Hier brodelt die Erde: Diese Vulkane sind derzeit aktiv

Sie sind spektakulär anzuschauen, eines der größten Geheimnisse der Erde und zeitgleich auch echt furchteinflößend: aktive Vulkane. Derzeit rumort es wieder in einigen Kratern, die vorher recht ruhig waren. Und irgendwie locken sie auch die Abenteuerlust in einem hervor. Wir sagen dir, welche aktiven Vulkane du gefahrlos besuchen kannst.

Mauna Loa auf Hawaii

Nach fast 40 Jahren der Ruhe war es in Hawaii wieder so weit: Auf Big Island spuckte der Vulkan Mauna Loa Ende November wieder Lava. Vom Meeresgrund bis zur Spitze betrachtet, ist Mauna Loa mit rund 9200 Metern höher als der Mount Everest. Allein die knapp 4200 Meter über dem Wasser sind aber auch schon beeindruckend, keine Frage.

Der Vulkan Mauna Loa auf Hawaii ist erst im Dezember wieder ausgebrochen. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Der Mauna Loa gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt und ist einer von insgesamt fünf allein auf Hawaii. Der letzte Ausbruch geschah 1984, dabei reichte ein 25 Kilometer langer Lavastrom bis an die Stadt Hilo heran. Wie „Spiegel Online“ berichtet, bestehe bei dem aktuellen Ausbruch jedoch keine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner.

Der Name des Vulkans lässt sich mit „langer Berg“ übersetzen und dementsprechend hat es eine Besichtigung auch in sich. Sofern keine Gefahr besteht, kannst du dich in die Nähe des Vulkans wagen, online lassen sich aktuell verschiedene Touren buchen. Da der Mauna Loa engmaschig überwacht wird, ist eh kein Durchkommen mehr, sollte es gefährlich werden.

Der Weg führt zum Gipfel des Mauna Loa auf Hawaii. © Quelle: imago images/imago stock&people

Der Berg ist touristisch weniger erschlossen als sein Kollege Mauna Kea und es bedarf guter Vorbereitung. Zum Vulkan hin gibt es zwei Zufahrtsstraßen und bis zum Mauna Loa Lookout ist es etwa eine Stunde Fahrzeit. Hier kannst du schon einen Blick erhaschen. Ein Aufstieg bis zum Gipfel wird nur erfahrenen Bergsteigerinnen und Bergsteigern empfohlen. Du kannst aber auch Flüge über und nah am Vulkan vorbei buchen, sofern es die aktuellen Gegebenheiten zulassen.

Lascar in Chile

Auch in Chile geht es heiß her, genauer am Vulkan Lascar. Wie das Online-Portal „Latina Press“ berichtet, ist er am 10. Dezember 2022 das letzte Mal ausgebrochen. Lascar liegt rund 70 Kilometer von San Pedro de Atacama entfernt, einer beliebten Wanderregionen im Norden des Landes.

Wenn der Vulkan nicht gerade Asche und Lava spuckt, sind Aufstiege grundsätzlich möglich und dauern durchschnittlich zwölf Stunden.

Der Vulkan Lascar in Chile ist im Dezember das letzte Mal ausgebrochen. © Quelle: imago images/StockTrek Images

Anbieter solcher Touren werben mit einer atemberaubenden Wüstenflora und -fauna, aber auch mit dem für aktive Vulkane typischen Schwefelgeruch. Insgesamt ist der Lascar 5590 Meter hoch.

Fuego in Guatemala

Guatemala ist bekannt dafür, dass hier immer wieder Vulkane aktiv sind. So auch der Vulkan Fuego. Er befindet sich rund 30 Kilometer von Guatemala-Stadt entfernt und zählt zu den aktivsten Vulkanen Mittelamerikas. In den letzten 500 Jahren ist er mehr als 60-mal ausgebrochen – kleinere Mini-Ausbrüche gibt es sogar mehrmals täglich zu sehen.

1974 ereignete sich die wohl stärkste Eruption der jüngeren Vergangenheit. Der Vulkan katapultierte dabei Asche bis rauf in die Stratosphäre. Die regelmäßigen Ausbrüche lassen sich am besten und am sichersten vom inaktiven Nachbarvulkan Acatenango aus beobachten.

