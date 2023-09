Ausbruch des Nipah-Virus: RKI gibt Hinweise für Indien-Reisende

Flugverkehr

Weltkriegsbombe wird in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens entschärft

Wer zum Düsseldorfer Flughafen will, sollte mehr Zeit für die Anreise einplanen. Denn am Donnerstagnachmittag wird in der Nähe eine Weltkriegsbombe entschärft. Das kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen.