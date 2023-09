Streiks im September: Wo Reisende noch mit Problemen rechnen müssen

Auch im September bleiben Reisende nicht von Streiks verschont. Sie können nicht nur den Start in den Urlaub vermiesen, sondern auch für eine stressige Rückkehr sorgen, dabei will man doch eigentlich erholt heimkommen. Auf diese möglichen Arbeitsniederlegungen bei Bahnen, Airlines und Flughäfen solltest du dich gefasst machen.

Streik in Griechenland

In Griechenland kommt es am Donnerstag, 21. September, zu einem landesweiten Arbeiterstreik. Dem haben sich dem Weltgewerkschaftsbund (World Federation of Trade Unions, kurz WFTU) zufolge zahlreiche Regionalgewerkschaften, Gewerkschaften auf lokaler und Unternehmensebene, Nationalen Gewerkschaften der Seearbeiter sowie Nationale Arbeitnehmerverbände angeschlossen. An dem 24-stünidigen Streik nehmen auch die Fluglotsen teil. Reisende sollten sich außerdem auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und bei den Fährbetrieben einstellen.

Grund für den Arbeitskampf ist die von der griechischen Regierung angekündigte Sparpolitik für die kommenden Monat. Darunter fällt unter anderem auch ein geplanter Lohn- und Rentenstopp.

Großbritannien: Streiks bei der Bahn

Auch Zugreisende in Großbritannien sollten für den restlichen September mehr Zeit einplanen, denn es kommt zu landesweiten Streiks. Bereits im Mai hatten Mitglieder der RMT-Gewerkschaft (Rail, Maritime and Transport Workers Union) dafür gestimmt, ein Streikmandat für sechs Monate zu verlängern. Das heißt, es sind noch bis in den Oktober hinein Einschränkungen im Eisenbahnbetrieb möglich.

Für Samstag, 30. September, hat die Lokführergewerkschaft Aslef Arbeitskämpfe angekündigt. Wie das Portal „National Rail“ berichtet, sind mehrere Bahnbetreiber im gesamten National-Rail-Netz von den Streiks betroffen, darunter East Midlands Railway, Gatwick Express und Heathrow Express.

Auch für Mittwoch, 4. Oktober, drohen Streikaktionen. Darüber hinaus habe Aslef sie für Freitag, 29. September, und von Montag, 2. bis Freitag, 6. Oktober, ein Überstundenverbot im gesamten britischen Schienennetz angekündigt. Das könnte „National Ral“ zufolge erhebliche Auswirkungen auf die zahlreiche Bahngesellschaften haben. Mit dem National Rail Inquiries Journey Planner können Zugreisende ihre Fahrten prüfen.

Wichtig: Informier dich vor Reiseantritt bei deinem Anbieter oder auf den Homepages der Verkehrsunternehmen, ob du von Streiks betroffen sein könntest, und achte auf Ankündigungen in den lokalen Medien und auf Anzeigetafeln an den Bahnhöfen und Flughäfen.

Welche Rechte haben Reisende bei Streiks?

Sollte ein Verkehrsmittel aufgrund von Streiks ausfallen, haben Reisende Anspruch auf eine Ersatzbeförderung. Bei mehr als drei Stunden Verspätung haben sie ein Recht auf Entschädigung oder können den kompletten Fahrpreis erstattet bekommen.

Das ist in der EU-Fahrgastrechteverordnung geregelt und gilt für Zug-, Flug-, Schiff- und Busreisen innerhalb der EU. Auch beispielsweise Flüge aus einem Nicht-EU-Land in die EU sind eingeschlossen!

Um die Entschädigung einzufordern, füll im Falle einer Flugverspätung das EU-Formular für Fluggastbeschwerden aus und sende es an deine Airline. Hast du eine Pauschalreise gebucht, muss sich der Veranstalter darum kümmern, dass du an deinem Ziel ankommst.

