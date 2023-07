Workation: 6 Globetrotter erzählen vom Arbeiten im Ausland

Deine Kollegin arbeitet seit ein paar Tagen aus der Toskana? Dann hat sie vermutlich eine Workation beantragt. Das heißt, sie darf ihrer beruflichen Tätigkeit aus einem anderen Land heraus nachgehen. Im Gegensatz zu digitalen Nomaden, die oft auf Freelancer-Basis um die Welt jetten, ist die Workation ein Trend, der sich aus den Büro-Lockerungen der Pandemiezeit entwickelt hat und nun von immer mehr Angestellten in Anspruch genommen wird.

Für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten klare rechtliche Rahmenbedingungen, die den Radius der Sehnsuchtsorte oft auf das europäische Ausland beschränken.

Aber auch für Selbstständige, die schon immer vergleichsweise frei über ihren Aufenthaltsort entscheiden konnten, bieten die neuen Formen digitaler Zusammenarbeit immer mehr Möglichkeiten, für ein paar Wochen oder Monate ihre Kundschaft aus einer anderen Klima- oder Zeitzone heraus zu betreuen – ohne ein finanzielles Risiko einzugehen und sich ganz dem Globetrotter-Lifestyle zu verschreiben.

Träumst auch du davon, deine Zoom-Calls demnächst mit Meerblick zu führen oder nach Feierabend statt Betonwüsten schöne Berglandschaften zu bewundern? Dann lass dich von diesen sechs Berufstätigen inspirieren, die 2023 eine Workation gewagt haben – oder gerade dabei sind.

Nicole, 32 Jahre, arbeitet aktuell aus Nazaré, Portugal:

Nicole freut sich, dass ihr aktueller Schreibtisch an einer Wand mit typisch portugiesischer Fliesenmusterung steht. Dass sie im Bikini arbeitet, ist während ihrer Workation nicht ungewöhnlich. © Quelle: Nicole F.

So hat Nicole es möglich gemacht:

Momentan bin ich Teilzeit im Recruiting angestellt und wir dürfen drei Monate im Jahr aus dem europäischen Ausland arbeiten. Die andere Hälfte meiner Zeit arbeite ich freiberuflich als Life- und Business-Coach, was auch komplett digital möglich ist.

Gleich zu Beginn meines langen Auslandsaufenthaltes erfüllte ich mir einen Roadtrip-Traum: Anstatt zu fliegen, nahm ich mir ein paar Tage Urlaub, packte meine beiden kleinen Hunde ein und fuhr mit dem Auto nach Portugal – mit Stopps in Paris, Bordeaux, Bakio und dann Porto, bevor es zu meiner Endstation Nazaré in Portugal ging.

Ich hatte schon viel Gutes über Portugal gehört: leckeres Essen, freundliche Menschen, Sonne, tolle Stände. Als Wohnort habe ich mich für eine kleinere Stadt entschieden, die etwas gemütlicher und ruhiger ist, mit kurzen Wegen zum Strand.

Nicole arbeitet als Recruiterin und Coach – ihre Arbeit kann sie genauso gut aus Portugal erledigen. Aber dort kann sie in der Mittagspause auch surfen. © Quelle: Nicole F.

Wie Nicole sich die Workation finanziert:

Da bei mir ohnehin ein Umzug von Bremen nach Berlin anstand, habe ich die Workation in die zweimonatige Lücke gelegt, in der die alte Wohnung schon geräumt war und ich noch keine Miete für die neue Wohnung zahlen musste. Außerdem bekomme ich weiterhin mein normales Gehalt von meinem Arbeitgeber und habe meine regelmäßigen Einkünfte als Coach. Im Moment wohne ich also am Meer – ohne zusätzliche Kosten.

Nicoles alternativer Arbeitsalltag:

Nazaré ist eine wunderschöne alte Fischerstadt. Während es unten an der Algarve bis zu 40 Grad heiß werden kann, liegen die Temperaturen hier bei durchschnittlich 20 bis 25 Grad. Da ich leidenschaftliche Surferin bin, hat mich auch begeistert, dass es hier im Herbst und im Winter die höchsten Wellen der Welt zum Wellenreiten gibt.

Raue Landschaften am portugiesischen Meer bringen vor allem die Surferin in Nicole zum Schwärmen. Dieses Foto schoss sie am Strand von Nazaré. © Quelle: Nicole F.

