Tipps für Frankfurt: 8 tolle Attraktionen, die du besuchen solltest

Wer in Frankfurt zu Besuch ist, kann von faszinierenden Hochhäusern über historische Denkmäler bis hin zu zahlreichen Museen und Food-Spots viel Abwechslung erleben. Und wer dachte, dass es im sogenannten Mainhatten nur urban und städtisch zugeht, täuscht sich, denn es werden dir auch viele Grünflächen geboten, an denen du dich herrlich entspannen kannst.

Das Mainufer lädt zum Beispiel auf einen erholsamen Spaziergang ein. Doch was solltest du darüber hinaus noch sehen? Der reisereporter stellt dir die spannendsten Attraktionen für einen gelungen Aufenthalt in Frankfurt vor.

1. Eiserner Steg

Der Eiserne Steg ist einer der beliebtesten Foto-Spots in Frankfurt. Die gigantische Brücke aus Stahl und Beton verbindet die Innenstadt um den Römerberg mit Sachsenhausen und befindet sich somit im Herzen der Metropole.

Ein Highlight ist, dass du von hier aus einen tollen Blick auf die Frankfurter Skyline hast. Von Weitem erinnert die Brücke mit der Silhouette im Hintergrund sogar ein bisschen an New York – natürlich in viel kleinerem Ausmaß.

Auch am Eisernen Steg haben viele Paare ihre Liebe mit einem Schloss an der Brücke verewigt. © Quelle: imago images/Westend61

Übrigens handelt es sich beim Eisernen Steg um eine Brücke, die nur für Fußgängerinnen und Fußgänger erlaubt ist. Aus diesem Grund finden hier von Zeit zu Zeit auch Events statt, die zahlreiche Besucherinnen und Besucher anziehen. Je nachdem, an welchen Wochentagen du in Frankfurt bist, hast du sogar die Möglichkeit, den Frankfurter Flohmarkt mitzuerleben. Dieser findet jeden Samstag statt und lädt zum Flanieren und Stöbern ein.

2. Der Römer

Das hübsche Rathaus von Frankfurt heißt Römer und liegt auf dem Römerberg, dem Rathausplatz. Es ist das Wahrzeichen der Stadt und gilt sogar als eines der ältesten Rathäuser der Republik – seit 1405 wird hier Stadtpolitik gemacht. Und so sind nun schon mehr als 600 Jahre vergangen. Falls du mal einen Blick hineinwerfen möchtest: Du kannst dir den prachtvollen Kaisersaal kostenlos anschauen und ein Gefühl für die Vergangenheit bekommen.

Neben der politischen Bedeutsamkeit des Römers ist er aber auch eine beliebte Sehenswürdigkeit für Besucherinnen und Besucher. Die verzierte Gebäudefassade wird gerne und oft fotografiert, da sie im Vergleich zum urbanen Flair der Stadt sehr heraussticht. Grundsätzlich trägt der Römer zum mittelalterlichen Ambiente der Altstadt bei und schafft, gemeinsam mit den anderen Fachwerkhäusern, eine verträumte Atmosphäre.

Pastellfarben zieren die Fassade des Römers. © Quelle: Unsplash/timoune

Übrigens kannst du dich rund um den Rathausplatz auch kulinarisch verwöhnen lassen und so den Blick auf den Römer noch mehr genießen. Im traditionell hessischen Restaurant Alten Limpurg bekommst du unter anderem Apfelwein oder Frankfurter Würste.

3. Alte Oper

Die Alte Oper in Frankfurt ist schon von außen ein Highlight, denn die Fassade stammt aus der Gründerzeit und das prachtvolle Gebäude ist ein echter Hingucker, wenn du dich am Opernplatz in der Innenstadt aufhältst. Aber auch von innen lohnt sich ein Besuch. Mit etwa 400 Veranstaltungen pro Jahr bietet das Haus zahlreiche Konzerte aus den Bereichen Klassik, Jazz und Pop an. Vielleicht gönnst du dir bei deinem Aufenthalt in Frankfurt eine Karte für ein Konzert, um das musikalische Ambiente live mitzuerleben.

Wusstest du, dass der Bau des Opernhauses seinen Ursprung in einer Spende von reichen Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern hat? 1880 wurde das Gebäude dann mit Mozarts Oper „Don Giovanni“ eröffnet. Da das Musiktheater während des Zweiten Weltkrieges zerstört wurde, konnten erst dank einer Bürgerinitiative genug Spenden gesammelt werden, um die Oper in ihrem Originalzustand wiederaufzubauen.

Das prachtvolle Gebäude der Alten Oper ist ein Blickfang. © Quelle: imago images/Schöning

4. Frankfurter Börse

Wer an Frankfurt denkt, denkt automatisch an die Börse sowie die damit verbundene Bank- und Finanzwelt. Kein Wunder, denn die Stadt am Main gilt als „Finanzplatz des Landes“. Schlendere zwischen den zahlreichen Hochhäusern und erlebe eine völlig andere Atmosphäre als in der Altstadt.

