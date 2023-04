Ausflüge am 1. Mai: Das sind die schönsten Orte in Deutschland

Der 1. Mai ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Viele Menschen freuen sich über ein langes Wochenende, auch die Kinder und Jugendlichen haben schulfrei. Nachdem viele am 30. April in den Mai tanzen oder die Walpurgisnacht feiern, ist der Maifeiertag sowohl der Tag der traditionellen Maikundgebungen als auch der Ausflüge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familien und Freunde starten zu Wanderungen, Radtouren oder wollen mit dem Zug zu einem besonders schönen Ort fahren. Das passt gut: Am 1. Mai startet auch das Deutschlandticket (49-Euro-Ticket). Egal, für welche Art Ausflug du dich interessierst: Mit unseren Tipps findest du das passende Ziel.

Tipps für den 1. Mai













Wanderung am 1. Mai – die schönsten Touren

Es ist der Klassiker: Viele Menschen brechen am 1. Mai zu einer Wanderung auf, gerne mit den Kindern und/oder Proviant im Bollerwagen für ein großes Picknick. Für Touren gibt es zwei Möglichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Zum einen gibt es in ganz Deutschland geführte Maiwanderungen durch Wälder, Heidelandschaften oder über Berge. Veranstaltet werden die Ausflüge von Heimatvereinen, Wandergruppen oder anderen Organisationen. Eine Anmeldung ist teils erforderlich.

Zum anderen machen sich viele Familien individuell auf den Weg. Wenn du hier noch auf der Suche nach einem schönen Wanderweg bist, dann wirst du in unseren Überblicken fündig:

Die schönsten Radtouren für den 1. Mai

Du willst dich am 1. Mai gerne aufs Fahrrad schwingen? Da geht es dir wie vielen anderen Menschen in Deutschland. Wenn du noch auf der Suche nach einer schönen Tour bist, dann wirst du bei unseren Tipps sicher fündig:

Übrigens: In fast 2500 Kommunen in Deutschland starten am Feiertag Veranstaltungen das sogenannte Stadtradeln. Dabei geht es darum, 21 Tage lang gemeinsam als Stadt, Dorf, Gemeinde oder Landkreis möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und bewusst auf das Auto zu verzichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 1. Mai machen viele Paare, Freunde und Familien eine Fahrradtour. © Quelle: Getty Images/Image Source

Die schönsten Naturwunder in Deutschland

Wer denkt, nur ferne Länder und tropische Inseln hätten atemberaubende Orte zu bieten, täuscht sich gewaltig. Geysire, skurril geformte Riesenfelsen, tiefe Canyons, Wasserfälle, Wüste: Auch Deutschland ist an vielen Ecken spektakulär schön! Die Naturwunder eignen sich alle hervorragend für einen Ausflug am 1. Mai:

Kleinstädte in Deutschland für einen Ausflug

Zum Shoppen nach Berlin, München, Hamburg, Köln oder eine andere Metropole? Das ist am 1. Mai nicht drin, die Geschäfte haben wegen des Feiertags geschlossen. Wie wäre es stattdessen mal mit einem Ausflug in eine der Kleinstädte in Deutschland?

Viele von ihnen bezaubern mit Fachwerkhäusern und mittelalterlichen Innenstadtkernen, die du beim Flanieren auf Kopfsteinpflaster erkunden kannst. Zu den bekanntesten Orten zählen sicherlich Rothenburg ob der Tauber, Füssen und Büsum. Doch auch abseits der ausgetretenen Pfade gibt es noch Highlights. Wir verraten sie dir:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsame Ausflugsziele in Deutschland

Wenn ein Feiertag wie der 1. Mai ansteht und das Wetter schön ist, dann zieht es viele Menschen in die Natur oder für einen Ausflug in die Städte ihrer Umgebung. Dir ist der Trubel immer etwas zu viel? Dann wirst du dich an einem eher unbekannten Ziel wohler fühlen.

Frühling an den Hängen des Schwarzwaldes. © Quelle: imago/CHROMORANGE

Klar, echte Einsamkeit in Deutschland zu finden ist schwierig. Wir vom reisereporter haben uns aber auf die Suche begeben und stellen dir schöne Orte vor, an denen sich die Massen nicht drängen und die sich hervorragend für einen Ausflug am Maifeiertag eignen:

Ausflüge mit dem Zug – mit dem Deutschlandticket

Am 1. Mai ist nicht nur Feiertag, ab dem Datum ist auch das Deutschlandticket gültig. Damit reist du für 49 Euro pro Monat unbegrenzt mit dem Regional- und Nahverkehr durch ganz Deutschland. Wenn du das Angebot gleich am ersten Tag für einen Ausflug nutzen willst, dann bieten sich jede Menge schöne Ziele an. Wir haben dir unsere liebsten in einem Überblick zusammengestellt:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bevor du in den Zug steigst, solltest du aber noch einmal unser großes FAQ lesen. Denn nicht alle Züge in Deutschland kannst du mit dem Deutschlandticket auch tatsächlich nutzen.