Davon kann ich hier auch im Alltag profitieren: In Nazaré stehe ich gegen 8 Uhr auf und gehe mit den Hunden eine Runde zum Leuchtturm und zurück. Um 9 Uhr Ortszeit – das ist 10 Uhr deutscher Zeit – setze ich mich an den Computer, um Aufgaben für meinen Teilzeitjob zu erledigen. In der Mittagspause gehe ich meistens am Meer spazieren und lege auch mal eine Surfstunde ein. Am Nachmittag kümmere ich mich dann um meine Coachingtermine, bis spätestens um 20 Uhr Feierabend ist. Abends gehe ich oft in die Stadt oder gönne mir ein leckeres Abendessen und ein paar Cocktails. Es ist ein Traum, diesen Tagesablauf noch bis Ende Juli genießen zu dürfen.

Henry, 42 Jahre, arbeitete sieben Wochen von Kapstadt, Südafrika, aus:

Dass hast so viele Deutsche im Winter Workation in Südafrika machen, liegt auch an der Politik: Die Regierung bemüht sich seit Jahren um Arbeits-Touristen wie Henry. © Quelle: Henry S.

So hat Henry es möglich gemacht:

Aktuell bin ich Angestellter einer Fintech-Firma. Ich darf grundsätzlich auf Anfrage mobil arbeiten – nach Absprache mit meinem Arbeitgeber. Die Länder müssen gewisse Prämissen in Hinblick auf Datensicherheit und Infrastruktur erfüllen. Und auch gewisse Steuer- und Versicherungsthemen spielen eine Rolle für die Firmen. Innerhalb der EU sind diese Rahmenbedingungen gegeben – aber auch in Südafrika, da sich insbesondere Kapstadt seit Jahren um die digitalen Nomaden aus Europa bemüht.

Der ‚Tagesspiegel‘ schrieb im Februar sogar, Kapstadt sei Berlins neuer 13. Bezirk. Ich war dort das erste Mal 2010 anlässlich der WM in Südafrika und fliege seitdem regelmäßig hin – auch um die rasanten Veränderungen in dem Land zu bestaunen.

Besser, als in Berlin im Stau zu stehen: Henry ist von den wunderschönen Autostrecken Südafrikas ganz begeistert. © Quelle: Henry S.

Wie Henry sich die Workation finanziert:

Als Angestellter bekam ich ganz normal weiterhin mein Gehalt. Da wir während unseres Aufenthalts nur eine Stunde Zeitverschiebung hatten, konnte ich auch problemlos mit den Kollegen in Berlin zusammenarbeiten. Zudem kosten Nahrungsmittel, Dienstleistungen oder Freizeitaktivitäten im Vergleich zu deutschen Preisen oft nur die Hälfte.

Henrys alternativer Arbeitsalltag:

Man sagt über Kalifornien, dass die Menschen eine unerschütterlich gute Laune haben, das trifft auch auf die Südafrikaner zu. Auf der anderen Seite der Südhalbkugel waren zu unserer Workation-Zeit, im Winter 2023, die Tage am Längsten. Sonnenlicht und Vitamin D machen einen dort im Januar schlagartig munter – ein Lebensgefühl, das mir in Deutschland zu dieser Jahreszeit fremd ist.

Diese putzigen Pinguine hat Henry noch vor der Arbeit fotografiert. © Quelle: Henry S.

Oft war ich schon ab sechs wach, um noch vor der Arbeit Pinguine zu beobachten oder den Tag am Meer zu starten. Auch Golf spielen oder wandern ließ sich vor der Arbeit einbauen. Das hat mich sehr befriedigt, da ich nie das Gefühl hatte, dass mich die Arbeit von etwas abhält.

Marie-Claire, 39 Jahre, arbeitete zehn Tage von Barcelona, Spanien, aus:

Barcelona unterstützt eine gesunde Work-Life-Balance: Marie-Claire schöpft aus einer Workation in Barcelona viel Kraft für den Alltag als Chefin einer PR-Agentur. © Quelle: Marie-Claire Kozik

So hat Marie-Claire es möglich gemacht:

Ich habe meine eigene PR-Agentur und bin für meine Arbeit und mein Wohlergehen selbst verantwortlich. Als im ersten Quartal eher Work- statt Life-Balance mein Leben dominierte, buchte ich Anfang Mai spontan ein Airbnb mit integriertem Arbeitsplatz in Gracia, Barcelona, einem Studentenviertel.

