Ausflug mit Kindern: Die besten Freizeitparks in Deutschland

Mit einer rasanten Achterbahn fahren, aufregende Themenparks besuchen, das Kribbeln im Bauch spüren, sich mal so richtig gruseln. Das geht in Deutschland in über 2000 Themen- und Vergnügungsparks. Bis etwa Anfang November dauert die „Sommersaison“ der Freizeitparks noch an, das heißt: Es bieten sich noch ausreichend Gelegenheiten für einen Besuch.

Wo aber ist der Spaß am größten und zugleich der Eintritt nicht so teuer? Diesen und anderen Fragen ist der Reiseanbieter „Travelcircus“ nachgegangen und hat die 25 besten Freizeitparks in Deutschland ermittelt. Die Top 5 stellen wir genauer vor.

Zehn überraschende Ausflugsziele in Deutschland Eine begehbare Achterbahn, ein Windrad-Aussichtsturm, ein lebender Palast: Der reisereporter verrät dir überraschende Orte und Reisetipps für deinen nächsten Ausflug in Deutschland.

Für den Freizeitpark-Check 2023 hat „Travelcircus“ 45 Freizeitparks in Deutschland untersucht. In die Bewertung flossen fünf Faktoren ein:

Preis-Leistungs-Faktor: Anzahl der Fahrattraktionen und die Eintrittspreise – dieses Jahr die Online-Preise Bewertungsfaktor: Bewertungen bei Google und – neu in diesem Jahr – von Tripadvisor Bekanntheitsfaktor: durchschnittliches und maximales Suchvolumen bei Google (Deutschland, Zeitraum Januar 2022 bis Februar 2023) Spaßfaktor für jedes Alter: Spaßfaktor für Vier-, Sechs-, Acht-, Zehn und Zwölfjährige, basierend auf der Anzahl der Attraktionen, die in diesem Alter gefahren werden dürfen; je höher der durchschnittliche Spaßfaktor für alle Altersgruppen, desto besser Instagram-Faktor: Es wurde untersucht, wie viele Instagram-Beiträge es mit dem jeweiligen Hashtag des Parks gibt. Damit laut „Travelcircus“ auch kleinere Parks eine faire Chance hatten, wurden dieses Jahr die Anzahl der Posts ins Verhältnis der Followerzahlen bei Instagram und Facebook gesetzt. Je mehr Posts pro Follower, desto höher die Punktzahl.

Pro Kriterium konnten fünf Punkte erreicht werden, ein Freizeitpark konnte also maximal 25 Punkte insgesamt erhalten.

Das sind die Top-5-Freizeitparks in Deutschland

1. Platz: Europa-Park

Den ersten Platz hat sich mit 22,72 von 25 möglichen Punkten der Europa-Park im baden-württembergischen Rust sichern können. Der Vorjahressieger der besten Freizeitparks 2022 in Deutschland hat von allen untersuchten Freizeitparks den höchsten Bekanntheitsfaktor (5 Punkte). Auch wenn der Preis-Leistungs-Faktor mit 4,40 Punkten nicht der beste ist, erhielt der Park sehr gute Bewertungen auf Google und Tripadvisor.

Kein Wunder: Der Europa-Park bietet immerhin über 100 Attraktionen und Shows, 16 europäische und drei Fantasie-Themenbereiche, 45 thematisierte Restaurants und Bars sowie sechs Vier-Sterne-Hotels. Außerdem gibt es 13 Achterbahnen. Unter ihnen ist auch „Silver Star“, deutschlandweit laut Statista die höchste, schnellste und längste Achterbahn.

Beliebte Attraktionen sind laut „Travelcircus“ außerdem der „Eurosat – Cancan Coaster“, das Fahrgeschäft „Abenteuer Atlantis“, die Achterbahnen „Blue Fire Megacoaster“ und „Arthur“, der 75 Meter hohe Aussichtsturm „Euro-Tower“ sowie das „Fjord Rafting“, die Wasser-Themenfahrt „Piraten in Batavia“ und die Holzachterbahn „Wodan“.

Mit rund 5,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern ist der Europa-Park außerdem der meistbesuchte Freizeitpark in Deutschland und unter den Top 3 der am stärksten frequentierten Vergnügungsparks – nach dem niederländischen Park De Efteling und dem Disneyland in Paris.

