Alkohol trinken am Notausgang: Ist das im Flugzeug erlaubt?

Gerade bei großen Menschen ist er beliebt: der Platz am Notausgang. Im Vergleich zu den anderen Sitzen in der Economy-Class hast du hier in der Regel nämlich mehr Beinfreiheit, der Abstand zu den Vordersitzen ist größer. Was ja auch durchaus Sinn ergibt, im Notfall müssen hier schließlich alle Passagierinnen und Passagiere durch.

Aufgrund seiner paar Zentimeter Extrafreiheit ist er entsprechend begehrt und oft früh ausgebucht. Während du dir bei manchen Airlines den Platz über die Sitzplatzreservierung sichern kannst, vergeben ihn andere erst beim Check-in oder nach dem Boarden. Glück hat, wer dann angesprochen wird und seinen engen Sitz gegen etwas mehr Freiraum tauschen darf.

Wer darf am Notausgang sitzen?

Allerdings kommt für die Plätze am Notausgang nicht jede Passagierin oder jeder Passagier infrage. Im Notfall können nämlich Sekunden entscheidend sein und Leben retten. Da ist es wichtig, dass schnell und richtig reagiert wird. „Aus Sicherheitsgründen gelten für Fluggäste in Notausgangsreihen bestimmte Voraussetzungen, damit sie in einer unvorbereiteten Notsituation die Kabinencrew bei der Evakuierung unterstützen können“, erklärt Lufthansa-Sprecher Michael Lamberty.

Deshalb dürfen auf diesen Plätzen beispielsweise keine Kinder oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Gäste sitzen. Zudem müssen alle Passagierinnen und Passagiere in der Notausgangsreihe ausreichend Deutsch oder Englisch sprechen, um sich im Ernstfall mit der Kabinenbesatzung und den anderen Flugreisenden verständigen zu können. Vor jedem Flug prüfe die Kabinencrew, ob die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, so der Lufthansa-Sprecher.

Gibt es ein Alkoholverbot auf diesen Plätzen?

Aber wie sieht es aus, wenn die Person am Notausgang Alkohol getrunken hat? Ein generelles Verbot, dass Reisende in der Notausgangsreihe keinen Alkohol trinken dürfen, gibt es laut „Aerotelegraph“ nämlich nicht. Demnach können fast alle Fluggesellschaften, die alkoholische Getränke an Bord anbieten, diese auch an die Personen vor den Notausgängen ausschenken.

Grund zur Sorge besteht allerdings nicht. Denn wie die Lufthansa erklärt, gibt es eine indirekte Regelung, die den Ausschank von Alkohol an Bord beschränkt. Zu jeder Zeit „muss gewährleistet sein, dass die Gäste in den Notausgangsreihen ihrer Rolle nachkommen können“, so Sprecher Lamberty.

Und auch von Condor heißt es: „Die Condor-Crews an Bord achten grundsätzlich bei allen Fluggästen darauf, dass durch Alkoholkonsum keine Gefahr für die sichere Flugdurchführung besteht.“

Crew achtet auf maßvollen Umgang mit Alkohol

Um im Notfall behilflich zu sein, achte die Crew an Bord darauf, dass entsprechende Personen in der Lage sind, diese Rolle auch ausüben zu können. Dabei spiele auch ein maßvoller Umgang mit Alkohol eine Rolle.

Schon beim Boarden hat das Kabinenpersonal einen besonderen Blick auf die Mitreisenden. Wer torkelnd ans Gate kommt oder sich mit Alkoholfahne auf den Plätzen vor den „Exit“-Schildern niederlässt, muss damit rechnen, vom Kabinenpersonal umgesetzt zu werden – auch wenn für den Platz eine Extragebühr gezahlt wurde.

Wenn du aus der Sicht der Crew ein zu hohes Sicherheitsrisiko darstellst, kann dir die Mitreise auch komplett verweigert werden und du musst die Maschine wieder verlassen. Im Notfall müssen die Passagierinnen und Passagiere nämlich innerhalb von 90 Sekunden die Kabine durch die Notausgänge verlassen – mit betrunkenen oder unter anderen Drogen stehenden Flugreisenden ist das kaum machbar.

