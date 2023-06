Asturien: Ein raues Urlaubsjuwel in Spaniens Norden

Hier in Asturien im Norden Spaniens kann jetzt nicht mehr viel kommen. Immer enger schraubt sich die Straße empor, längs einer Schlucht, vorbei an zerbrochenen Brücken, Wasserfällen, eingefallenen Steinhütten. Links Felsen, rechts Abgrund, Ziegen auf der Straße. Jetzt bloß kein Gegenverkehr!

So geht es elf spektakuläre Kilometer lang. Gänsegeier kreisen, und als der Wald schütter wird, öffnet sich der Blick und plötzlich taucht Sotres auf – ein kleines Bergdorf auf 1050 Metern. Höher lebt hier niemand. Für Bergsteigerinnen und Bergsteiger und Wanderinnen und Wanderer ist das ein toller Ort.

Das malerische Bergdorf Sotres ist nur mit einer abenteuerlichen Fahrt zu erreichen. © Quelle: Hans-Martin Koch

Sotres ist ein herausgeputztes Dorf in traumhafter Kulisse, umrahmt von den zackigen Gipfeln der Picos de Europa. Auf den Wiesen grasen Kühe und Kälber. Es gibt Hotels und Restaurants. Motorradfahrer sitzen vor einer Bar, ein paar Wandernde machen Rast. Aber die Saison ist kurz, und wer hier ganzjährig lebt, ist hier alt geworden. 200 Menschen mögen es noch sein.

Die Jungen verlassen die Dörfer

Wer jung ist, zieht fort. Das tat auch Jessica López Fernández. Die heute 40-Jährige studierte Marketing, aber mit 23 Jahren war sie dann doch wieder zurück. Das lag an ihrem Partner Javier Díaz, der wie sie mit dem Käsemachen aufwuchs. Gemeinsam gründeten sie die Quesería Maín.

Die Spanierin führt uns einen Weg aus dem Dorf hinaus weiter hinauf. Ihr alter Labrador Maia schlappt mit. Vor einer in den Fels gerammten Eisentür bleibt sie stehen, schließt auf und schon geht es grobe Stufen aus Stein hinab in eine Höhle. Das Licht ist funzelig, die Luft feucht und es riecht säuerlich. In groben Regalen lagern Käselaibe. Hier reift der Cabrales. Eine Delikatesse, die dem Paar eine Menge Preise eingebracht hat.

Käsemacherin Jessica López Fernández in einer der Höhlen, in denen der Cabrales reift. © Quelle: Hans-Martin Koch

Cabrales reift in mehreren Höhlen

Der Cabrales ist ein intensiver, kräftiger Blauschimmelkäse. Vier Höhlen nutzen die beiden dafür. Zu einer kommen sie nur zu Fuß, im Winter brauchen sie dafür Schneeschuhe. Zu einer weiteren ihrer Höhlen schaffen sie es mit einem Pferd. Die am weitesten entfernte Höhle liegt 1,5 Stunden von Sotres entfernt.

In jeder Höhle reifen rund 1.000 Käselaibe, jeder 2,3 Kilo schwer. Die Reifung dauert vier bis zwölf Monate, es kommt auf die Temperatur, die Feuchtigkeit, die Luftbewegung in der Höhle an. Einmal pro Woche werden die Käselaibe abgerieben, gewaschen, gedreht. Am Ende kostet so ein Laib etwa 50 Euro, wird in die Region verkauft und online bis nach Mexiko.

Der Cabrales ist eine von 40 herzhaften Käsesorten, die Asturien zu einem Land für Genießerinnen und Genießer machen. Jessica López Fernández und Javier Díaz produzieren auch Ziegenkäse. Ihre 70 Tiere leben eine Stunde Fußmarsch von Sotres entfernt. Es ist ein mühevoller Weg, den das Paar Tag um Tag geht.

