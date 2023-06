Passagiermaschine hebt mit nur einem Gast ab – so kam es dazu

Geduld wird am Ende belohnt – zumindest im Fall von Phil Stringer. Denn wer bisher dachte, dass im Flieger schon ein freier Platz neben einem großes Glück sei, dann ist die Geschichte des Amerikaners wohl der ultimative Hauptgewinn: Er hatte einen kompletten Flieger für sich alleine.

Satte 18 Stunden hatte Stringer vergangenen Sonntag am Flughafen von Oklahoma City auf seinen Flug nach Charlotte gewartet. Insgesamt sieben Mal wurde sein American Airlines-Flug verschoben. „Ich dachte, sie würden den Flug einfach stornieren, nachdem er immer wieder Verspätung hatte. Aber sie haben ihn nicht storniert“, sagte Stringer gegenüber dem Portal „Daily Dot“.

Fluggast ist die Situation unangenehm

Der Immobilienmakler harrte aus, verbrachte die lange Wartezeit im Starbucks am Flughafen und arbeitete. Als er gegen Mitternacht ans Gate kam, war er dort allein. Stringer war sich unsicher, ob er zu spät sei. Aber die Flugbegleiterin klärte ihn auf. „Sie meinte, ich sei der einzige Passagier. Daraufhin habe ich mich etwa 400 Mal entschuldigt“, sagt er in seinem Tiktok-Video.

Es war ihm unangenehm, dass die Besatzung nur seinetwegen den Flug durchführen musste, sagt er in einem Tiktok-Video. Alle anderen Reisenden hatten in der Zwischenzeit umgebucht oder aufgegeben. Er versuchte umzubuchen, hatte aber keine andere Möglichkeit, da er am Morgen zur Arbeit musste. Und so flog er ganz allein in dem Airbus mit einer ganzen Crew nur für sich.

Crew hat Spaß an Bord

Anstatt darüber verärgert zu sein, dass sie mitten in der Nacht für nur einen Flugpassagier aus ihren Betten geholt wurden, hatte die Crew sichtlich Spaß mit ihrem Gast. „Wir haben während des Fluges viel gelacht und über alles Mögliche geredet. Ich habe sogar gefragt, ob sie irgendwelche Spiele an Bord haben“, sagte Stringer gegenüber dem Portal „Daily Dot“.

Der einzige Passagier durfte sitzen, wo immer er wollte, bekam Snacks und Getränke nach Wunsch. Natürlich gab es auch eine Sicherheitseinweisung, die etwas lockerer als gewohnt ausfiel und von der übrigen Crew beklatscht wurde. Nach jeder Kabinenansage fügten die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hinzu: „Und ja, Phil, diese Nachricht ist nur für dich.“

Trotz der Exklusivität der Reise, hat diese einmalige Erfahrung am Ende einen Haken: Das einzige Gepäckstück im Flieger ging nach der Landung verloren. „Ich dachte, sie wollen mich veräppeln“, so Stringer in einem Video. Nach einer knappen Stunde tauchte es zum Glück wieder auf und der Immobilienmakler konnte nach einer Dusche weiter zur Arbeit fahren.

