Neues Konzept: Werden Reisende im Flugzeug bald „gestapelt“?

Auf der aktuellen Messe Aircraft Interiors Expo in Hamburg zeigt sich: Die Kreativität der Flugzeugbauer in Sachen zukunftstaugliche Innenausstattung kennt keine Grenzen.

Von Stand-up-Flying in der Economy Class war früher schon einmal die Rede. Nun stellte der junge Designer Núñez Vicente in Hamburg ein weiteres innovatives, platzsparendes Sitzreihen-Konzept vor: die „Chaise Lounge“. Das berichtet unter anderem „CNN Travel“, die den neuen Sitz nach eigenen Angaben als erste auf der Messe testeten.

Dabei wirken die Passagierinnen und Passagiere auf den ersten Blick wie gestapelt – beziehungsweise sitzen sie höhenversetzt in zwei Reihen. Laut CNN Travel ist Núñez Vicente sicher, dass sein doppelstöckiger Flugzeugsitz die Zukunft des wirtschaftlichen Fliegens ist. Er arbeite rund um die Uhr daran, dies Wirklichkeit werden zu lassen.

Airbus stellt ebenfalls neues Projekt vor

Auch der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus stellt auf der Messe ein neues Kabinenkonzept vor – die „Airspace Cabin Vision 2035+“. Dieses soll bequemer, digitaler und nachhaltiger sein.

„Passagiere und die gesamte Luftfahrtindustrie sind eingeladen, sich eine Zukunft des Fliegens vorzustellen, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt und gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort bietet“, verkündet Airbus auf seiner Website.

Laut Airbus sind bionische Strukturen die Inspiration für die Flugzeugkabine der Zukunft. © Quelle: Airbus

Ein großer Faktor beim Thema Umweltbelastung ist das Gewicht. Laut Airbus trägt die Kabine 10 bis 20 Prozent zur Umweltbelastung durch das Flugzeug bei. „Deshalb entwickeln wir vor allem Produkte, die leichter sind“, so der Leiter des Flugzeugkabinen-Marketings, Ingo Wuggetzer. Airbus arbeite derzeit daran, das Kabinengewicht zugunsten der Nachhaltigkeit um bis zu 40 Prozent zu reduzieren.

Sternenhimmel bei Nacht

Es soll also deutlich Material eingespart werden, sowohl an den Sitzen als auch an den Wänden. Auch bei den Menüs soll es eine Änderung geben: Passagierinnen und Passagiere sollen ihre Menüs künftig entweder vorbestellen oder direkt vor Abflug als Lunchbox mit in den Flieger nehmen. Auch dadurch soll Gewicht reduziert werden - und nachhaltig ist es auch noch.

Nachts fliegen die Passagiere unter einem virtuellen Blick in den Sternenhimmel. © Quelle: Airbus

Auf Komfort sollen Flugreisende aber nicht verzichten müssen. Laut Airbus soll es sogar neue großflächige Bildschirme geben, mit denen Airbus auch eine Art erweiterte Realität anzeigen kann. Beispielsweise kann in der Nacht ein Sternenhimmel an die Kabinendecke projiziert werden.

