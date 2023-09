Arktis versus Antarktis: So unterschiedlich sind die Reiseziele

Ewiges Eis, extreme Kälte und atemberaubende Landschaften – wenn du das Abenteuer deines Lebens suchst, bist du in den arktischen Regionen der Welt genau richtig. Doch wo waren noch mal die Pinguine? Und bedeutet Eis auch gleich Eisbären?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Arktis und die Antarktis sind zwei Gebiete auf unserer Erde, die sich bei Reisenden immer größerer Beliebtheit erfreuen. Während früher noch ausschließlich Forscherinnen und Forscher an Bord von Expeditionsschiffen dorthin unterwegs waren, sind es heute auch viele Touristinnen und Touristen. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen Arktis und Arktis? Und wie kommst du dahin?

Warum Südgeorgien nichts mit Georgien zu tun hat Ein kleines Eiland in der Antarktis hat einen Namen, der einen stutzig werden lässt: Südgeorgien. Hier den ganzen Artikel lesen

Die Arktis und der Nordpol

Beginnen wir mit der Arktis und dem Nordpol. Diesen zu entdecken war eines der großen Ziele vieler Entdecker der vergangenen Jahrhunderte. Am 6. April 1909 soll erstmals eine Forschergruppe den geografischen Nordpol erreicht haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Dies ist jedoch nicht wissenschaftlich gesichert, denn zwei Männer konnten sich nicht einig werden, wer von ihnen nun zuerst da war: Robert Edwin Peary oder Matthew Henson teilen beide unterschiedliche Ansichten in ihren Aufzeichnungen. Auch Frederick Cook behauptete seinerzeit, als Erster am Nordpol gewesen zu sein.

Nichts als Eis: der Nordpol. © Quelle: imago images/imagebroker

Heute reisen jährlich etwa 600 Menschen zum Nordpol, zwar ist es immer noch nur mit speziellen Schiffen und einer ausgebildeten Crew möglich, die Strapazen sind im Vergleich zu früher jedoch deutlich geringer. Trotzdem gibt es einen Haken.

Mehr zum Thema Draußen unterwegs Polarlichter: Die 12 besten Orte, um Nordlichter zu sehen

Reisen zum Nordpol sind extrem teuer

Der Anbieter Poseidon Expeditions beispielsweise schreibt auf seiner Internetseite: „Aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts ist Poseidon Expeditions derzeit nicht in der Lage, die Nordpol-Eisbrecher-Kreuzfahrten durchzuführen.“ Seit 2001 führt das Unternehmen jährlich Expeditionen zum Nordpol durch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Schiff „Le Commandant Charcot“ ist es dagegen möglich: Das Schiff startet in Spitzbergen und fährt über den geografischen Nordpol bis nach Grönland. Doch für dieses Abenteuer musst du tief in die Geldbörse greifen: 16 Nächte an Bord sowie die Flüge kosten insgesamt stolze 40.740 Euro.

Das erwartet dich in der Arktis

Doch was erwartet dich überhaupt am Nordpol? Der nördlichste Punkt der Erde ist Teil der Arktis. Er befindet sich jedoch nicht an Land, sondern ist größtenteils gefrorenes Meer. Das ist hier teilweise bis zu zehn Meter dick, einbrechen solltest du also nicht. Die Arktis selbst ist einfacher zu erreichen, als der Nordpol. Die beginnt nämlich schon dort, wo die Bäume allmählich verschwinden.

Früher wurde alles, was nördlich des 66. nördlichen Breitengrades liegt, als Arktis bezeichnet, heute kommen noch klimatische und vegetationsgeografische Kriterien dazu. Im Zentrum der Arktis liegt nicht etwa ein Kontinent, sondern das zugefrorene arktische Meer. Reist du nach Nordnorwegen, beispielsweise nach Tromsø, befindest du dich bereits in der Arktis. Das Gleiche gilt für Spitzbergen, Teile von Grönland, Alaska und Russland.

