Australische Trauminsel erhält indigenen Namen zurück

Die weltgrößte Sandinsel Fraser Island vor der Küste von Queensland in Australien hat ihren indigenen Namen zurückerhalten – K’gari, ausgesprochen „Gurri“. Das Wort stammt aus der lokalen indigenen Sprache und bedeutet „Paradies“.

Die Premierministerin der Region, Annastacia Palaszczuk, sprach am Mittwoch von einem historischen Tag. „K’gari ist der Name, das war er schon immer und er wird es immer sein“, sagte sie. „Von nun an sollten alle Queenslander die Insel bei ihrem rechtmäßigen Namen K’gari nennen.“

70 Prozent stimmen bei Umfrage für Namensänderung

Seit 1992 gehört die Insel mit ihren Sanddünen, Dingos und ihrer facettenreichen Landschaft vom Heideland bis zum subtropischen Regenwald zum Weltnaturerbe der Unesco. Nach Angaben der dpa nennt das Welterbe-Komitee die Insel bereits seit 2021 wieder K’gari – in Down Under hieß sie weiter Fraser Island.

Der Name bezieht sich auf die Schottin Eliza Fraser, die 1936 vor der australischen Insel Schiffbruch erlitt und mit Schauergeschichten über die Aborigines berühmt wurde. Ihre vermutlich falschen Erzählungen führten letztendlich zu einem Massaker an der lokalen Bevölkerung der Insel. Die Namensänderung soll dieses große Unrecht zumindest ein wenig wiedergutmachen.

Der Umbenennung war eine Umfrage der Regionalregierung unter der Bevölkerung vorausgegangen, bei der sich 70 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die Namensänderung aussprachen. Nun soll K’gari auch die offizielle Ortsbezeichnung auf Landkarten und Straßenschildern werden.

„Als traditionelle Eigentümer des Landes haben wir die Insel immer K’gari genannt – daher ist es wirklich wichtig, dass wir den Rest von Queensland und Australien dazu bringen, sie ebenfalls K’gari zu nennen“, zitierte der australische Sender „ABC“ Chris Royan, einen Sprecher der Butchulla.