Die Idee: zehn Tage lang effizient vier Stunden arbeiten und den Rest für Sightseeing und Me-Time in Spanien nutzen. Ich informierte meine Kunden über meine neuen Arbeitszeiten, ganz nach dem Motto: Einfach mal machen! Zudem kann ich viele Aufgaben am Handy erledigen – was einem das Tapas-Essen nebenbei deutlich erleichtert.

Ein Arbeitsplatz der anderen Art: Im Studentenviertel Gracia richtet sich Marie-Claire ihr spanisches Homeoffice ein. © Quelle: Marie-Claire Kozik

Wie Marie-Claire sich die Workation finanziert:

Ich habe damit in meine mentale Gesundheit investiert. Daher bin ich in Vorleistung – und damit klassisch an mein Erspartes – gegangen. Aufgrund der Arbeit vor Ort rissen die Einnahmen zudem nicht ab. Als Freelancerin muss man regelmäßig abwägen, welche Modelle man sich leisten möchte. Eine Teilarbeitslösung war für mich bei dieser Workation das sinnvollste.

Marie-Claires alternativer Arbeitsalltag:

Die Stadt kannte ich bislang nicht. Auch Spanisch spreche ich kaum. Ich passte mich aber schnell an den Tagesrythmus der Einheimischen an und fühlte mich sofort zugehörig: Gegen 8 Uhr frühstückte ich morgens im Café, die ersten Sonnenstrahlen wärmten bereits das Gemüt, checkte nebenbei erste Mails und genoss das Aufwachen der Stadt: die leichte Hektik und die Menschen, die sich um mich herum trafen. Für die Seele war es sehr gut, nicht direkt an den Schreibtisch zu hetzen.

Wein, Tapas und gute Gesellschaft: „Ich wusste, dass zur Zeit meines Aufenthalts Dreharbeiten einer Filmproduktion stattfanden. So habe ich mich mit der befreundeten Hauptdarstellerin zum Dinner getroffen und noch ein paar Barcelona-Insider-Tipps abgestaubt. Win-win-Situation“, sagt die Chefin einer PR-Agentur. © Quelle: Marie-Claire Kozik

Gegen spätestens 10 Uhr setzte ich mich an die Arbeit und nachmittags, als die Stadt nach der langen Siesta wieder lebendig wurde, stürzte ich mich ins Getümmel. Sightseeing, Tapas essen, einfach nur Sein – vor allem woanders. Im Nachhinein war es die beste Entscheidung, die ich für meine Seele hätte treffen können. Befürchtungen, dass ich mich während der Zeit allein fühlen würde, bewahrheiteten sich übrigens nicht.

Die morgendliche Gelassenheit, nicht gleich an den Schreibtisch zu hetzen, habe ich mir auch in meinem deutschen Alltag beibehalten: Ab und zu trinke ich meinen Kaffee morgens auch mal außerhalb meiner vier Homeoffice-Wände und nehme mir zudem jeden Tag vor der Arbeit für mich und meinen Hund eine Stunde Zeit für einen großen Stadt-Spaziergang.

Alex, 32 Jahre, arbeitete einen Monat von Ajaccio, Korsika, aus:

Für Kletter-Fans wie Alex ist Korsika ein vielseitiges Panorama-Paradies. © Quelle: Alexander K.

So hat Alex es möglich gemacht:

Die IT-Firma, für die ich arbeite, ist offen für Workation-Modelle. Meine Teamleiterin und alle Kolleginnen und Kollegen fanden meinen Korsika-Plan super und hatten nichts dagegen einzuwenden. Da das Thema für viele Unternehmen immer relevanter wird, waren dennoch ein paar Formalitäten zu klären. Zum einen benötigte ich eine A1-Bescheinigung für meine Sozialversicherung, zum anderen sollte ich mich beim französischen Arbeitsamt anmelden.

Beides war aber letztlich völlig unproblematisch. Das Wichtigste für mich war eigentlich eine stabile Internetverbindung. Doch hier konnte mich die Vermieterin meiner Unterkunft beruhigen, als sie mir einen Glasfaseranschluss zusicherte.

