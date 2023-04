Arlbergtunnel in Österreich für mehrere Monate gesperrt

Auf die Bedürfnisse zugeschnitten

Ostsee, Natur, Ruhe: Gründe für einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern gibt es genügend. Nun schafft ein Hotel einen weiteren Anreiz für abenteuerlustige Reisende – mit Rügens erstem offiziellen Wanderhotel. Der Eigentümer erklärt, was das Besondere an der Unterkunft ist.