Um den aktiven Vulkan Fuego in Guatemala sehen zu können, musst du den benachbarten Berg erklimmen. © Quelle: imago images/YAY Images

Von hier aus ist es meist ungefährlich, du solltest jedoch stets den Wetterbericht im Blick haben. Steht der Wind ungünstig, können Gas-Asche-Wolken rüberwehen und es wäre alles andere als gesund, dahinein zu geraten. Der Aufstieg zum Nachbargipfel dauert etwa fünf Stunden.

Da es immer wieder zu Überfällen auf Touristinnen und Touristen kommt, wird dazu geraten, nur in Gruppen mit erfahrenen Guides unterwegs zu sein. Die Gegend ist mittlerweile auch touristisch gut erschlossen und unterhalb des Gipfels wurden Terrassen errichtet, auf denen du zelten kannst. Eine Tour mit Übernachtung gibt es schon für umgerechnet 40 Euro.

Ätna auf Sizilien

Er ist der größte und berühmteste aktive Vulkan Europas: der Ätna auf der italienischen Insel Sizilien. Der mächtige Berg befindet sich im Nordosten der Insel zwischen Catania und Messina. Der letzte Ausbruch fand im Dezember 2018 statt. Rings um den Vulkan gibt es einen sogenannten Vulkanpark, in dem du die von Lava und Asche geprägte Landschaft erkunden kannst.

Der Ätna ist Europas aktivster Vulkan – und die beliebteste Attraktion auf Sizilien. © Quelle: imago images/StockTrek Images

Die Lava hat den Boden hier sehr fruchtbar gemacht, es wachsen Zitronen, Orangen und Wein am Fuße des Vulkans. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben dennoch ein gespaltenes Verhältnis zum Ätna, immerhin kann ein großer Ausbruch ihnen alles nehmen.

Du kannst den Berg zu Fuß und mit einer Seilbahn erklimmen, bis zum Gipfel solltest du jedoch nicht ohne Bergführerin oder Bergführer gehen.

Anak Krakatau in Indonesien

Der Anak Krakatau steckt noch in den Kinderschuhen: Denn eigentlich war der Krakatau einmal der spektakulärste Vulkan Indonesiens. Während eines großen Ausbruchs 1883 allerdings stürzte ein Großteil davon ins Meer. Daraus erwachsen ist der Anak Krakatau, der erst im Februar 2022 wieder Asche spuckte.

Der Anak Krakatau Vulkan in Indonesien ist das Kind eines größeren Vulkans, der bei seinem letzten Ausbruch fast komplett im Meer versunken ist. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Wenn du den Vulkan besuchen möchtest, empfiehlt sich eine kleine Rundreise. Zunächst geht es von Jakarta zur Westküste Javas und von dort mit dem Boot rüber zur Krakatau-Familie. Der Anak ist seit 2009 ständig aktiv, die Chancen stehen also gut, ein paar Rauchsäulen zu sehen.

Sakurajima in Japan

Wusstest du, dass Japan das Land mit der vierthöchsten Dichte an Vulkanen ist? Einer von ihnen ist der Sakurajima. Er ist ständig aktiv und bricht manchmal sogar mehrmals am Tag aus. Nur gut vier Kilometer entfernt liegt die Stadt Kagoshima. Hier gehören die Ausbrüche zum Alltag, ebenso Schutzbrillen und Masken.

Der letzte richtig große Ausbruch ist allerdings schon ein Weilchen her und ereignete sich 1914. Zugegeben, für die Zeitrechnung der Vulkane war das eher vor einer halben Stunde als vor einer Weile.

Der aktive Vulkan Sakurajime in Japan ist per Boot erreichbar. © Quelle: imago images/Kyodo News

Der Sakurajima ist Teil des Kirishima-Kukowan-Nationalparks, und den kannst du besuchen. Spaziergänge durch die Lavafelder sind ebenso möglich wie eine Erkundungstour mit dem Fahrrad. Am einfachsten gelangst du mit der Fähre nach Sakurajima, die Überfahrt dauert nur rund 20 Minuten.

Das Yunohira-Observatorium ist der perfekte Aussichtspunkt. Von hier aus kannst du zum Krater blicken und mit etwas Glück sogar live mit ansehen, wenn der Sakurakjima die nächste Aschewolke gen Himmel spuckt.

