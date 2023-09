Das sind die am besten angebundenen Flughäfen der Welt 2023

Flughäfen sind wichtige Knotenpunkte im globalen Verkehrssystem und ermöglichen es, nahezu jeden Ort auf der Welt zu erreichen. Aber an welchen Drehkreuzen gehen die meisten Flüge aus und ein? Welche Airports sind am besten vernetzt?

Damit hat sich der britische Dienst für Reisenachrichten „Official Airline Guide“, kurz OAG, befasst und die Top 50 der am stärksten international angebundenen Flughäfen der Welt, die sogenannten Megahubs 2023, ermittelt.

Mithilfe eines Konnektivitätsindex misst OAG, wie effizient die weltweit führenden internationalen Flughafendrehkreuze als Umsteigepunkte - global und regional - sowie als Anschluss- oder Ausgangsflughafen (Gateway) zu den Inlandsmärkten sind.

Die Rangliste wird mit Hilfe der Flugdatenplattform der OAG erstellt. Sie enthält eine Datenbank mit Flugplänen und globalen Flugverbindungen. Darunter sind auch die Zahl der planmäßigen Verbindungen und die Zahl der vom Flughafen aus angeflogenen Ziele.

Für das Ranking hat OAG die Flugdaten der 100 größten Flughäfen der Welt (basierend auf der Gesamtzahl der geplanten Passagierinnen und Passagiere im August 2023) analysiert. Aus den Daten berechnete das Unternehmen die Gesamtzahl aller möglichen Verbindungen zwischen eingehenden und ausgehenden Flügen innerhalb eines Sechs-Stunden-Fensters.

Das sind die 10 am besten vernetzten Flughäfen der Welt

Die Hälfte der 10 am besten vernetzten Flughäfen der Welt liegt der Auswertung zufolge in Europa. Zwei sind in den USA zu finden, der Rest in Asien. Die Top 3 stellen wir genauer vor.

Platz 1: Flughafen London Heathrow (LHR), Vereinigtes Königreich

Den ersten Platz der am besten angebundenen Flughäfen der Welt belegt laut dem OAG-Ranking in diesem Jahr der Flughafen London Heathrow. Das Airport ist der viertgrößte Flughafen der Welt in Bezug auf die gesamte planmäßige Kapazität im Jahr bis August 2023. Hauptfluggesellschaft ist British Airways, die Airline führt 50 Prozent aller Flüge durch.

Der Flughafen London Heathrow belegte bereits 2019 den ersten Platz im OAG-Ranking. Die Zahl der potenziellen Verbindungen im ausgewählten Zeitraum liegt laut der Auswertung immer noch leicht unter dem Niveau von 2019 liegt. Dennoch steht London Heathrow in diesem Jahr an erster Stelle, was das Verhältnis dieser Verbindungen zu den angeflogenen Zielen angeht.

Flughafen London Heathrow ist in diesem Jahr der am besten angebundene Flughafen der Welt. © Quelle: Iimago images/Chromorange

Platz 2: New York John F. Kennedy International (JFK), USA

Auf dem zweiten Platz hat es in diesem Jahr der New Yorker Flughafen JFK geschafft: Er liegt zwar knapp außerhalb der Top 10 der größten Flughäfen der Welt, hat es jedoch mit einem hohen Volumen an potenziellen Umsteigemöglichkeiten in seinem umfangreichen Netzwerk auf Rang 2 geschafft. Eine mächtige Steigerung, denn im Jahr 2019 war er noch auf Platz 18.

OAG erklärt, dass dies zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass American Airlines im Jahr 2023 sieben weitere internationale Ziele anfliegt. Außerdem bieten auch andere Fluggesellschaften, darunter Qantas, Air New Zealand und Air Senegal, neue Flüge an.

JFK hat sich in der Rangliste von Platz 18 im Jahr 2019 deutlich nach oben bewegt. © Quelle: imago images/Chromorange

Platz 3: Amsterdam Schiphol, Niederlande

Auf den dritten Platz hat es der Flughafen Amsterdam Schiphol in den Niederlanden geschafft. Eine Verbesserung zum Jahr 2019 als der Airport auf Platz 4 war. Mit 53 Prozent aller durchgeführten Flüge ist KLM-Royal Dutch Airlines die Hauptfluggesellschaft.

Den vierten Platz belegt der Kuala Lumpur International in Malaysia (2019 noch Rang 12), gefolgt vom Flughafen Tokio-Haneda in Japan. Auf Rang sechs hat es ein deutscher Flughafen geschafft und zwar der Flughafen Frankfurt Main, 2019 war er noch auf Platz 2. Hauptfluggesellschaft ist die Deutsche Lufthansa AG. Unter den Deutschen Flughäfen hat es München auf Platz 23 und damit unter die Top-50 geschafft.

Der Flughafen in Amsterdam ist auch sehr gut connected. © Quelle: imago images/Chromorange

Das sind die 10 am besten angebundenen Flughäfen der Welt im Überblick

Flughafen London Heathrow (Vereinigtes Königreich) New York John F. Kennedy International (USA) Amsterdam Schiphol (Niederlande) Kuala Lumpur International (Malaysia) Flughafen Tokio-Haneda (Japan) Flughafen Frankfurt Main (Deutschland) Flughafen Istanbul (Türkei) Incheon (Südkorea) Paris Charles de Gaulle (Frankreich) Chicago O‘Hare International (USA)

