjet sind aktuell keine Abweichungen vom Flugplan abzusehen: „Zum jetzigen Zeitpunkt soll unser Flugbetrieb wie geplant ablaufen. Wir stehen in engem Kontakt mit den deutschen Behörden und all unseren Partnern, um sicherzustellen, dass die Auswirkung auf den Flugbetrieb so gering wie möglich ist“, so ein Easyjet-Sprecher.

Welche Rechte haben Reisende bei Verspätungen und Flugausfällen?

Doch welche Rechte haben Reisende im Fall von durch die Übung bedingten Flugausfällen und Verspätungen?

Wir haben dazu den Reiserechtsanwalt Paul Degott gefragt: „Der Reiseveranstalter hat den Reisenden grundsätzlich ungefragt über alle für eine ordnungsgemäße Durchführung der Reise erforderlichen Umstände zu informieren. Hierzu gehören auch etwaige Beeinträchtigungen wie durch die Nato-Luftübung“, erklärt der Experte.

Verletzt der Reiseveranstalter diese Informationspflicht, dann führe dies zu Minderungsansprüchen, gegebenenfalls auch zu Schadensersatzzahlungen, so Degott auf Anfrage des reisereporters. Schließlich wird Reisenden so die Chance genommen, bei massiven Einschränkungen kostenlos von der Reise zurückzutreten.

Flug verspätet oder annulliert: So erfahren Reisende davon

Doch wie genau erfahre ich von einer Flugverspätung? Diese Frage stellen sich viele Flugreisende, deren Urlaub kurz bevorsteht. Die Antwort: Wichtige Updates verschicken die Airlines in der Regel per E-Mail.

Um sicher zu gehen, dass dein Flug pünktlich startet, solltest du zusätzlich deinen Flugstatus regelmäßig überprüfen. In deinem Kundenkonto findest du alle wichtigen Informationen.

Wer hilft bei Flugverspätungen?

Wird dir mitgeteilt, dass dein Flug tatsächlich ausfällt oder verspätet ist, solltest du dich direkt an dein Reisebüro, deinen Reiseveranstalter oder die zuständige Fluggesellschaft wenden. Alle wichtigen Kundenhotlines der Airlines findest du in diesem Artikel.

Müssen Airlines eine Entschädigung zahlen?

Wenn keine Pauschalreise gebucht wurde, sondern direkt bei der Airline, stehen die Chancen auf eine Entschädigungszahlung generell schlecht. Denn im Falle der Nato-Übung sind die Fluggesellschaften nicht für die Verspätungen und Ausfälle verantwortlich – es handelt sich um einen außergewöhnlichen Umstand, auf den die Airlines keinen Einfluss haben.

Diese Rechte stehen allen Reisenden zu

Aber auch wenn eine Entschädigungszahlung ausbleibt: Wird dein Flug gestrichen, hast du das Recht auf eine Ersatzbeförderung. Eine Weiterreise mit der Bahn ist in diesem Fall ebenfalls möglich.

Die Airline bietet dir keinen Ersatzflug an? Dann kannst du selbst eine passende Verbindung buchen und dir die Kosten später von der Fluggesellschaft erstatten lassen. Findet dein Alternativflug erst am nächsten Tag statt, muss die Fluggesellschaft eine Übernachtung in einem Hotel mittlerer Klasse und den Transport zur Unterkunft organisieren.

Du willst bei einer Annullierung von der Reise zurücktreten? Dann werden dir die Kosten für dein Ticket vollständig zurückgezahlt.

In dem Fall, dass dein Flug nicht ausfällt, aber mehr als zwei Stunden verspätet ist, hast du Anspruch auf kostenlose Mahlzeiten und Getränke. Auch zwei Telefonate und das Verschicken von zwei E‑Mails muss dir ermöglicht werden.

Koffer weg: Das können Reisende jetzt tun

Für Flugreisende ist es der absolute Albtraum: Man landet am Zielflughafen, aber das Gepäck ist verschwunden! In diesem Fall solltest du dich umgehend zum Gepäckschalter begeben und den Verlust melden. Anschließend erhältst du eine Bescheinigung, die du unbedingt aufbewahren solltest. Alle Tipps und Infos bei einem Gepäckverlust haben wir dir in einem Extraartikel aufgeschrieben.