Berge und Meer in einem: Der Angestellte Alex aus Mainz erfüllte sich den Wunsch, im deutschen Winter am Wasser zu wohnen – und gleichzeitig klettern gehen zu können. © Quelle: Alexander K.

Wie Alex sich die Workation finanziert:

Natürlich wollte ich vermeiden, neben der Miete für mein WG-Zimmer noch die Miete für das Airbnb zu zahlen. Und dann hatte ich auch noch Glück. Denn eine Bekannte über drei Ecken suchte genau für diesen Monat eine Unterkunft für ihr Volontariat. So hatte sie eine Zwischenmiete und ich konnte mir meine eigene Unterkunft bezahlen. Billig war das Leben auf Korsika allerdings trotzdem nicht, denn die Lebenshaltungskosten sind deutlich höher als in Deutschland.

Alex’ alternativer Arbeitsalltag:

Meine Motivation war vor allem, den Winter etwas zu verkürzen, am Meer zu wohnen und after work schnell klettern und wandern gehen zu können. Hier war Korsika perfekt, da es in seiner Vielfalt alles vereint. Viel geändert hat sich an meinem Arbeitsalltag zunächst übrigens nicht: Auch in Deutschland halte ich alle Meetings digital ab. Und da es keine Zeitverschiebung gab, stand ‚Business as usual‘ auf dem Alltagsplan.

Hier wurde Alex auf Korsika von einem befreundeten Bergsteiger fotografiert. Meistens hatte er seine Hände jedoch nicht vor dem Gesicht, denn dafür ist die Umgebung einfach zu spektakulär. © Quelle: Alexander K.

Doch anstatt durch mein Zimmerfenster das grau-nass-verregnete Mainz zu sehen, konnte ich auf dem Balkon in der Sonne sitzen und den Blick auf das Meer genießen. Nach Feierabend habe ich außerdem oft meine Wander- oder Klettersachen gepackt, um mich an den Wanderwegen oder in den Klettergebieten auszutoben.

Steven, 29 Jahre, arbeitete vier Wochen von Bali aus:

Normalerweise steht der Foto- und Videograf Steven hinter der Kamera, sich selbst fotografiert er eher selten. Doch vor diesem balinesischen Palmenhintergrund hat er einen Selfie-Schnappschuss gewagt. © Quelle: Steven Lüdtke

So hat Steven es möglich gemacht:

Ein deutsches Unternehmen hat ein Ressort auf Bali eröffnet – eine irre Anlage, die direkt in den Dschungel gebaut wurde. Ich wurde als Videograf für eine Woche gebucht, um ein Video für das neue Hotel zu shooten. Diesen Aufhänger wollte ich nutzen, um zu testen, wie das Arbeiten vom anderen Ende der Welt aus funktioniert. Zum einen wollte ich direkt in Indonesien den Schnitt des Films und die gesamte Postproduktion fertigstellen. Zum anderen hatte ich die Planung von neuen Projekten, fortlaufende Kundenbetreuung und das Abstimmen von Angeboten auf der To-do-Liste.

Dieses Ressort mitten im Dschungel von Bali musste Steven nicht nur fotografieren, er durfte auch dort leben. © Quelle: Steven Lüdtke

Wie Steven sich die Workation finanziert:

Ich hatte Glück: Die Flugkosten wurden von meinem Kunden getragen und da die Lebenshaltungskosten relativ niedrig sind, musste ich keine extremen Ersparnisse ansammeln. Ein kleines Minus ergab sich durch die Workation aber schon: Zum einen gibt man mehr Geld für abenteuerliche Aktivitäten aus als im deutschen Büroalltag. Zum anderen kann ich als Foto- und Videograf in diesem Zeitraum keine neuen Jobs annehmen, weil ich eben nicht vor Ort bin.

Mit zwei mobilen Laptops konnte Steven auch auf der indonesischen Insel seine Postproduktionsaufgaben ausführen. Er verrät dem reisereporter auch, warum man bei der Workation in tropischen Ländern in Sachen Arbeitsgeräte immer einen Back-up-Plan haben sollte. © Quelle: Steven Lüdtke

Wer so weit für eine Workation reist, sollte sich zudem einen kleinen Finanzpuffer für den potenziellen Ausfall von Arbeitsgeräten ansparen: Denn schon nach wenigen Tagen vor Ort ging der Laptop der Redakteurin, mit der ich in Bali war, kaputt. Das ist mir vor ein paar Jahren in Brasilien auch schon passiert: Durch die Nähe zum Meer können die hohe Luftfeuchtigkeit sowie die darin enthaltenen Salze schnell einen Wasserschaden hervorrufen.