Wölfe und Bären leben in der Region

Die Angst läuft mit. Drei Schäferhunde schützen die Ziegen. „Aber es gibt hier mehr Wölfe als Ziegen und Schafe“, sagt die Käseproduzentin. In den weitläufigen einsamen Picos mit gut 200 Gipfeln über 2000 Meter ist viel Raum, auch für Bären, Gämsen, Adler und Lachse.

Es ist ein mühsamer Beruf, in dem die beiden ihre Berufung gefunden haben. Tatsächlich aber hat sich die Zahl der Weidetiere in den Bergen in kurzer Zeit halbiert, erzählt Fremdenführerin Elena Borchers: „Die Bergbauern finden keinen Nachwuchs.“ Umso wichtiger sind die Wanderinnen und Wanderer und anderen Touristinnen und Touristen. Im Sommer kommen Spanierinnen und Spanier aus dem Süden. Im Norden ist es immer kühler – aber unbeständig.

An manchen Orten stehen sie noch, Horeos, die traditionellen Getreidespeicher. © Quelle: Hans-Martin Koch

In 20 Minuten vom Biosphärenreservat zur Küste

Es ist eine raue Schönheit, die Asturien Besucherinnen und Besuchern bietet. Von den Bergen des Biosphärenreservats bis zur Küste kann man in 20 Minuten kommen. 400 Kilometer Küste misst die zwischen Kantabrien und Galicien liegende Region Asturien. Dazwischen liegen immer wieder malerische Strände, im Sommer wird das Wasser gut 20 Grad Celsius warm – sonst ist es frisch.

Fischerdörfer wie Lastres und Llanes schmiegen sich in die steil aufragende, zerklüftete Landschaft. Auch der Fischreichtum macht die Küche der Region reich. „Hier wurden einst viele Wale gefangen“, erzählt Elena Borchers. Heute geht es eher um Seehecht, Seespinne und Seeteufel, Calamares, Zackenbarsch, Zahnbrasse und Drachenkopf. „Asturien hat die besten Meeresprodukte der Welt“, schwärmt Gonzalo Pañeda. Der Mann muss es wissen: Er ist Sternekoch im Auga, einer früheren Fischmarkthalle in Gijón, einer der drei prägenden Städte Asturiens.

Drei Städte prägen die Region

Gijón, Avilés und Oviedo sind diese Städte. Viel Industrie legt sich wie ein Ring um die alten Kerne. In Gijón wurde zu schnell und wahllos gebaut. Der Stadtstrand ist von hohen Häusern umgeben, der Blick fällt auf Hafen, Kohlehalden, Tanks, den Charme der Stadt muss man sich erarbeiten. Avilés bietet mit dem Kulturzentrum, das Oscar Niemeyer baute, einen avantgardistischen Hingucker und hat sich einen ruhigen historischen Kern bewahrt.

Die Altstadt von Avilés beeindruckt mit stattlichen, herausgeputzten Fassaden. © Quelle: Hans-Martin Koch

Altstadtbesuch in Oviedo lohnt sich

Allemal einen Besuch wert ist Oviedo. Laut Elena Borchers wird sie als sauberste Stadt Spaniens bezeichnet. Tief in die Geschichte eintauchen lässt sich bei präromanischen Bauten auf dem Naranco-Hügel und in der stattlichen Kathedrale (7 Euro Eintritt). Sie ist auch Ausgangsort für den Camino primitivo, der anders, als sein Name suggeriert, als schwierigster, ursprünglicher und schönster der Jakobswege mit Ziel Santiago de Compostela gilt.

Oviedo ist eine lebendige Stadt, mit einem sehenswerten Kunstmuseum (Eintritt frei) und einer Markthalle, in der sie alle zu finden sind, die besonderen Käsesorten, die Fischarten und Meeresfrüchte.

Die Volksküche ist derbe

Es gibt in ganz Asturien herausragende Restaurants und zugleich eine derbe Volksküche, gemacht für hart arbeitende Menschen. Ein Klassiker: Fabada Asturiana, ein mächtiger Eintopf aus großen weißen Bohnen, Blutwurst, Chorizo und Speck. Vorsicht: Die Portionen in der aromenreichen, von Fleisch und Fisch geprägten Küche Asturiens sind meist riesig.

