Diese skurrilen Anstandsregeln gelten in Reiseländern weltweit

Andere Länder, andere Sitten. Diesen Spruch haben wohl die meisten Menschen schon mal gehört – und viele passen sich im Urlaub auch an die Gepflogenheiten vor Ort an. Doch in einigen Ländern gibt es Regeln, die sind so skurril, dass es zumindest einer kurzen Eingewöhnung bedarf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Übersicht mit mehr oder weniger skurrilen Anstandsregeln in Ländern rund um den Globus hat der Finanzdienstleister Remitly kürzlich erstellt. Dazu hat das Unternehmen Google-Suchergebnisse ausgewertet, die bei der Eingabe des Namens des Landes und des Wortes Etikette angezeigt wurden.

Anstandsregeln in Asien

Wie die Auswertung zeigt, drehen sich in Asien viele der Regeln um das Thema Essen. So solltest du in China beispielsweise auf keinen Fall den Fisch auf deinem Teller umdrehen – was sich skurril anhört, bringt dem Aberglaube nach großes Unglück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Etwas eigenartig wirkt auf uns auch eine Benimmregel, die in Japan gilt: Hier wird geschlürft, was das Zeug hält! Worüber in westlichen Ländern die Nase gerümpft wird, gilt in Japan als Kompliment an den Koch oder die Köchin und ist ein Ausdruck des Dankes.

Und während ein heruntergefallenes Stück Brot bei uns einfach schnell im Mülleimer landet, ist es laut Remitly in Afghanistan Brauch, das Brot zu küssen, nachdem es den Boden berührt hat – als Zeichen der Ehrfurcht.

Du bist gerne auf Reisen? Dann solltest du dich vorher über die Benimmregeln informieren. Diese Karte gibt einen Überblick. © Quelle: Remitly

Benimmregeln in Afrika

Auch auf dem afrikanischen Kontinent drehen sich viele Anstandsregeln ums Thema Essen. So ist es der Auswertung zufolge in Ägypten etwa unhöflich, nach Salz zu fragen. Eine Regel, die uns nicht ganz fremd ist – schließlich ist es auch in vielen europäischen Ländern nicht gerade ein Kompliment für den Koch, wenn ein Gast oder eine Gästin nachwürzen muss.

In Mosambik ist es hingegen unhöflich, eine Einladung zum Tee abzulehnen, wenn du jemanden zu Hause besuchst. Und in Sierra Leone solltest du deinen Teller nie ganz leer futtern, sonst wirkt es, als seist du noch hungrig, und du erhältst mmer wieder Nachschlag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt aber auch Anstandsregeln, die nichts mit Essen zu tun zu haben. So solltest du in Botswana ältere Menschen immer zuerst grüßen. In Simbabwe ist Klatschen ein Zeichen des Respekts – also nicht erschrecken! Und in Algerien solltest du keine Veilchen verschenken, die Blumen sind dort ein Symbol für Traurigkeit.

Benimmregeln in Amerika

So groß wie der amerikanische Kontinent ist auch die Anzahl an unterschiedlichen Benimmregeln. Beginnen wir in Südamerika, genauer gesagt in Argentinien. Auch wenn es gut gemeint ist – hier solltest du deinen Daumen besser nicht nach oben strecken. Denn was bei uns einfach nur ein Zeichen der Zustimmung ist, gilt in Argentinien laut Remitly als vulgär.

Kurios wirkt auf uns auch ein Brauch in Venezuela. Soll Gästinnen und Gästen signalisiert werden, dass eine Party oder ein Treffen beendet ist und sie gehen sollen, wird einfach ein Besen hinter die Haustür gestellt.

Auch in Nord- und Mittelamerika gibt es viele Anstandsregeln, allerdings sind die den unseren oft nicht ganz unähnlich: So solltest du in den USA unbedingt Trinkgeld geben, in Kanada kommt man gerne auch mal ein bisschen zu spät und in Haiti sollten deine Hände während des Essens stets sichtbar sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anstandsregeln in Europa

Kommen wir zu Europa: Bei einem Urlaub in Island darfst du dich nicht wundern, wenn nach dem Essen laut gerülpst wird – das wird hier nicht als eklig wahrgenommen, sondern drückt aus, dass das Essen gut geschmeckt hat. In osteuropäischen Ländern wie Lettland, Litauen und der Slowakei ist es tabu, eine ungerade Anzahl an Blumen zu geben. In Bulgarien wäre es ein Fauxpas, jemandem gelbe Blumen zu kaufen, da dies oft als Zeichen des Hasses gedeutet werden kann.

Auch bei einem Italien-Urlaub kannst du einiges falsch machen, besonders was das Thema Essen und Trinken angeht: Frage niemals nach Ketchup zur Salsiccia, Cappuccino wird in Italien nur am Vormittag getrunken und streue niemals Parmesan über ein Fischgericht – sonst wirst du mit verächtlichen Blicken gestraft, da du das italienische Essen offenbar nicht zu schätzen weißt.

Diese Regeln solltest du in Australien und Ozeanien beachten

In Australien und Ozeanien ist die Ausbeute an Benimmregeln im Vergleich zu den anderen Kontinenten sehr gering – und sonderlich skurril sind die Regeln auch nicht. Eine Sache solltest du dir als Frau allerdings merken. In Australien solltest du nach einer ausgiebigen Mahlzeit nicht sagen: „I‘m stuffed.“ Das kann nämlich auch bedeuten, dass du schwanger bist.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.