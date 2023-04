Royale Orte in Großbritannien: Auf den Spuren von König Charles

Die Krönungszeremonie in der Westminster Abbey werden Millionen Menschen in der ganzen Welt verfolgen: Am 6. Mai wird König Charles III. offiziell gekrönt. Das Ereignis geht in die Geschichtsbücher ein. Im Leben von König Charles III. gab es aber schon viele wichtige Ereignisse. An diesen Orten in Großbritannien lohnt es sich, auf seinen Spuren zu wandeln:

Caernarfon Castle

Mit einer traumhaften Lage am Hafen des walisischen Ortes Gwynedd ist Caernarfon Castle eine der eindrucksvollsten Burgen Großbritanniens. Genau hier in dieser filmreifen, aber auch ein wenig kargen Umgebung wurde Charles am 1. Juli 1969 von seiner Mutter Elizabeth II. zum Prince of Wales gekrönt.

Es ist ein Titel mit langer Tradition: Der spätere Edward II. war 1284 der erste Royal, der ihn trug – aus einem geschickten Schachzug seines Vaters heraus, des englischen Königs Edward I.: Er versprach den Waliserinnen und Walisern, ihnen einen Prinzen zu geben, der in Wales geboren sei, kein Wort Englisch spreche und niemandem je etwas angetan habe. All dies traf auf das Neugeborene zu – allein wegen dessen jungen Alters.

Die Burg kann heute besichtigt werden, außerdem bietet sich der Hafenort als gute Basis für Erkundungen in Nordwales an. Der Snowdonia-Nationalpark liegt nicht weit entfernt.

Im Caernarfon Castle am Hafen von Gwynedd in Wales wurde Charles einst zum Prince of Wales gekrönt. © Quelle: Lee Beel/VisitBritain

Aberystwyth

Der hübsche Hafenort an der walisischen Küste spielte streng genommen nur eine kurze Rolle im Leben von Charles – doch eine nicht unbedeutende. Während eines zweiwöchigen Intensivkurses an der University of Aberystwyth lernte der damalige Thronfolger 1969 hier die walisische Sprache. Und das war etwas Besonderes: Charles wurde zum ersten Prince of Wales, der auch Walisisch sprach.

Bekannt ist der Ort, den Einheimische schlicht „Aber“ nennen, hingegen vor allem wegen seiner rund eine Meile langen Promenade, an der sich bunte viktorianische Häuser aneinanderreihen – und für seine zahlreichen Möglichkeiten zum Shoppen und Einkehren.

In der Stadt Aberystwyth an der Cardigan Bay lernte der heutige König Charles III. einst die walisische Sprache. © Quelle: IMAGO/Krauthöfer

Cambridge

Es ist der ewige Wettkampf der beiden großen englischen Universitätsstädte: Welche der historisch bedeutsamen Hochschulen ist denn nun die beste? Auch wenn der Wettkampf sogar einmal im Jahr in Form eines Ruderrennens auf der Themse ausgetragen wird, ist die Frage bis heute nicht beantwortet.

Charles jedenfalls gehört zur Cambridge-Fraktion: Zwischen 1967 und 1975 studierte er am Trinity College der Stadt zunächst Archäologie und Anthropologie, wechselte jedoch nach einiger Zeit zu Geschichte. 1975 machte er in Cambridge seinen Master-of-Arts-Abschluss.

Cambridge bietet auch touristisch einiges: Die Uni-Stadt in East Anglia, nördlich von London, hat eine schöne Innenstadt mit vielen alten Gebäuden und Geschäften, vor allem aber zahlreichen historischen Colleges, die Bestandteil der University of Cambridge sind. Auch das Gelände des Trinity Colleges kann besichtigt werden.

Am Trinity College in Cambridge machte König Charles III. seinen Universitätsabschluss. © Quelle: IMAGO/Tibor Bognár

Highgrove

Es galt über Jahrzehnte als eine Art Zufluchtsort von Charles: Das prachtvolle Anwesen Highgrove im Gloucestershire war jener Ort, den der damalige Prince of Wales 1980 für sich und seine damalige Frau Diana kaufte und ausbaute. Später nutzte er es als Privathaus für sich und seine neue Frau Camilla.