Der Polarfuchs ist in der Arktis zu Hause. © Quelle: imago images/imagebroker

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesen Gebieten kannst du Eisbären begegnen, unter anderem in Spitzbergen. Außerdem fühlen sich hier Polarfüchse und Schneehasen wohl. In den Gewässern sind Narwale, Belugas und Grönlandwale sowie Walrosse und Sattelrobben unterwegs. Auf dem arktischen Festland leben Karibus, Rentiere und Moschusochsen.

Einen besonderen Vogel kannst du außerdem sowohl am Nordpol als auch am Südpol treffen: die Küstenseeschwalbe. Sie verbringt den Sommer in der Arktis, und wenn dort der Winter beginnt, legt sie stolze 80.000 Kilometer zurück in die Antarktis.

Die Küstenseeschwalbe lebt in der Arktis und in der Antarktis. © Quelle: imago images/imagebroker

Die Antarktis und der Südpol

Die Antarktis weist einige Unterschiede zur Arktis auf. Zunächst befindet sie sich auf einem Kontinent, der sogenannten Antarktika. Dieser ist vom Südpolarmeer umgeben und etwa 14 Millionen Quadratkilometer groß – Australien passt hier fast zweimal rein. So abwechslungsreich wie in Australien ist die Landschaft in der Antarktis jedoch nicht. Der Kontinent ist nahezu vollständig von Eis bedeckt und Felsen sowie Geröll werden nur selten sichtbar.

Somit liegt der Südpol, anders als der Nordpol, auf dem Land und nicht im Meer. Als Erster erreicht hat ihn übrigens der berühmte norwegische Entdecker Roald Amundsen. Die Geschichte seiner abenteuerlichen Expedition kannst du dir im Polarmuseum Tromsø anschauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erwartet dich in der Antarktis

Das Eis der Antarktis ist besonders: Es speichert etwa 70 Prozent der gesamten Süßwasservorräte der Erde und ist an der dicksten Stelle mehrere Kilometer dick. Auf dem ewigen Eis haben es sich Pinguine gemütlich gemacht, die gleichzeitig das Aushängeschild einer jeden Antarktisreise sind. Außerdem gibt es hier verschiedene Robbenarten, Seeleoparden, Orcas, Blauwale und sogar See-Elefanten. Sie ähneln optisch den Walrossen, haben aber keine Stoßzähne und eine sehr markante Nase.

Der See-Elefant lebt in der Antarktis und hat ein ulkiges Antlitz. © Quelle: imago images/imagebroker

Der sogenannte Antarktisvertrag regelt zum einen, dass alles zur Antarktis zählt, was sich südlich des 60. Breitengrades befindet. Zum anderen haben sich einige Staaten verpflichtet, das Gebiet zu schützen und nur für Forschungszwecke zu nutzen.

Günstiger, als zum Nordpol zu reisen

Um die Antarktis bereisen zu können, solltest du seefest sein. Es gibt zahlreiche Kreuzfahrten in das südlichste Gebiet der Erde, unter anderem von Hurtigruten. Der Reiseanbieter zählt sich zu den erfahrensten in der Antarktis und bietet zwölftägige Touren an. In dieser Zeit bereist du nicht nur die Antarktis, sondern auch Patagonien, die Falkland-Inseln, Südgeorgien und die Küste Chiles. Im Vergleich zur Nordpolreise erscheinen die Kreuzfahrten in Richtung Südpol etwas günstiger. Zwölf Tage Antarktis gibt es „schon“ ab rund 7500 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pinguine sind ein Highlight auf Kreuzfahrten in die Antarktis. © Quelle: imago images/Danita Delimont

Doch die Fahrten sind oft nicht ohne: Ende 2022 geriet das Kreuzfahrtschiff „Viking Polaris“ in einen schweren Sturm und wurde von einer Monsterwelle getroffen. Das ist zwar eine Ausnahme, ein höheres Risiko als bei anderen Kreuzfahrten gehst du trotzdem ein. Was dahintersteckt, erklärt ein Experte in diesem Artikel. Zwei Dinge haben Arktis und Antarktis übrigens gemeinsam: Im Winter bleibt es dunkel, die Polarlichter tanzen am Himmel und im Sommer bleibt es hell.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.