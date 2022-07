Ferienende in NRW, Ferienstart in Bayern und BaWü

Sommerferien-Chaos: Hochbetrieb an Flughäfen und auf Straßen

In Nordrhein-Westfalen gehen die Sommerferien dem Ende zu, in anderen Bundesländern fangen sie an. Auf den Straßen, an Bahnhöfen und an den Flughäfen wird an diesem Wochenende viel los sein. Reisende müssen erneut mit langen Wartezeiten rechnen.