Öffnungszeiten: Sommersaison: Ende März bis Mitte November; Wintersaison: Ende November bis Mitte Januar

Preise: Personen ab zwölf Jahren: ab 65 Euro; Kinder (vier bis elf Jahre): ab 56 Euro

2. Platz: Hansa-Park

Auch der Hansa-Park in Sierksdorf konnte seinen Platz vom Vorjahr verteidigen und landete an zweiter Stelle der besten Freizeitparks 2023. Insgesamt erreichte er 21,30 Punkte. In der Kategorie „Spaßfaktor für jedes Alter“ liegt er mit 4,64 Punkten sogar vor dem Europa-Park (4,56 Punkte).

In Deutschlands einzigem Freizeitpark am Meer, der zwischen den Ostseebädern Scharbeutz und Neustadt in Schleswig-Holstein liegt, erwarten dich über zehn Themenbereiche und 41 Fahrattraktionen.

Beliebte Attraktionen sind der Fallturm „Highlander“, die Achterbahn „Flucht von Novgorod“, der zweithöchste Coaster Europas namens „Schwur des Kärnan“ sowie die Achterbahn „Nessie“. Aber auch die Wilde-Maus-Anlage „Crazy Mine“, die Achterbahn „Die Schlange von Midgard“, der „Alte Jahrmarkt“ sowie die das sich überschlagende Fahrgeschäft „Kärnapulten“, der „Rasende Roland“ und die Wasser-Achterbahn „Super Splash“ sollten sich Action-Fans nicht entgehen lassen.

Saison: beginnt am 2. April und endet am 29. Oktober

Preise: Erwachsene (ab zwölf Jahren): ab 48 Euro; Kinder (vier bis elf Jahre): ab 38 Euro

Der rasante Coaster „Flucht von Novgorod“ hat eine starke Beschleunigung und ist mit senkrechten Abfahrten, Überkopffahrt, schnellen Richtungswechseln und Dunkelstrecken genau das Richtige für Adrenalin-Junkies. © Quelle: imago images/Agentur 54 Grad

3. Platz: Heide-Park

Das Heide-Park-Resort bei Soltau in Niedersachsen ist der zweitgrößte Freizeitpark in Deutschland und der größte in Norddeutschland.

Mit 4,75 Punkten ist der Heide-Park der Auswertung zufolge bekannter als der Hansa-Park (4,64 Punkte) und hat auch einen höheren Instagram-Faktor (3,72 Punkte). Insgesamt sicherte sich der Heide-Park mit 21,07 Punkten den dritten Platz. Damit hat er seine Platzierung aus dem Vorjahr beibehalten.

Der Dive-Coaster „Krake“ garantiert Wasserspaß. © Quelle: Heide Park Resort, 2023

Knapp 40 Attraktionen und Fahrgeschäfte sorgen im ursprünglich als Wildpark eröffneten Themenpark für Spaß für die ganze Familie. Zu den beliebtesten Fahrgeschäften zählen laut „Travelcircus“ die neu eröffnete Holzachterbahn „Colossos“ und der 103 Meter hohe Freifallturm „Scream“.

Öffnungszeiten: Ende März bis Anfang November

Kosten: Erwachsene (ab zwölf Jahren): ab 46 Euro; Kinder (drei bis elf Jahre): ab 44 Euro

Im „Colossos – Kampf der Giganten“ geht es rasant durch die Steilkurve. © Quelle: Heide Park Resort, 2023

4. Platz: Schwaben-Park

Der Schwaben-Park im Welzheimer Wald in Baden-Württemberg hat es mit insgesamt 20,61 Punkten auf den vierten Platz der besten Freizeitparks in Deutschland geschafft und löste damit den Erlebnispark Tripsdrill ab, der sich mit 20,38 Punkten auf Rang sechs befindet.

Zwar kann der Schwaben-Park nur einen Instagram-Faktor von 1,97 vorweisen und hat damit die geringste Punktzahl der Top 5, allerdings überragt er mit 4,92 Punkten beim Preis-Leistungs-Faktor alle 25 Parks im Ranking. Auch beim Bewertungsfaktor (4,48 Punkte) steht er besser da als die anderen vier Parks in der Liste.