Du hast außerdem die Möglichkeit, dem täglichen Treiben vom Börsenplatz aus zuzuschauen. Vor dem Gebäude der Börse wirst du auch eine Sehenswürdigkeit entdecken, die das Auf und Ab im Wertpapierhandel widerspiegelt. In Anlehnung an das 400-jährige Bestehen im Jahr 1985 wurden ein Bulle und ein Bär in Form von zwei bronzenen Symbolfiguren erschaffen.

Die bronzenen Symbolfiguren der Börsianer: Hausse (Bulle) und Baisse (Bär). © Quelle: imago images/Schöning

5. Goethe Haus

Findest du es nicht auch spannend, wenn du die ehemaligen Häuser namhafter Personen siehst? Zu wissen, dass die Familie Goethe einst in der Innenstadt von Frankfurt lebte, bereichert den Stadtteil mit einer Tiefgründigkeit und einer herrlichen Authentizität. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe wurde in dem Haus Am Großen Hirschgraben geboren und dort lebte er auch bis 1775.

Bei einem Besuch im Frankfurter Goethe Haus erlebst du eine einmalige Atmosphäre, da stets darauf geachtet wurde, die original eingerichteten Räume des Objektes zu erhalten. Erwachsene können bereits ab 10 Euro an einer Besichtigung teilnehmen und Wissenswertes über das Familienleben lernen. Studierende zahlen übrigens 6 Euro, Schülerinnen und Schüler 2,5 Euro.

Im ehemalige Elternhaus des deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe in Frankfurt ist heute das Deutsche Romantik-Museum. © Quelle: imago images/Schöning

6. Kleinmarkthalle

Ob Frankfurterinnen und Frankfurter oder Reisende aus aller Welt: Die Kleinmarkthalle ist wegen der kulinarischen Vielfalt ein beliebter Anziehungspunkt für jede und jeden, die oder der Spezialitäten probieren oder sich mit frischem Obst und Gemüse eindecken möchte. Von italienischen Antipasti über persische Gewürze bis hin zu regionalen Backwaren und Apfelweinsorten: Wenn du vorhast, die Kleinmarkthalle zu besuchen, empfehlen wir dir, mit leerem Magen zu kommen.

Von Montag bis Freitag kannst du den überdachten Wochenmarkt von 8 bis 18 Uhr besuchen. Samstags schließt die Halle bereits um 16 Uhr. Die Metzgerei Schreiber ist übrigens ein sehr beliebter Stand auf dem Markt. Nicht selten kommt es vor, dass du dich für heiße Fleischwürste in die Warteschlange stellen musst.

Das Mekka der Feinkost: Frankfurts Kleinmarkthalle. © Quelle: imago images/brennweiteffm

7. Mainufer

Der Main zählt mit seinen 527 Kilometern zu den größten Flüssen Deutschlands – nur der Rhein und die Donau toppen diese Länge. In Frankfurt gehören der Fluss und seine Ufer mindestens genauso zur hessischen Kultur wie der Apfelwein, weshalb du dir während deines Aufenthaltes einen Spaziergang nicht entgehen lassen solltest. Oberdrein genießt du – je nach Standort – auch noch einen herrlichen Ausblick und erlebst so das volle Frankfurter Lebensgefühl.

Der Hafenpark liegt mitten in der Stadt, jedoch unmittelbar an der Mainuferpromenade. Hier kannst du es dir mit einer Decke auf der Wiese gemütlich machen, sportlich aktiv sein, eine Saftschorle im Oosten trinken oder den Skateboarderinnen und Skateboardern beim Tricksen zuschauen.

Bis zur Flößerbrücke sind es nur 15 Gehminuten, sodass du entspannt am Wasser entlangspazieren kannst. Falls du den Main von der anderen Seite besuchst, zum Beispiel vom Sachsenhäufer Ufer, empfehlen wir dir das Maincafé. Frag am besten an der Theke nach Liegestühlen, um dich direkt in Ufernähe niederzulassen. Und dann heißt es nur noch: Hinsetzen und den Ausblick auf die Skyline auf der anderen Flussseite genießen.

8. Palmengarten

Raus aus der Stadt, rein in die grüne Oase: Der Palmengarten ist in Frankfurt eine beliebte Attraktion. Seit über 150 Jahren werden hier Pflanzen aus allen Teilen der Welt liebevoll gepflegt, damit Besucherinnern und Besucher sie bestaunen können.

Der wunderschöne Garten ist knapp 20 Hektar groß und du triffst auf rund 13.000 verschiedene Pflanzenarten, die sich sowohl draußen als auch in den teilweise historischen Schauhäusern wiederfinden. Seit 2010 gibt es sogar ein Blüten- und Schmetterlingshaus, wo du den faszinierenden Lebenszyklus eines Schmetterlings erleben kannst.

Der Palmengarten in Frankfurt: Hier kannst du dich vom Treiben in der Großstadt erholen. © Quelle: IMAGO/Pond5

Neben der vielen Pflanzen hast du im Palmengarten außerdem die Möglichkeit, Ausstellungen zu besuchen oder an Themenführungen teilzunehmen. Je nach Programm finden sogar Musikveranstaltungen statt, die in solch einer Umgebung natürlich besonders viel Spaß machen. Für eine Tageskarte zahlen Erwachsene 7 Euro, Kinder von sechs bis 13 Jahren 2 Euro.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.