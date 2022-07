Trotz 9-Euro-Ticket und gleichzeitigen Sommerferien im gesamten Land ist die Deutsche Bahn ohne Auffälligkeiten ins Wochenende gestartet. Vor allem zwischen den größeren Städten im Land herrscht ein reges Fahrgastaufkommen, in den Ferien auch rund um Nordsee und Ostsee oder nach Österreich.

Alle Bundesländer in den Ferien: Kaum Probleme bei der Bahn

Berlin. Trotz eines erhöhten Reiseaufkommens wegen der Sommerferien in allen Bundesländern meldet die Deutsche Bahn keine Auffälligkeiten. „Einzig eine Bombenentschärfung im Raum Göttingen sorgt für vorübergehende Umleitungen im Fernverkehr zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Hannover“, teilte eine Sprecherin am Samstag auf Anfrage mit. Für Reisende im Regionalverkehr sei dort ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Generell verzeichnet die Deutsche Bahn eigenen Angaben zufolge nach den coronabedingen Einbrüchen wieder eine starke Nachfrage. „Nach zwei Jahren Pandemie sehen wir, dass die Menschen wieder mehr reisen und dass der Trend zur klimafreundlichen Bahn ungebrochen ist“, so die Sprecherin. Am stärksten sei die Nachfrage auf den Hauptachsen zwischen den Metropolen, wie etwa Berlin – Hamburg, Frankfurt/Main – Köln, Berlin – München oder Berlin – Hannover. In den Ferien kämen noch die beliebten Urlaubsstrecken hinzu wie etwa zur Ost- oder Nordsee und nach Österreich.