Mit seinen Attraktionen begeistert der Freizeitpark „Travelcircus“ zufolge besonders die kleinen Besucherinnen und Besucher, doch auch die Großen kommen hier auf ihre Kosten: Zu den Highlights zählen die Achterbahn „Force One“, die interaktive Familien-Achterbahn „Hummel-Brummel“, ein acht Meter hohes Riesenrad mit Ausblick auf den Welzheimer Wald sowie eine Schimpansen-Anlage.

Beliebte Attraktionen sind außerdem die Achterbahn „Raupen Express“, eine Riesenrutsche und der Mini-Freifallturm „Verrückte Palme“ in karibischer Optik.

Öffnungszeiten: April bis Anfang November

Kosten: Erwachsene (ab zwölf Jahren): ab 26,50 Euro; Kinder (drei bis elf Jahre): ab 23,50 Euro

Die „Verrückte Palme“ ist ein Freefall-Tower für Kinder und zählt zu den Hauptattraktionen im Schwaben-Park. Während der Auf- und Abfahrten dreht sich die Gondel des Mini-Freifallturms, bevor es rasant nach unten geht. © Quelle: Schwaben Park

5. Platz Phantasialand

Während sich im Vorjahr noch der Movie Park Germany bei Bottrop-Kirchhellen (Nordrhein-Westfalen) den fünften Platz sichern konnte, hat es in diesem Jahr das Phantasialand auf Rang fünf geschafft. Der Movie Park rückte auf Platz neun (20,07 Punkte), während das Phantasieland in Brühl, ebenfalls NRW, insgesamt 20,48 Punkte absahnte.

Mit 4,95 Punkten beim Bekanntheitsfaktor liegt der Vergnügungspark deutlich vor dem Hansa-Park, dem Heide-Park und dem Schwaben-Park.

Zu den Highlights zählen unter anderem die Highspeed-Achterbahn „Taron“, die mit 117 Kilometern pro Stunde als schnellster sogenannter Multi-Launch-Coaster der Welt gehandelt wird, sowie das Fahrgeschäft „Mystery Castle“. Eine beliebte Attraktion, die „Black Mamba“, ist wegen Wartungsarbeiten derzeit geschlossen, informiert der Park auf seiner Website (Stand 18. September 2023).

Öffnungszeiten: Sommersaison: Anfang April bis Anfang November; Wintersaison: Ende November bis Mitte Januar

Kosten: Erwachsene (ab zwölf Jahren): ab 61 Euro; Kinder (vier bis elf Jahre): ab 51 Euro

Das sind die Top-25-Freizeitparks in Deutschland 2023 im Überblick

Europa-Park, Gesamtpunkte 22,72 Hansa-Park, Gesamtpunkte 21,30 Heide-Park, Gesamtpunkte 21,07 Schwaben-Park, Gesamtpunkte 20,61 Phantasialand, Gesamtpunkte 20,48 Erlebnispark Tripsdrill, Gesamtpunkte 20,38 Bayern-Park, Gesamtpunkte 20,30 Fort-Fun-Abenteuerland, Gesamtpunkte 20,26 Movie Park Germany, Gesamtpunkte 20,07 Holiday Park, Gesamtpunkte 20,06 Skyline Park, Gesamtpunkte 19,84 Potts Park, Gesamtpunkte 19,61 Freizeitpark Plohn, Gesamtpunkte 19,53 Taunus-Wunderland, Gesamtpunkte 19,34 Rasti-Land, Gesamtpunkte 19,10 Tolk-Schau, Gesamtpunkte 18,84 Karls Erlebnis-Dorf Elstal, Gesamtpunkte 18,65 Serengeti-Park, Gesamtpunkte 18,54 Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen, Gesamtpunkte 18,28 Tier- und Freizeitpark Thüle, Gesamtpunkte 18,22 Belantis, Gesamtpunkte 18,18 Erse-Park, Gesamtpunkte 17,97 Legoland Deutschland, Gesamtpunkte 17,85 Ketteler Hof, Gesamtpunkte 17,82 Freizeit-Land Geiselwind, Gesamtpunkte 17,80

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.