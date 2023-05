Trauminsel vor Australiens Küste nach Jahren wieder erreichbar

Üppige Bananenstauden, Palmen, schillernde Orchideen und Puderzucker-Strände schmücken die Insel Dunk Island. Dazu empfangen dich Scharen von Schmetterlingen und über 100 Vogelarten, Reptilien und Meeresbewohner.

Dunk Island gehört zum Family-Islands-Nationalpark, der sich aus insgesamt neun unbewohnten Inseln zusammensetzt. Mehr als 70 Prozent der Insel ist von üppigem Regenwald bedeckt. Wer in Queensland in Australien urlaubt, bekommt jetzt endlich wieder die Möglichkeit, dieses Naturparadies durch regelmäßige Fährverbindungen zu erkunden.

Nachdem die Trauminsel durch einen Zyklon im Jahr 2011 schwer beschädigt wurde, ist die Insel im Great Barrier Reef nun wieder regelmäßig mit Fähren erreichbar. An vier Tagen in der Woche steuert der Fähranbieter QuickCoast by Myroo Adventures die Nationalparkinsel ab Mission Beach an.

Strände auf Dunk Island

An den Bilderbuchstränden der Insel kannst du dich in der Sonne aalen und dich beim Schnorcheln der faszinierenden Unterwasserwelt des Great Barrier Reefs widmen. Zu den schönsten Stränden der kleinen Insel gehört der Coconut Beach, der sich am Ende eines Wanderweges befindet und oft menschenleer ist.

Den schönen Strand Muggy Muggy Beach erreichst du, wenn du dem Rundgang über die Insel folgst. Die Besonderheit dieses Fleckchens Erde: Der Strand besteht aus abgestorbenen Korallenresten und Tauch- und Schnorchelfans finden hier tolle Bedingungen vor. Eng von Palmen gesäumt, liegst und tauchst du auch am Strand Brammo Bay, der ehemals der Hauptstrand des vom Zyklon verwüsteten Resorts der Insel war.

Aktivitäten

Tauchen, tauchen, tauchen! Die Unterwasserwelt rund um Dunk Island gehört zu den imposantesten Naturerlebnissen, die du auf der Insel sammeln kannst. Die Begegnung mit Korallen und bunten Fische, Seesternen und Wasserschildkröten lassen das Herz unter Wasser höher schlagen. Zur wärmeren Jahreszeit ist Vorsicht vor giftigen Quallen geboten.

Aber auch eine Wanderung über die Insel ist reizvoll. Auf einem 11 Kilometer langen Rundweg wird die ganze Insel erkundet, er führt dich vorbei an traumhaften Stränden und tief durch den Regenwald bis zur 271 Meter hohen Erhebung Mount Kootaloo mit tollem Panoramablick. Im umwerfend dichten Regenwald können dir Tiere wie Geckos und Echsen über den Weg laufen. Wie überall in Australien gibt es aber auch giftige Tiere und bei Spinnennetzen und Co ist Vorsicht geboten.

Übernachtung auf Dunk Island

Für alle, die mehr als nur einen Tagesausflug nach Dunk Island machen möchten, gibt es auf der Insel Möglichkeiten direkt am Strand zu Campen. Die Anzahl der Camping-Möglichkeiten ist begrenzt, so dass du bei einer Übernachtung das Gefühl hast, die Insel für dich alleine zu haben.

Wichtig ist: Da Dunk Island Teil eines Nationalparks ist, muss jegliche Form von Müll wieder mitgenommen werden. Außerdem ist es verboten, die hier lebenden Tiere zu füttern, um das Ökosystem nicht zu gefährden. Der Campingplatz Dunk Island Camp bietet Duschen und Toiletten, Verpflegung und Campingkocher müssen selbst mitgebracht werden.

Fährverbindungen

Von Mission Beach (Clump Point Marina) in Queensland gut vier Kilometer entfernt, dauert die Fähranfahrt nach Dunk Island rund 25 Minuten. Momentan wird der Fährdienst dienstags, donnerstags und am Wochenende angeboten, hin geht es um 9 Uhr und zurück um 15 Uhr und die Kosten liegen bei 47 Euro für beide Strecken. Ab Juli soll die Verbindung auch mittwochs möglich sein.

Der Anbieter plant, ab Juli 2023 auch Fährverbindungen zu weiteren Inseln anzubieten. Darunter sind die traumhaften unbewohnten Inseln Kent Island, Russell Island und die Insel Bedarra Island, die ein paar wenige Luxusunterkünfte anbietet.





