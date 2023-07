Massiver Touristenansturm macht Akropolis zu schaffen

Die Akropolis in Griechenlands Hauptstadt Athen hat in ihren 2500 Jahren schon viele Menschen gesehen, aber aktuell kommt das historische Gebäude an seine Belastungsgrenze. Wie „CNN Greece“ berichtet, spricht die griechische Kulturministerin Lina Mendoni von um 80 Prozent gestiegenen Besucherzahlen im Vergleich zu 2019. Nun soll sich ab Ende Juli einiges an der Akropolis ändern.

Akropolis: Zeitfenster sollen vorab buchbar sein

Die Anzahl der Menschen sei überwältigend, wird eine Besucherin aus den USA zitiert. Ist die Wartezeit bis zum Schalter für die Eintrittskarte einmal überwunden, heißt es an der Treppe zu den Propyläen wieder warten. Laut Ilias Patsarouhas von der Organisation für die Verwaltung der archäologischen Ressourcen (ODAP) müssen die Wächter den Einlass teilweise stoppen, weil die Besucherinnen und Besucher zu dicht gedrängt stünden.

World Heritage Watch kritisiert Umgang mit Akropolis

Kulturministerin Mendoni möchte sich den Ansturm nicht länger anschauen und hat Maßnahmen zur Besucherlenkung angekündigt. Wie „CNN Greece“ berichtet, erklärte Mendoni, dass es künftig buchbare Zeitfenster geben soll, damit sich die Touristengruppen besser über den Tag verteilen.

Keine neue Idee, an anderen beliebten Attraktionen wie etwa dem Eiffelturm in Paris ist das schon lange so. Außerdem solle es bald Fast-Lane-Eingänge für Gruppen, E‑Tickets und Besucherzonen geben. Was sich hinter den Zonen versteckt, hat Mendoni nicht näher erklärt.

Reisende müssen derzeit viel Geduld mitbringen, wenn sie die Akropolis besichtigen möchten. © Quelle: imago images/Bihlmayerfotografie

Die Organisation World Heritage Watch warnte bereits im Mai dieses Jahres vor den Folgen, wenn zu viele Touristinnen und Touristen auf der Akropolis unterwegs sind, und schrieb einen offenen Brief an die Unesco.

Dabei ging es auch um geplante Baumaßnahmen, die das Aussehen und den Charakter der Akropolis „in erheblichem Maße verändern“ würden. Unter anderem wird ein Betonweg kritisiert, der Rollstuhlnutzenden besseren Zugang zu der Stätte ermöglichen soll.

