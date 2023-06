Das sind die schönsten Strände der Welt 2023

Weißer Puderstrand, türkisfarbenes Wasser und sanft wiegende Palmen – einen schöneren Urlaubsort gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn du das genauso siehst, dann sind die 25 schönsten Strände der Welt sicherlich etwas für dich.

„Tripadvisor“ hat diese für das Jahr 2023 erneut in seinem bekannten „Travellers’ Choice Awards“-Ranking ausgezeichnet. Das Ranking beruht auf den Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzern von „Tripadvisor“. Der reisereporter stellt dir das Ranking genauer vor – vielleicht lässt du dich davon ja für deinen nächsten Strandurlaub inspirieren.

1. Baia do Sancho (Brasilien)

Der schönste Strand der Welt ist die Baia do Sancho auf der brasilianischen Inselgruppe Fernando de Noronha. Sie ist vulkanischen Ursprungs und liegt im Atlantik – circa 350 Kilometer vom Festland Brasiliens entfernt. Der Strand liegt etwas abgelegen und ist nur über Leitern und Felsen zu erreichen. Ein „Tripadvisor“-User sieht das aber ganz positiv und schreibt dazu: „Die majestätischen Klippen werden Ihnen den Atem rauben.“

Der Strand selbst ist dann auch ein wahres Highlight. Kristallklares Wasser und sehr feiner Sandstrand versprechen den perfekten Strandtag. Kein Wunder also, dass der Strand auf „Tripadvisor“ die vollen fünf Sterne abräumt – bei fast 9000 Bewertungen.

Die Baia do Sancho verkörpert für viele den Inbegriff eines perfekten Strandes. © Quelle: imago/robertharding

Es gibt aber einen kleinen Haken: Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf der Insel ist begrenzt, diese Regelung wurde eingeführt, um das Ökosystem dieses Naturparadieses zu schützen und zu erhalten. Falls du die Baia do Sancho also besuchen willst, musst du schnell sein und etwas Glück haben.

2. Eagle Beach (Aruba)

Der Eagle Beach auf Aruba landet im „Tripadvisor“-Ranking auf Platz zwei und kann sich damit im Vergleich zum vergangenen Jahr immerhin um drei Plätze weiter nach vorn kämpfen. Die niederländische Karibikinsel bietet Urlauberinnen und Urlaubern an ihren Stränden ein zusätzliches Highlight: Hier stehen nicht nur Palmen, sondern auch die sogenannten Fofoti-Bäume, die ihre kräftigen Kronen Richtung Meer strecken.

Ein Postkarten-Idyll verzaubert die Besucherinnen und Besucher des Eagle Beachs auf Aruba. © Quelle: Getty Images

In den zahlreichen Resorts auf Aruba gibt es alles, was sich Touristinnen und Touristen wünschen – natürlich auch weitläufige und weiche Sandstrände. Der Eagle Beach ist der schönste von ihnen. Ein User auf „Tripadvisor“ freut sich, dass es an dem Strand auch keine störenden Steine oder Seegras gibt, der perfekte Ort für einen Strandtag also.

3. Cable Beach (Australien)

Der dritte Platz geht an den Cable Beach an der Nordwestküste Australiens. 22 Kilometer feiner Sandstrand laden hier wahlweise zum Faulenzen oder zum entspannten Strandspaziergang ein. Auf „Tripadvisor“ heißt es: „Großartig, um etwas zu sehen, zu wandern, zu schwimmen und den Sonnenuntergang zu beobachten. Wir haben all das gemacht und jeden Moment genossen.“

Der Cable Beach gilt als der schönste Strand an der australischen Westküste. © Quelle: Getty Images

Der Strand gilt als einer der berühmtesten im Westen des Kontinents und ist wegen seines traumhaften türkisfarbenen Wassers und seines makellos weißen Sandes sehr beliebt. Der Strand liegt ganz in der Nähe des Ortes Broome. Seinen Namen hat er übrigens von dem 1889 zwischen Broome und Java verlegten Telegrafenkabel.