Hier experimentierte Charles mit biologischer Landwirtschaft und hielt Angus-Rinder. Es war insofern auch gewissermaßen der Geburtsort der Biomarke Duchy Originals, die Charles, der gleichzeitig Duke of Cornwall war, 1990 ins Leben rief und die heute zur britischen Supermarktkette Waitrose gehört.

Highgrove beinhaltet einen großen Garten, der besichtigt werden kann. Nach seiner Thronbesteigung im vergangenen Jahr vermachte Charles Highgrove seinem ältesten Sohn, Prinz William. Er sah das Anwesen als Teil des Herzogtums von Cornwall an, dem nun William als Duke of Cornwall vorsteht.

Highgrove galt für viele Jahre als Zufluchtsort für Charles III.. © Quelle: IMAGO/i Images

Buckingham Palace

Ohne diesen Palast geht im royalen Haushalt gar nichts: Buckingham Palace im Zentrum Londons ist der Amtssitz des britischen Königs und seit vielen Jahrzehnten sein Zuhause. Charles verbrachte hier als Sohn der Queen viel Zeit während seiner Kindheit – nun ist er als König selbst Hausherr geworden.

Der Palast entstand bereits 1703, allerdings damals als Privathaus für John Sheffield, den ersten Duke of Buckingham, und das in sehr viel kleinerer Form. Auch als König Georg III. das Gebäude 1761 kaufte, nutzte er es lediglich als Privatresidenz. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Komplex nach und nach erweitert.

Doch erst mit der Thronbesteigung Königin Victorias wurde Buckingham Palace 1837 zum offiziellen Amtssitz des britischen Monarchen. Sie ließ das Gebäude weiter ausbauen – unter anderem mit dem Ostflügel und dem berühmten Balkon, auf dem die königliche Familie zu besonderen Anlässen auftritt. Dafür musste übrigens ein Torbogen weichen: Marble Arch in der Nähe von Speakers’ Corner im Hyde Park war ursprünglich Teil des Buckingham-Palastes. Einige der offiziellen Staatsräume können inzwischen jeden Sommer für rund zehn Wochen besichtigt werden.

Buckingham Palace in London ist seit vielen Jahren das Zuhause von Charles III. – und sein Amtssitz. © Quelle: Neil Cartwright/Unsplash

Kensington Palace

Für manche birgt dieser Palast keine guten Erinnerungen: Kensington Palace in den Kensington Gardens von London war über viele Jahre das Zuhause von Charles und Diana. 1981 zogen die beiden hier nach ihrer Hochzeit ein – und Diana blieb auch noch, als ihre Ehe längst in die Brüche gegangen und Charles ausgezogen war.

Auch William und Kate lebten und arbeiteten viele Jahre hier, ebenso Harry und Meghan in einem Cottage auf dem Gelände. In der Geschichte bildet der beschauliche Palast eine wichtige Station für die Briten: Hier wurde die spätere Queen Victoria 1819 geboren und überaus streng erzogen, bis sie das Gebäude nach ihrer Thronbesteigung 1837 umgehend verließ.

Teile von Kensington Palace können das ganze Jahr über besichtigt werden. Das Gebäude ist bekannt für interessante Themenausstellungen zu königlichen Besonderheiten und Jahrestagen. Derzeit ist dort die Ausstellung „Crown to Couture” über die royale Mode der Vergangenheit zu sehen.

In Kensington Palace lebte Charles III. viele Jahre lang mit seiner ersten Frau Diana. © Quelle: HistoricRoyalPalaces/VisitBritainImages

Restormel Manor

So lebt und schläft ein Herzog: Wenn Charles in seiner Zeit als Duke of Cornwall gemeinsam mit seiner Frau Camilla seine Ländereien in den Grafschaften Devon und Cornwall besuchte, übernachtete er meist auf einem seiner Anwesen: Restormel Manor.

Das Gelände unweit von Lostwithiel in Südcornwall beinhaltet auch eine der wenigen noch in Teilen erhaltenen normannischen Burgen im Südwesten Englands: Restormel Castle. Während diese Ruine besichtigt werden kann, darf man in Restormel Manor sogar übernachten. Das Herzogtum Cornwall, dem das Anwesen gehört, vermietet das Haus als Ferienwohnung.

