Air New Zealand will Passagiere wiegen lassen

Air New Zealand will in den kommenden Wochen bis zu 10.000 Passagierinnen und Passagiere wiegen lassen. Angesichts des heiklen Themas verspricht die Fluggesellschaft jedoch, dass niemand die Zahlen zu sehen bekommt. Die Waagen werden fortan bis zum 2. Juli am Flughafen Auckland in Neuseeland eingesetzt.

Doch worum geht es der Airline? „Es geht um Sicherheit. Jedes Mal, wenn wir fliegen, möchten wir genau wissen, welches Gewicht das Flugzeug hat“, sagte Airline-Chef Greg Foran dem Sender „Radio New Zealand“.

Zahlen werden von der neuseeländischen Flugaufsicht CAA verlangt

Die Maßnahme ist eine Möglichkeit für die Airline auf die Vorschriften der neuseeländischen Flugaufsicht einzugehen. Ziel sei es das Durchschnittsgewicht der Flugreisende inklusive Handgepäck zu ermitteln. Neben der geplanten Erhebung könnte Air New Zealand auch ein von der CAA vorgegebenes Standardgewicht für die Flugzeuge akzeptieren.

Gezwungen werden kann jedoch niemand, das Wiegen ist freiwillig. Air New Zealand bittet jedoch, an der Maßnahme teilzunehmen, da die Maßnahme die Sicherheit und Effizienz der Flüge verbessern würde. Zum Beispiel muss umso schwerer das Flugzeug ist, desto mehr Kerosin getankt werden. Die Reisenden im Inlandsnetz der Fluggesellschaft seien bereits im Jahr 2021 gewogen worden.

Air New Zealand ist nicht die erste Airline mit der Maßnahme

Die neuseeländische Airline ist nicht die Erste mit so einer Maßnahme, bereits im Jahr 2017 hat zum Beispiel die finnische Finnair ihre Passagierinnen und Passagiere am Flughafen von Helsinki auf die Waage gebeten. Auch damals ging es um Aspekte der Sicherheit und Effizienz.

Finnair ging davon aus, dass das Gewicht Flugreisenden der Airline von den Standardwerten der europäischen Flugsicherheitsbehörde abweichen würden. Damals wurden rund 2000 Reisende gewogen.