4. Reynisfjara Beach (Island)

Du brauchst mal etwas Abwechslung vom weißen Sandstrand? Dann ist der Reynisfjara Beach auf Island etwas für dich. Er landet weltweit auf Platz vier der schönsten Strände im Tripadvisor-Ranking – im Europa-Ranking macht er 2023 sogar den ersten Platz. Wer Island besucht, muss sich auch den Reynisfjara Beach anschauen, lautet das Fazit vieler Bewertungen.

Der Reynisfjara Beach bietet mit seinem schwarzen Strand ein ungewohntes Bild. © Quelle: Getty Images

Zu finden ist er an der Südspitze von Island in der Nähe des Dörfchens Vík í Mýrdal. Der schwarze Sand und die aus dem Meer ragenden Basaltsäulen machen ihn zu etwas ganz Besonderem. Dieses Wunder der Natur bleibt aber natürlich nicht lange verborgen, und so musst du hier damit rechnen, auf andere Touristinnen und Touristen zu rechnen – zur Hauptsaison kann es voll werden.

5. Grace Bay Beach (Turks- und Caicosinseln)

Im letzten Ranking noch auf Platz eins, muss sich der Grace Bay Beach 2023 mit dem fünften Platz zufriedengeben. Die Turks- und Caicosinseln sind ein britisches Überseegebiet und liegen südöstlich der Bahamas. Für Strandliebhaberinnen und ‑liebhaber perfekt ist am Grace Bay Beach nicht nur der wunderbar weiche Sandstrand, sondern auch die 350 Sonnentage im Jahr, die dafür sorgen, dass eigentlich jeder Tag Strandtag ist.

Platz fünf des Rankings geht an den wunderschönen Strand Grace Bay. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Hier können sich Urlaubende, nachdem sie in dem strahlend blauen Wasser etwas planschen waren, ganz einfach in den weißen Sand legen. Die sanften Sonnenstrahlen lassen dann allen Stress und alle Sorgen ganz schnell vergessen.

6. Praia da Falesia (Portugal)

Platz sechs geht an die Algarve in Portugals Süden – genauer gesagt an die Praia da Falesia. Wenige Kilometer von der Stadt Albufeira entfernt, lockt der Strand mit weißem Sand und türkis Wasser. Dazu bilden die roten Sandklippen, die sich entlang der weitläufigen Küste erstrecken, einen tollen Kontrast.

Die Praia Da Falesia an der portugiesischen Algarve-Küste verzaubert Reisende durch ihre schöne Landschaft. © Quelle: Getty Images/EyeEm

Die Praia da Falesia gehört zum malerischen Fischerdorf Olhos de Agua, ein perfekter Ort für einen entspannten Urlaub mit Strandtagen, Spaziergängen durch die beeindruckende Küstenlandschaft der Algarve und kulinarischen Köstlichkeiten der portugiesischen Küche. Im Ranking für die schönsten Strände in Europa erreicht der Strand 2023 übrigens sogar den zweiten Platz.

7. Radhanagar Beach (Andamanen und Nikobaren)

„Klares türkises Wasser, Mangrovenwälder im Hintergrund, makelloser weißer Sand und nicht zu tief … Was gibt es daran nicht zu mögen?“, so beschreibt ein „Tripadvisor“-User den Radhanagar Beach. Wer jetzt mal an den Strand will, muss auf die Havelock Island reisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Insel gehört zum Ritchie’s-Archipel im Golf von Bengalen und damit zu Indien. Nachdem du im klaren Wasser des Indischen Ozeans schwimmen warst, lässt du dich hier entweder von den warmen Sonnenstrahlen trocknen oder du suchst dir ein schattiges Plätzchen zwischen den zahlreichen Bäumen am Radhanagar Beach.

Platz sieben der „Travellers’ Choice Awards“ geht an den Radhanagar Beach. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Wem das noch nicht reicht – der Strand gilt als Geheimtipp. Hier triffst du auf traumhafte Natur und ein Postkarten-Idyll, aber trotzdem nur auf wenige Menschen. Ruhe und Entspannung sollten also garantiert sein.

