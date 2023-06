Ausschreitungen in Frankreich und Belgien: Was Urlauber wissen müssen

In Frankreich und Belgien kommt es aktuell zu Ausschreitungen aufgrund der Tötung eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle. Die Auseinandersetzungen betreffen den Großraum Paris sowie Marseille, Lyon, Pau, Toulouse, Bordeaux und Lille. Darunter sind also auch einige Ferienorte, sind Urlaubsreisen in diese Regionen sicher und worauf sollten sich Reisende einstellen?

Das Auswärtige Amt rät, die Orte gewalttätiger Ausschreitungen weiträumig zu meiden und sich stets über die aktuelle Lage zu informieren. Seit dem 29. Juni ist außerdem der Öffentliche Nahverkehr in Paris zwischen 21 und 6 Uhr eingeschränkt. In Clamart, einer Stadt südwestlich von Paris, wurde zwischen 21 und 6 Uhr eine Ausgangssperre verhängt, vorerst bis zum 3. Juli.

Gebäude in Brand gesetzt

Der Vorfall, der die Ausschreitungen auslöste, ereignete sich in Nanterre bei Paris. Hier wurde am Donnerstagabend eine Bankfiliale in Brand gesetzt und die Flammen griffen auf ein Wohngebäude über. Hier sollten sich Reisende aktuell nicht aufhalten.

Inzwischen haben die Auseinandersetzungen auch Belgien erreicht. In Brüssel lieferten sich Jugendliche ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungskräften, schreibt das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Ein Teil des öffentlichen Nahverkehrs musste auch hier eingestellt werden. Die Jugendlichen sollen dazu aufgerufen haben, sich nach dem Vorfall in Frankreich zu versammeln.

Brüsseler Stadtteil Anneessens meiden

Die Ausschreitungen sollen vor allem rund um das zentral gelegene Stadtviertel Anneessens stattfinden, die sich hier befindlichen Sightseeing-Punkte, wie den Place Anneessens und das Denkmal für François Anneessens sollten Reisende lieber erstmal von ihrer Liste streichen. Das Auswärtige Amt hat bisher jedoch keine Warnungen für eine Reise nach Belgien herausgegeben.

