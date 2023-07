Amerikaner fliegt 37 Millionen Kilometer mit einem Flugticket

Wenn jemand die Bezeichnung Vielflieger wirklich verdient hat, dann ist das Tom Stuker. Der US-Amerikaner hat bereits rund 37 Millionen Kilometer in Flugzeugen zurückgelegt! Zumindest seit 1990, da entschied sich Stuker nämlich zu einem ungewöhnlichen Schritt.

Der heute 69-Jährige zahlte damals 290.000 US-Dollar, umgerechnet derzeit etwa 261.700 Euro, für ein einzelnes Flugticket von United Airlines. Ein Flugticket, das sein Leben lang gültig ist!

„Die beste Investition meines Lebens“

Der Zeitung „Washington Post“ erzählte er kürzlich, wie es ihm seitdem ergangen ist. Stuker hat seine Entscheidung nie bereut, denn er fliegt seitdem nicht nur kostenlos mit United Airlines durch die Welt, sondern sammelt mit jedem Flug auch fleißig Vielflieger-Meilen.

Dem „Guardian“ berichtete Stuker, dass er alleine im Jahr 2019 insgesamt 373 Flüge absolviert hat. Wenn er für die Flüge bezahlt hätte, hätten sie ihn rund 2,2 Millionen Euro gekostet, so Stuker.

Mit den so gesammelten United-Meilen lebt er nach eigener Aussage „wie ein Sultan“, er tauscht sie für teure Hotelzimmer auf der ganzen Welt ein, bezahlt davon Kreuzfahrten oder Mahlzeiten in Luxusrestaurants. Einmal soll er die Meilen gegen Walmart-Geschenkkarten im Wert von 50.000 US-Dollar eingetauscht haben.

Seine Vielflieger-Meilen brachten ihn sogar schon mal ins Fernsehen, denn er bot vor Jahren 451.000 von ihnen auf einer Auktion für einen Auftritt in der Serie „Seinfeld“ und erhielt den Zuschlag – in einer Folge der Serie ist Stuker im Hintergrund zu sehen.

Er sei bereits in mehr als 100 Ländern gewesen und hätte mit seiner Frau über 120 Flitterwochen verbracht – alles mit Vielflieger-Meilen bezahlt. Wer jetzt denkt, das will ich auch: United bietet diese Art von Ticket leider schon lange nicht mehr an.

Im Jahr 2020 fragte ihn das Magazin „GQ“, ob er kein Problem damit habe, dass seine hunderten Flugreisen schädlich für die Umwelt seien? Seine Antwort: „Ich vergrößere den Fußabdruck nicht. Das Flugzeug wird fliegen, ob ich nun drin sitze oder nicht. Es wäre viel relevanter, wenn ich in einem Privatjet fliegen würde. Das sind die Leute, die der Umwelt viel mehr helfen können als ich, wenn sie kommerziell fliegen würden.“

Tom Stukers Tipps für Flugreisende

Die „Washington Post“ befragte den US-Amerikaner auch zu seinen Ratschlägen für andere Flugreisende in diesem Sommer. Und diese sind durchaus ungewöhnlich.

Den oder die erste Flugbegleitenden, die du beim Einsteigen antriffst, sollst du belügen und ihnen erzählen, dass du sich an sie erinnerst. Du würdest dich nochmal bedanken wollen, weil sie beim letzten Mal so nett gewesen seien. Er garantiert, dass du dann während des Flugs kostenlose Dinge gebracht bekommst.

Schau beim Einsteigen nochmal auf deinem Handy, ob Sitzplätze, die vorher nicht zur Verfügung standen jetzt frei sind. Wenn ja, setz dich dort hin. Niemand bei der Fluggesellschaft würde etwas dagegen sagen, so Stuker.

Gebe niemals Gepäck auf und packe so wenig ein wie nur möglich. In jeder Stadt gäbe es Waschsalons und Geschäfte, in denen du notwendige Dinge kaufen kannst.

Sein abschließender Tipp: Sei kein Idiot und telefoniere nur mit Kopfhörern, so vermeidest du, dass die anderen Flugreisenden dich hassen werden.

