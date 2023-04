Urteil in Eilverfahren

Niederländisches Gericht kippt Plan für weniger Flüge in Schiphol

Blick auf den Kontrollturms am Flughafen Schiphol.

Am Dienstag kündigte der Flughafen Schiphol in Amsterdam an, Nachtflüge und Privatjets bald zu verbieten. Nun hat ein Gericht diesen Plan bereits wieder gekippt.