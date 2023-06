Tourismus-Hotspots: Hier sind Einheimische in der Unterzahl

Die Reiselust in Deutschland ist 2023 besonders groß, 65 Millionen Deutsche planen mindestens eine Urlaubsreise in diesem Jahr. Das freut die Reisebranche, die nach den mageren Corona-Jahren wieder mit hohen Einnahmen rechnen kann.

Während einige Urlauberinnen und Urlauber experimentierfreudig sind, geht es für viele Reisende in altbekannte Urlaubsregionen – Griechenland erwartet zum Beispiel 2023 einen Reiserekord. Einige beliebte Urlaubsorte waren dieses Jahr sogar schon im Frühjahr ausgebucht, was wirtschaftlich für diese Ziele natürlich gut ist.

Doch für die Einheimischen in besonders beliebten Destinationen können viele Touristinnen und Touristen aber auch zum Problem werden. Durch den Massentourismus wird die eigene Heimat fremd. Und im schlimmsten Fall geht der Charakter der Städte, der sie einst so beliebt gemacht hat, verloren.

Aus diesem Grund versuchen etliche Urlaubsdestinationen mit verschiedenen Maßnahmen gegen den Massentourismus vorzugehen – teilweise auch mit ungewöhnlichen Mitteln. Erfolgreich sind die Maßnahmen aber nur bedingt, wie eine Auswertung des Ferienhausportals Holidu zeigt.

Diese stellte die Frage, in welchen Städten auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner die meisten Touristinnen und Touristen kommen. Das Portal hat dazu Einwohnerzahlen mit den Touristenzahlen in den meistbesuchtesten Reisedestinationen im Jahr 2019 verglichen. Städte in Russland oder der Ukraine wurden nicht in die Auswertung mit aufgenommen.

Platz 1: Dubrovnik (Kroatien)

Wer in Dubrovnik auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner trifft, kann sich glücklich schätzen. Denn laut der Studie kommen hier 36 Touristinnen und Touristen auf nur einen Einheimischen. Schon seit Jahren versucht die kroatische Stadt mit Maßnahmen den Massentourismus einzudämmen, trotzdem strömen gerade in den Sommermonaten die Urlauberinnen und Urlauber in Scharen in den Ort.

Dubrovnik ist der am meisten von Touris überlaufene Ort im Ranking. © Quelle: imago images/Panthermedia

Der Hype um die Fernsehserie Game of Thrones, die teilweise in Dubrovnik gedreht wurde, hat den Touristenstrom in die Stadt nochmal verstärkt. Zu dem außergewöhnlichen Missverhältnis zwischen Reisenden und Einheimischen kommt es außerdem, da Dubrovnik mit nur rund 40.000 Menschen eine relative kleine Einwohnerzahl hat.

Platz 2: Venedig (Italien)

Nicht so voll wie Dubrovnik, aber ebenfalls bei Reisenden sehr beliebt ist Venedig. Auf einen Einheimischen kommen hier pro Jahr 21 Touristinnen und Touristen, und diese schlängeln sich alle durch die kleinen Gassen und über die Brücken der Stadt.

Venedigs malerische Gassen, Brücken und Kanäle locken jedes Jahr Millionen Besucherinnen und Besucher in die Stadt. © Quelle: imago images/viennaslide

Die Aussicht auf eine romantische Gondelfahrt und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten locken die Urlauberinnen und Urlauber trotz zahlreichen Maßnahmen gegen Massentourismus in die Stadt. Ab 2024 will Venedig endgültig eine bereits mehrfach verschobene Eintrittsgebühr für Reisende einführen, die nur für einen Tag in die Stadt kommen und dort nicht übernachten.

Platz 3: Brügge (Belgien)

Auch Brügge kommt auf 21 Touristinnen und Touristen pro Einwohnerin und Einwohner. Da die Stadt aber insgesamt weniger Reisende anlockt als Venedig, landet sie im Ranking nur auf Platz 3. In der Stadt in der belgischen Provinz Westflandern spazieren Urlauberinnen und Urlauber gerne entlang der malerischen Grachten.

Brügge landet auf Platz 3 im Ranking der am meisten mit Touris überfüllten Orten. © Quelle: imago images/Westend61

Außerdem bietet Brügge eine faszinierende Architektur aus unterschiedlichen historischen Epochen, besonders am und um den berühmten Groten Markt tummeln sich deswegen in den Sommermonaten die Touristenmassen. Die gesamte Innenstadt Brügges ist von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt worden, sicherlich auch ein Grund, warum viele Menschen die Stadt besuchen wollen.

Platz 4: Rhodos (Griechenland)

Die nächste im Bunde mit 21 Touristinnen und Touristen pro Einwohnerin beziehunssweise Einwohner ist die griechische Insel Rhodos. Sie zählt zu einer der beliebtesten Reisedestinationen in Griechenland. Kein Wunder bei traumhaften Stränden, malerischen Dörfern und zahlreichen antiken Ruinenstätten. Die Insel gilt als Alleskönner, was den Urlaub angeht: Hier findet jede und jeder den passenden Ort für die Auszeit. Kein Wunder also, dass im Sommer zahlreiche Reisende nach Rhodos strömen.

Das malerische Dorf Kattavia im Süden von Rhodos versprüht eine Menge griechischen Charme. © Quelle: imago images/imagebroker

Schon in der Historie war die Insel gut besucht, dort ließen sich bereits die Römer, die Türken oder die Italiener gerne nieder. Vielleicht liegt es an dem sonnigen Wetter, im Durchschnitt sein die Sonne an 300 Tagen im Jahr. Sie gehört damit zu den sonnenreichsten Regionen in ganz Europa.

Platz 5: Reykjavik (Island)

Obwohl Island mehr als 1000 Kilometer vom europäischen Festland entfernt liegt, gehört die Hauptstadt Reykjavik zu den am meisten überlaufenen Reisezielen. 16 Touristinnen und Touristen pro Einwohnerin und Einwohner reichen für Platz 5 im Ranking. Verwunderlich ist es jedoch nicht, denn es gibt zahlreiche Gründe Island zu besuchen und quasi jeder Reisende tut das über Reykjavik. In der isländischen Hauptstadt finden auch jährlich zahlreiche beliebte Musikfestivals statt.

Islands wundervolle Natur ist ein Grund, warum viele Touris nach Reykjavík kommen. © Quelle: imago images/McPHOTO

Der Grund Nummer 1, warum so viele Menschen Island besuchen ist aber wohl die atemberaubende Natur der Insel. Beeindruckende Vulkanlandschaften, strahlendblaue Lagunen und Wasserfälle sowie zahlreiche Geysire und Gletscher geben sich hier die Klinke in die Hand. Zwischen Juni und August kommen die meisten Touristinnen und Touristen, um sich diese Naturwunder mal live vor Ort anzusehen.

Die Plätze 6 bis 10 und die deutschen Städte im Ranking

Die Top 10 vervollständigen auf Platz 6 Florenz in Italien mit 13 Touristinnen und Touristen pro Einheimische, auf Platz 7 Kretas Hauptstadt Iraklion mit ebenfalls 13. Danach folgt Amsterdam in den Niederlanden mit 12, Dublin mit 11 und Tallinn mit 10 Touristinnen und Touristen pro Einwohnerin und Einwohner.

Die erste deutsche Stadt im Ranking ist München auf Platz 24, hier kommen laut der Studie von Holidu vier Touris auf eine Einwohnerin oder Einwohner. Frankfurt auf Platz 26 kommt ebenfalls auf vier Touris. Berlin liegt mit zwei Touristinnen und Touristen pro Einheimischen auf dem 32. Rang.

