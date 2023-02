Alle Flüge eingestellt: Norwegische Fluggesellschaft Flyr ist bankrott

Dramatische Minuten an der B76: Da es eine werdende Mutter nicht rechtzeitig in die Klinik schaffte, wurde der Rettungswagen zum Geburtsort. Beim „Storchenparkplatz“ am Hagebaumarkt in Eckernförde holte der Rettungsdienst die werdende Mutter ab, am Holstein-Stadion in Kiel kam das Baby dann zur Welt.