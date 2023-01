Die bisherige Abfertigungsfirma soll am Flughafen Düsseldorf ausgerechnet zu Beginn der Osterferien ersetzt werden, für die 700 Beschäftigten stehen unsichere Zeiten an. Verdi kündigt deswegen Streiks an, sollte es nicht zu einer vernünftigen Lösung kommen.

Reisende stehen im Flughafen in langen Warteschlangen an der Gepäckabgabe des Düsseldorfer Flughafens.

Am Flughafen Düsseldorf droht neues Chaos – Verdi schließt Streiks nicht aus

Der Düsseldorfer Flughafen hat sich im letzten Jahr nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Während des Chaos-Sommers 2022 mussten extrem viele Flüge storniert werden oder starteten beziehungsweise landeten nur mit erheblicher Verspätung. Auch bei der Gepäckabfertigung gab es große Probleme. Urlauberinnen und Urlauber warteten teilweise tagelang auf ihre Koffer – manche gingen für immer verloren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut einer Analyse des Portals für Reiserecht „Flightright“ war Düsseldorf im letzten Jahr sogar der Flughafen mit den meisten Flugstornierungen in ganz Europa. Und 2023 könnte es erneut Probleme geben: Ausgerechnet zum Start der Osterferien in NRW soll die Betreiberfirma für die Abfertigung am Flughafen Düsseldorf gewechselt werden.

Am 3. April beginnen in Nordrhein-Westfalen die Osterferien, ab dem 1. April soll der Wechsel von der alten Betreiberfirma Aviapartner zu zwei neuen Unternehmen stattfinden – so liegen nur zwei Tage zwischen dem Wechsel der Verantwortung und einer zu erwartenden sehr hohen Auslastung des Flughafens durch Tausende Urlaubsreisende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdi erwartet noch größere Personalprobleme am Flughafen

Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass die berufserfahrenen Beschäftigten von Aviapartner, falls sie von den neuen Firmen übernommen werden sollten, Verträge mit deutlich schlechteren Konditionen angeboten bekommen. Das könnte dazu führen, dass eine Vielzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich neue Arbeitsplätze suchen.

„Bereits im letzten Jahr haben wir aufgrund des Personalmangels ein Chaos am Flughafen mit Flugstreichungen und langen Verspätungen erlebt. Nun werden durch die Entscheidung des Ministeriums zusätzlich 700 Arbeitsplätze riskiert, obwohl gerade jetzt jede Person gebraucht wird, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten“, erklärt Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky.

Verdi: Ohne Verhandlungen drohen „tage- und wochenlange Streiks“

Laut „Flighright“ war der Flughafen Düsseldorf 2023 der Flughafen mit den meisten Stornierungen in ganz Europa. © Quelle: David Young/dpa

Aus diesem Grund fordert Verdi alle Beteiligten zu Verhandlungen auf, sollten diese nicht stattfinden, drohen laut Reschinsky „tage- und wochenlange Streiks“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Aviapartner wird Verdi bereits eine erste Verhandlungsrunde am 20. Januar 2023 führen, dabei soll es auch um einen Sozialplan gehen, der zum Beispiel Abfindungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelt, das kündigte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung an.

Aviapartner legt Einspruch gegen die Lizenzvergabe ein

21 Jahre lang war Aviapartner für die Abfertigung am Düsseldorfer Flughafen zuständig, doch bei der neuen Ausschreibung wurde die Firma vom Verkehrsministerium in Nordrhein-Westfalen nicht mehr berücksichtigt. Ab dem 1. April 2023 sollen die Aufgaben dann von den zwei neue Firmen zusammen mit dem Unternehmen Acciona, das schon zuvor für die Gepäckabfertigung zuständig war, übernommen werden.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, hat Aviapartner gegen die Lizenzvergabe Widerspruch eingelegt. Die Zukunft der 700 Mitarbeiter des Unternehmens ist jedoch unsicher.

RND/fred