8. Spiaggia dei Conigli (Italien)

In Europa auf Platz drei der schönsten Strände, reicht es weltweit für die Spiaggia dei Conigli nur zum achten Platz. Reisende finden den Strand auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Ins Deutsche übersetzt heißt er übrigens Kaninchenstrand und gilt als der schönste unter vielen schönen Stränden auf Lampedusa. Aus diesem Grund erfreut sich die idyllische Badebucht eines regen Besucherstroms – für dich allein wirst du hier eher selten sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Spiaggia dei Conigli gilt als der schönste Strand von Lampedusa. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Trotzdem sind die Bewertungen für die Spiaggia dei Conigli auf „Tripadvisor“ sehr positiv. Das liegt vermutlich an der traumhaften Natur dort. „Ein wahrhaft magischer Ort auf der Welt. Weißer Sandstrand, türkisblaues Wasser und eine angenehme Meeresbrise. Man läuft etwa 20 Minuten zum Strand, doch sobald man mit den Füßen im Sand steht, fühlt man sich wie im Himmel“, schreibt ein User.

9. Varadero Beach (Kuba)

Der Varadero Beach auf Kuba ist kein Unbekannter im Ranking der schönsten Strände der Welt. Ein „Tripadvisor“-User beschreibt den Strand als „postcard perfect“, kein Wunder bei angenehm puderigem Sand sowie kristallklarem Wasser.

Der Varadero Beach auf Kuba landet auf dem neunten Platz der schönsten Strände der Welt. © Quelle: Getty Images

Und es wäre ja nicht Kuba, wenn du ganz in der Nähe nicht ein paar Bars finden würdest, in denen du deinen Strandtag mit einigen entspannten Cocktails abrunden könntest.

10. Ka’anapali Beach (Hawaii)

In einem Ranking der schönsten Strände der Welt darf Hawaii natürlich nicht fehlen. Platz zehn geht an den Ka’anapali Beach an der Nordwestküste der zu Hawaii gehörenden Insel Maui. „Immer schön. Wunderschönes Meer, Strand und viel Platz zum Wandern und Schnorcheln. Immer unser Ort, um unsere Ruhe zu finden!“, so beschreibt ein User auf „Tripadvisor“ das mehr als drei Kilometer lange Strandparadies.

Der Ka’anapali Beach auf Maui schon mal zum schönsten Strand der USA gewählt worden. Bei den „Travellers’ Choice Awards“ 2023 belegt er Platz 10 weltweit. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Der Ka’anapali Beach gilt als einer der schönsten Stände der USA (Hawaii gehört zu den Vereinigten Staaten) und wurde auch schon mal als schönster ausgezeichnet. Kein Wunder, bei perfekt weißem Sandstrand, grünen Palmen und kristallklarem Wasser.

Besucherinnen und Besucher sollten sich die zum Sonnenuntergang stattfindende traditionelle Klippensprung-Zeremonie anschauen. Bei diesem altehrwürdigen Ritual springt am Ende ein Auserwählter von dem heiligen Pu’u Keka’a, dem schwarzen Felsen, in die Fluten des Meeres – dadurch soll der Legende nach der letzte Häuptling von Maui seine spirituelle Stärke bewiesen haben.

Die 25 schönsten Strände der Welt 2023 im Überblick

Alle im Ranking der 25 schönsten Strände der Welt 2023 ausgezeichneten Orte findest du hier in der Übersicht:

Baia do Sancho (Brasilien) Eagle Beach (Aruba) Cable Beach (Australien) Reynisfjara Beach (Island) Grace Bay Beach (Turks- und Caicosinseln) Praia da Falesia (Portugal) Radhanagar Beach (Andamanen und Nikobaren) Spiaggia dei Conigli (Italien) Varadero Beach (Kuba) Ka’anapali Beach (Hawaii) Siesta Beach (Florida) Driftwood Beach (Georgia) Manly Beach (Australien) Seven Mile Beach (Kaimaninseln) La Concha Beach (Spanien) Kelingking Beach (Bali) Playa de Muro (Spanien) Playa Manuel Antonio (Costa Rica) Ipanema Beach (Brasilien) Nungwi Beach (Tansania) Falassarna Beach (Griechenland) Nissi Beach (Zypern) Playa Norte (Isla Mujeres, Mexiko) Magens Bay (Amerikanische Jungferninseln) Balos Lagoon (Griechenland)

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.