Dazu muss unbedingt Sidra getrunken werden, der typische Apfelwein aus grünen, genormten Flaschen. 45 Millionen Liter werden jedes Jahr produziert und auf eigenwillige Weise kredenzt. Die Flaschen werden hoch über dem Kopf gekippt, der Strahl rinnt in ein Glas, das auf Kniehöhe gehalten wird. So kommt Luft an den Wein, entweichen Hefegase, breitet sich der typisch säuerlich-herbe Geschmack aus.

Escanciado ist eine Einschenkmethode

Escanciado nennen die Spanierinnen und Spanier die Methode des Einschenkens. Das geschieht über einem Bottich. Er fängt auf, was danebenpladdert. In den Restaurants der Tierra-Astur-Kette wird die Tradition fototrächtig zelebriert – und jeder satt.

Spätestens nach dem Essen muss es rausgehen in die Berge und wieder auf eine Straße, die höchstens 1,5 Spuren breit ist. Sie beginnt am Heiligtum von Covadonga, einer Wallfahrtsstätte. Hier begann die Wiedereroberung Spaniens von den Mauren, unter König Pelayo, klärt Elena Borchers auf.

Eine 1901 fertiggestellte neoromantische Basilika mit zwei Türmen ragt fotowirksam empor. Eindrucksvoller ist die danebenliegende Grotte der Jungfrau La Santina, die hier verehrt wird.

Die Felsengrotte in Covadonga ist Ziel von Wallfahrten. © Quelle: Hans-Martin Koch

In der Ferne kreisen die Geier

Von nun an geht‘s bergauf. Die Straße zu den Lagos de Covadonga kennen Rennradsportlerinnen und -sportler. Sie gehört zu den berühmtesten Anstiegen der Vuelta. Schon 22-mal führte eine Bergetappe mit bis zu 13 Prozent Steigung hier hinauf. In diesem Jahr setzen die Männer aus, stattdessen kam die Vuelta Feminina oben an.

Der gewöhnliche Mensch fährt – vorsichtig – mit dem Auto hinauf, zwischen Juni und Oktober aber nur mit Bus oder Taxi. Zu viele wollen hinauf, denn es lohnt sich ja. Wieder öffnet sich ein majestätischer Blick, dieses Mal über kleine Seen und weiter zu den Gipfeln, die aus der Ferne mit Schneemütze grüßen. Auch hier kreisen die Geier, und um die Seen herum führen Wege unterschiedlicher Länge, die mit ein wenig Trittsicherheit gut zu gehen sind. Höher raus geht‘s auch. Genügend Gipfel gibt es ja.

Tipps für deine Reise nach Asturien

Anreise: Lufthansa, Iberia und Ryanair bieten Direktflüge von Deutschland nach Asturias an. Der Flug dauert etwa 2,5 Stunden. Seit dem Sommer 2023 fliegt Lufthansa dreimal wöchentlich von Frankfurt am Main und einmal die Woche von München Asturias an. Weiter geht es am besten mit dem Mietwagen.

Beste Reisezeit: Die Winter sind mild, die Sommer warm. Von Juni bis Oktober herrschen meistens mehr als 20 Grad Celsius und es gibt wenig Niederschläge. An der Küste kann das Wetter aber schnell umschlagen.

Attraktionen: In der Region gibt es verschiedene Käsehöhlen, die Reisende besichtigen können – etwa die der Quesería Maín in Sotres: Hier erfahren Reisende alles über die Herstellung des Cabrales-Käses (allerdings nur in spanischer Sprache). Teilnahme: 9,50 Euro pro Person.

Diese Reise wurde unterstützt von Turismo Asturias, Turespaña und Lufthansa. Über Auswahl und Ausrichtung der Inhalte entscheidet allein die Redaktion.