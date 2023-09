Zu wenig Schnee: Alpen-Skigebiet muss für immer schließen

Jahrzentelang galt La Sambuy in den französischen Alpen als beliebter Skiort für Familien – doch damit ist jetzt Schluss. Die gut 30 Kilometer Pisten wird so schnell keiner mehr runterfahren, denn das Skigebiet schließt und zwar für Immer. Grund sei der Klimawandel, berichtet der Nachrichtensender „CNN“.

In den vergangenen Wintern habe es immer seltener geschneit. „Vier Wochen Schnee“ habe es im vergangenen Winter noch gegeben, „und selbst dann nicht viel“, sagte La Sambuys Bürgermeister Jacques Dalex dem US-Nachrichtensender „CNN“. Deshalb habe man sich entschieden, die Skilifte abzubauen. Der Betrieb sei einfach nicht mehr rentabel.

Betrieb des Skigebiets lohnt nicht mehr

In vergangenen Winter konnte das Skigebiet weniger als fünf Wochen lang öffnen, erklärt der Bürgermeister. Das bedeute einen jährlichen Betriebsverlust von etwa 500.000 Euro. Allein der Betrieb der Lifte koste 80.000 Euro pro Jahr.

Zudem liegen unter den dünnen Schneeschichten schnell Steine oder Felsen auf der Piste frei – eine echte Gefahr für die Skifahrerinnen und Skifahrer. Früher sei das nicht vorgekommen, da habe es zuverlässig geschneit, so Dalex: „Wir hatten praktisch vom 1. Dezember bis zum 30. März Schnee.“

Der Stadtrat von La Sambuy beschloss im Sommer, das Skigebiet mit seinen drei Liften zu schließen. Jetzt fiel die Entscheidung, dass das Resort, das seit 2016 in der Nähe des Mont Blanc betrieben wird und wegen seiner verhältnismäßig günstigen Skipässe vor allem bei Familien beliebt war, für immer dicht machen wird. Die Infrastruktur wird zurückgebaut.

La Sambuy ist kein Einzelschicksal

La Sambuy wolle in Zukunft auf Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber setzen und sich als sommerliches Wander- und Outdoor-Reiseziel vermarkten. Es solle zu einem Ort werden werden, an dem man „die Natur entdecken und schützen, Spaziergänge machen und, wenn möglich, Sport treiben“ kann.

Wie CNN berichtet, ist die Entwicklung von La Sambuy kein Einzelschicksal. Seit 2001 sollen in Frankreich 22 Skilifte abgebaut und ganze 106 stillgelegt worden sein. „Alle Wintersportorte in Frankreich sind von der globalen Erwärmung betroffen“, insbesondere diejenigen in mittleren Berghöhen zwischen 1.000 und 1.500 Metern, so Bürgermeister Dalex.

Einige Orte seien jedoch nicht bereit, sich den neuen klimatischen Bedingen zu stellen und hielten weiter an ihrem Image als Skiregion fest. Mit Schneekanonen wird nachgeholfen, um ein ungetrübtes Wintererlebnis zu schaffen. Doch auf lange Sicht, könne das nach Einschätzung von Dalex nicht funktionieren: über kurz oder lang werde es für Skigebiete immer schwieriger, zu funktionieren, da sie „gezwungen seien, sich an ein neues Klima anzupassen“.

