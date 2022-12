„Zu fett“: Airline verweigert Influencerin Flug und muss jetzt zahlen

Nach einem Aufenthalt im Libanon will Juliana Nehme Ende November zurück in ihre Heimat Brasilien fliegen. Doch als die Influencerin am Flughafen Beirut in den Flieger von Qatar Airways steigen will, wird ihr der Zutritt verweigert. Eine Mitarbeiterin sagte ihr, sie sei „zu fett“ für die Sitze im Flugzeug, berichtet Nehme auf ihrem Instagram-Kanal.

Auch Familie darf zuerst nicht weiterfliegen

Ihr wird angeboten, ein Ersteklasseticket für 3000 Dollar zu kaufen, dort seien die Sitze breit genug. Nehme weigert sich und schildert in ihrem Instagram-Post, dass zunächst auch ihre Familie am Weiterfliegen gehindert wurde. Schließlich dürfen Neffe und Schwester fliegen, Nehme muss mit ihrer Mutter erst mal in Beirut bleiben. Schließlich organisiert die brasilianische Botschaft in Beirut ihr und ihrer Mutter einen Rückflug in die Heimat ohne Zusatzkosten, wie „BILD“ berichtet.

Mehreren Medienberichten zufolge klagt Nehme gegen die Fluggesellschaft und hat Erfolg. Ein Gericht in São Paulo entschied nun, dass Qatar Airways der Brasilianerin 1000 Euro Entschädigung zahlen muss, die Juliana Nehme wiederum für therapeutische Maßnahmen nutzen solle, um das Erlebte zu verarbeiten.

Kampf gegen Fettphobie geht weiter

Auf ihrem Instagram-Kanal, dem mehr als 168.000 Menschen folgen, bedankt sich das Plus-Size-Model für die Unterstützung und betont, dass sie weiterhin für eine Welt frei von Fettphobie kämpfen wird.