Die Ruine von Restormel Castle steht auf dem Gelände von Restormel Manor, wo Charles III. und Camilla oft übernachteten, wenn sie Devon und Cornwall besuchten. © Quelle: IMAGO/robertharding

St. James’s Palace

Dieser Palast im Londoner Stadtteil Westminster wird oft unterschätzt: Er ist bis heute Teil der offiziellen Residenzen des britischen Monarchen und war über mehrere Jahrhunderte sogar deren Hauptsitz. Beispielsweise werden von hier aus nach wie vor die Botschafter Großbritanniens offiziell ernannt. Auch Charles ist hier in alter Tradition am 10. September vergangenen Jahres formell zum König ernannt worden. Mehr noch: Clarence House, das zum Palastkomplex gehört, war Charles’ offizieller Wohnsitz während seiner Zeit als Prince of Wales. St. James’s Palace wurde von 1532 an auf Wunsch Heinrichs VIII. erbaut, im Lauf der Jahrhunderte jedoch vielfach erweitert und erneuert. Besichtigen kann man den Palast nur zu sehr seltenen Anlässen und dann auch nur nach Anmeldung. Jedoch beginnt eine der Haupttouristenattraktionen genau hier: Um 10 Uhr startet hier alle zwei Tage (im Sommer täglich) die königliche Wachablösung ihren Marsch zum Buckingham Palace, wo gegen 11 Uhr eine Truppe in entgegengesetzte Richtung aufbricht.

Windsor Castle

Für Charles’ Eltern Elizabeth und Philip wurde Windsor in späteren Jahren zum Hauptwohnsitz – doch traditionell zog sich die königliche Familie lediglich an den Wochenenden in dieses prachtvolle Schloss westlich von London zurück. Charles verbrachte hier insofern unzählige Tage seiner Kindheit.

Und auch seine zweite Ehe mit der heutigen Königin Camilla schloss er 2005 in Windsor – offiziell im Rathaus der Stadt, später feierten sie auf dem Schlossgelände. Weil der damalige Prinz zuvor bereits geschieden war, durfte die Hochzeit aus protokollarischen Gründen nicht so üppig wie bei Royals üblich in London gefeiert werden. Auch Harry und Meghan heirateten 2018 auf Schloss Windsor.

Es ist ein Anwesen mit langer Geschichte: Wilhelm der Eroberer ließ hier im Jahr 1078 eine Holzburg errichten. In den folgenden Jahrzehnten veränderte das Schloss vielfach sein Äußeres. Heute gilt es als das größte durchgängig bewohnte Schloss der Welt. Die Staatsräume sowie die Kapelle, in der unter anderem Queen Elizabeth II. und Prinz Philip beigesetzt sind, können das ganze Jahr über besichtigt werden.

Im Schloss Windsor westlich von London feierte der heutige König Charles III. einst seine Hochzeit mit Camilla. © Quelle: Simon Hurry/Unsplash

Balmoral

Dieses Schloss westlich der schottischen Stadt Aberdeen spielte mehrfach eine Rolle bei den eher tragischen Ereignissen in der königlichen Familie. Queen Elizabeth II. starb hier am 8. September vergangenen Jahres. Zuvor war Charles angereist, um sie an ihren letzten Tagen zu begleiten.

Für den damaligen Thronfolger war es ein Ort mit bewegter Vergangenheit. Im Sommer 1997 erfuhren er und seine Kinder William und Harry hier vom Tod Dianas, die am 31. August bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Schloss Balmoral ist – anders als etwa Buckingham Palace – Privatbesitz der königlichen Familie. Queen Victoria mietete es zunächst 1830 an, bevor sie es später erwarb. Elizabeth II. weilte jedes Jahr bis zu drei Monate hier. Offizielle Residenz des Königs ist das Anwesen nicht – in Schottland ist dies traditionell Holyrood Palace in Edinburgh. Beide Gebäude können im Frühjahr und Sommer besichtigt werden, wobei in Balmoral nur ein Empfangsraum sowie das Parkgelände zu sehen sind.

In Balmoral begleitete König Charles III. die verstorbene Queen Elizabeth II. in ihren letzten Stunden. © Quelle: IMAGO/Eibner Europa

Den Balmoral-Test, dem sich Margaret Thatcher in der Netflix-Serie „The Crown“ unterziehen musste, soll es so bei den Royals übrigens nicht gegeben haben. Jedoch berichteten britische Medien, dass die damalige Premierministerin während ihres Besuchs manches falsch gemacht haben soll.