Stevens alternativer Arbeitsalltag:

Bald stellte sich heraus: Durch die klimatischen Bedingungen kannst du dort gar nicht acht Stunden durchgehend drehen. Ich war nach einer Stunde so durchgeschwitzt, als wäre ich in den Pool gesprungen. Deshalb haben wir den Rhythmus angepasst: Frühmorgens wurde gearbeitet, mittags folgte dann eine lange Pause, in der ich wirklich in den Pool sprang oder mit dem E‑Roller durchs balinesische Dorf fuhr.

Am Abend, rund um die Sonntenuntergangsstunden, kam das Team dann noch mal zusammen. In den drei Wochen nach dem offiziellen Dreh musste ich hauptsächlich auf meinen mitgebrachten Laptops arbeiten. Zwischendrin habe ich Wasserfälle besichtig oder war auch mal tauchen – so entdeckte ich zum Beispiel ein Schiffswrack und die Unterwasserwelt in all ihren surrealen Farben. Da ich in der Postproduktion nicht mal auf WLAN angewiesen bin, konnte ich im Café arbeiten – oder an einem einsamen Strand.

Anna, 28 Jahre, arbeitet aktuell drei Monate von Italien aus:

Anna genießt gerade ihre Workation an der italienischen Riviera. Auch ihr Freund freut sich darüber, sie am Meer besuchen zu können. © Quelle: Anna Z.

So hat Anna es möglich gemacht:

Ich bin TV-Redakteurin und lebe in Köln – die letzten Jahre habe ich allerdings viel in Spanien, England, Österreich oder eben Italien verbracht. Meine Workation dort dauerte immer mehrere Monate. Der Vorteil an diesen Ländern: Es gibt maximal einen geringen Zeitunterschied und die Entfernung ist nicht zu weit, falls ich doch mal zur Fernsehproduktion reisen muss.

Da ich das Glück habe, den Hauptteil meiner Arbeit online über den Laptop zu erledigen, ist ein Dauerhaftes Homeoffice kein Problem. Mein Arbeitgeber ist entspannt, solange die Arbeit erledigt ist. Einen Nachteil hat es allerdings: Wenn man seine Kollegen nur selten persönlich sieht, ist es schwerer, eine zwischenmenschliche Bindung aufzubauen und eine schnelle Kommunikation zu etablieren. Da ich mich allerdings mit den meisten sehr gut verstehe und sie wertschätze, sind auch die kurzen Aufeinandertreffen in den Meetings schön.

Am Tag arbeitet TV-Redakteurin Anna mit einer herrlichen Aussicht auf die Riviera an der Küste der Provinz Imperia. © Quelle: Anna Z.

Wie Anna sich die Workation finanziert:

Ich vermiete meine Wohnung im Workation-Zeitraum meist unter, sodass ich keine Extra-Ausgaben habe.

So ist Annas neuer Arbeitsalltag:

Ich lebe und arbeite aktuell in Ventigmilia in Ligurien an der italienischen Riviera. Ich wache mit der Sonne auf, schaue mit Panoramablick aufs Meer hinaus und arbeite mit dem Laptop am Pool. Zwischendurch springe ich gern mal ins Wasser und trinke einen Aperol. Abends geht es zum Strand, in ein gutes Restaurant oder zu einer Beachparty. Am Wochenende warten dann ausgefallene Aktionen wie Boot fahren, Paragliding oder in den Bergen wandern.

Mittagspause in der Kantine? Nicht mit Anna! Die spürt zum Lunch lieber die Sonne auf ihrer Haut. © Quelle: Anna Z.

Ventigmilia liegt zudem direkt an der Grenze zur Côte d’Azur. Man kann also neben Italien auch Frankreich erkunden. Im Sommer kommen meine Freundin und ich gern her, da wir eine Wohnung hier haben. Man fühlt sich in dieser Gegend einfach sofort wie zu Hause. Den Winter verbringen wir dann immer wieder an verschiedenen Orten und suchen uns neue Destinationen aus, die sich nach Abenteuer anhören.