Fagradalsfjall auf Island

Island ist wohl der erste Ort der Welt, der dir in den Sinn kommt, wenn du an Vulkane denkst. Kein Wunder: Das „Aschemonster“ hat die größte Vulkaninsel der Welt 2010 berühmt gemacht. Der Vulkan mit dem Namen, der einem schnell und unproblematisch über die Lippen kommt – und jetzt alle gemeinsam: Eyja-fjalla-jökull –, sorgte damals für ein riesiges Flugchaos.

2010 wurde er als „Aschemonster“ weltberühmt: der Vulkan Eyjafjallajökull im Süden Islands. © Quelle: imago images/Cavan Images

Und weil Island mit Katla, Hekla und weiteren Vulkanen noch nicht genug hat, dachte sich die Insel, sie braucht noch weitere. Zu den zwei neuen Kratern auf der Halbinsel Reykjanes aus den Jahren 2021 und 2022 gesellte sich im Juli 2023 ein dritter dazu. Der Fagradalsfjall ist am Nachmittag des 10. Juli ausgebrochen und hält Island seitdem in Atem.

An den neu entstandenen Vulkanen am Fagradalsfjall in Island können Wanderer erstarrte Lavafelder bestaunen. © Quelle: imago images/imagebroker

Wenn du den Ausbruch aus der Nähe bestaunen möchtest, solltest du dich zunächst beispielsweise bei safetravel.is informieren, denn die Gegend ist kurz nach Beginn des Ausbruchs alles andere als sicher. Auch der Weg ist nicht ohne: Eine Strecke ist etwa zehn Kilometer lang und sehr steinig.

Piton de la Fournaise auf La Réunion

Auf der Insel La Réunion, die zwar zu Frankreich gehört, aber östlich von Madagaskar liegt, gibt es ebenfalls einen aktiven Vulkan. Der Piton de la Fournaise gehört ebenfalls zu den aktivsten Vulkanen der Welt und ist gleichzeitig einer der meistbesuchten Orte der Insel.

Der Piton de la Fournaise auf der Insel La Réunion. © Quelle: imago images/Andia

Seit 2010 ist der Vulkan außerdem Unesco-Welterbe. Beim letzten Ausbruch 2007 ist ein großer Krater eingebrochen, das Gebiet befindet sich also in ständigem Wandel. Trotzdem kannst du den Piton de la Fournaise aus der Nähe betrachten, die Anreise ist mit dem Auto oder dem Bus möglich. Angeboten werden unterschiedliche Trekkingtouren.

Mayon auf den Philippinen

Auch auf den Philippinen regt sich was unter der Erde: Der Vulkan Mayon spuckt derzeit Lava und diese fließt in mehreren Strömen in Richtung Tal. Zum aktuellen Zeitpunkt am 12. Juli sind noch keine bewohnten Gebiete betroffen. Dennoch mussten bereits Menschen evakuiert werden und es herrscht Alarmstufe 3, was auf eine nahende und gefährliche Eruption hindeutet.

Einwohnende beobachten den Ausbruch des Mayon aus sicherer Entfernung. © Quelle: imago images/NurPhoto

Wenn du die Aktivität des Mayon auf den Philippinen beobachten möchtest, solltest du das aus sicherer Entfernung tun. Der Mayon ist der aktivste Vulkan des Inselstaates und unter anderem für seine nahezu perfekte Kegelform bekannt. Derzeit schießt immer wieder Lava aus dem 2460 Meter hohen Berg, ein echtes Naturschauspiel. Für die Menschen auf den Philippinen gehört das dazu, immerhin liegt das Land direkt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

Ubinas in Peru

In Peru ist Anfang Juli der Vulkan Ubinas ausgebrochen. Der letzte Ausbruch lag vier Jahre zurück. Auch diesmal hatte er ordentlich Power und spuckte die Asche fünf Kilometer hoch in die Luft. Mit einer Besichtigung wird es aktuell schwierig, denn die Behörden haben den Ausnahmezustand ausgerufen.

Der Vulkan Ubinas in Peru spuckt regelmäßig Asche in den Himmel. © Quelle: imago images/ZUMA Press

Ubinas ist ein sogenannter Schichtvulkan und liegt im Südwesten Perus. Er ist stolze 5672 Meter hoch und liegt etwa 900 Kilometer südlich von Lima. Es kommt hier regelmäßig zu Ausbrüchen und der Vulkan spuckt Aschewolken. Besonders beeindruckend war der Ausbruch im September 2015, als der Ubinas innerhalb von nur 30 Sekunden eine vier Kilometer hohe Aschesäule erzeugte.

