Badeurlaub in Frankreich: So vielfältig ist die Île de Ré

Wer auf der Landkarte nach der Île de Ré in Frankreich sucht, dürfte sich zunächst über ihren merkwürdigen Zuschnitt wundern. Die Insel, direkt vor der Hafenstadt La Rochelle im Departement Charente-Maritime gelegen, fächert sich im Norden zunehmend in ein filigranes Netzwerk aus Sandbänken und verwinkelten Landmassen auf.

Grund dafür ist die geografische Geschichte: Zur Römerzeit war die heute etwa 30 Kilometer lange und fünf Kilometer breite Insel noch Teil des Festlandes. Dann drückten mehrere Erdbeben die Landmasse auf das Meer hinaus. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs die heutige Île de Ré dann noch mit drei Nachbarinseln zusammen.

Dadurch ist nicht nur ein idyllischer Lebensraum für heute rund 17.000 Einwohnerinnen und Einwohner, sondern auch ein vielfältiges Urlaubsziel für Reisende entstanden. Auf der Île de Ré glitzern weiße Sandstrände mit weißen Dorf-Fassaden, sattgrünen Pinienwäldern und blühenden Wiesen um die Wette. Der reisereporter stellt das Insel-Unikat genauer vor.

1. Strände und Sonne wie an der Côte d’Azur

An die rund 100 Kilometer lange Küstenlinie der Île de Ré schmiegen sich einige der schönsten Strände Frankreichs. Die längsten Sandparadiese erstrecken sich an der Süd- und Westküste – die Strände von Le Bois-Plage (sechs Kilometer lang) und La Couarde (fünf Kilometer lang) werden von malerischen Dünen eingefasst und zählen zu den schönsten an der Westküste des Atlantiks.

An der felsigeren Nordküste reihen sich dagegen kleine Buchten aneinander – mit Ausnahme des weitläufigen und malerischen Strandes La Conche des Baleines, der sich vom Leuchtturm Phare des Baleines bis zum Dorf Portes-en-Ré erstreckt. Besonders spektakulär sind die Buchten und die tief ins Meer hinausragende Sandbank von Trousse Chemise – die Einwohnerinnen und Einwohner bezeichnen die pfeilförmige Sandspitze als „Ende der Welt“.

Doch die Île de Ré macht nicht nur ihre immense Strandvielfalt aus. Auch das vom Golfstrom bedingte warme Meerwasser und die mit 2300 ungewöhnlich hohe Zahl an Sonnenstunden erzeugen ein Urlaubsfeeling, das sich in Frankreich sonst nur im heißen Süden finden lässt. Doch anders als an der Côte d‘Azur sorgen Meeresbrisen auf der Île de Ré häufiger für angenehme Abkühlung. Das alles macht die Insel zu einem der beliebtesten Sommer-Reiseziele der Französinnen und Franzosen. Bis zu 180.000 Touristinnen und Touristen tummeln sich jährlich an den Badestränden der im Volksmund als „Ré la Blanche“ („Ré, die Weiße“) bezeichneten Insel.

2. Weiße Dörfer im Partnerlook

Den Spitzenamen „Die Weiße“ hat die Île de Ré aber nicht nur ihren Stränden, sondern auch dem Partnerlook in den Dörfern zu verdanken, der auf der Atlantik-Insel schon seit Jahrhunderten en vogue ist – zumindest in Sachen Fassadengestaltung, denn die allermeisten Häuser in den zehn Inselorten sind in weißer Farbe gestaltet. Nur die Fensterläden leuchten, ebenfalls in allen Orten, in Grün oder manchmal Blau.

Radfahrer passieren das Restaurant La Tour du Sénéchal in Ars-en-Ré. Die Fassaden in den Insel-Dörfern sind überwiegend weiß gestaltet. © Quelle: imago images/imagebroker

Der bekannteste Ort auf der Insel ist Saint-Martin-de-Ré. Die engen Häusergassen säumen Boutiquen mit individueller Mode, hochwertige Hotels mit exklusiver Ausstattung sowie Cafés mit leckerem Gebäck. Die schönen Boote vor den urigen Fassaden der Restaurants und Antiquitätengeschäfte im Hafen versprechen bei Sonnenuntergang romantische Fotomotive.

Pompös kommen dagegen die mächtigen Stadtmauern daher, die das Dorf seit dem 17. Jahrhundert auf 14 Kilometern Länge vor Angriffen schützen und inzwischen zum Weltkulturerbe der Unesco zählen. Zu den größeren Orten zählt außerdem Sainte-Marie-de-Ré, das zwischen Weinbergen und Küste im Süden der Insel liegt.

Ein Wahrzeichen der Île de Ré: der weiße Kirchturm in Ars-en-Ré. Die schwarze Spitze hilft Schiffen bei der Navigation. © Quelle: imago images/blickwinkel

Reisende mit kleinerem Budget zieht es dagegen eher in die kleineren Dörfer, wie etwa Ars-en-Ré. Die gemütliche Gemeinde gilt offiziell als eines der „schönsten Dörfer Frankreichs“. Die Gassen sind im Sommer mit duftenden Stockrosen geschmückt und führen zum Mittelpunkt des Ortes: einer romanisch-gotischen Kirche aus dem siebten Jahrhundert, deren Kirchturm auf der unteren Hälfte schneeweiß und auf der oberen Hälfte pechschwarz angemalt ist – ein wichtiger Orientierungspunkt für die Schiffe vor der Insel. Die Bucht des Dorfes wandelt sich bei Ebbe in eine faszinierende Schlick-Ebene, die sich Gezeitenfischer zunutze machen.

3. Uralte Handwerkstradition: die Salzgärten

Auf der Île de Ré können Besucherinnen und Besucher eine inseltypische Handwerkskunst bestaunen, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat: die Salzgewinnung.

Ein Salzgarten bei Loix: Der Anbau in den kleinen Becken hat auf der Île de Ré jahrhundertealte Tradition. © Quelle: imago images/imagebroker

Die Salzproduzenten, sogenannte Sauniers, machen sich schon seit dem Mittelalter die tonhaltigen Böden zunutze und schaffen mithilfe eines filigranen Bewässerungssystems in jeweils drei miteinander verbundenen Becken sozusagen einen Nährboden für die Salzkristallbildung. Die Erntezeit liegt zwischen Juni und September, ist aber stark wetterabhängig – ein einzelner Regenschauer kann die Produktion tagelang verzögern.

Eine Besichtigung der aktiv betriebenen Salzgärten lässt sich am besten mit einem Besuch des kleinen „Ecomusée du Marais Salant“ bei Loix und einer anschließenden Führung durch das flache Marschland im Norden der Île de Ré kombinieren.

4. Ilot des Niges: ein Paradies für Vögel

Naturbegeisterten Touristinnen und Touristen bietet sich auf der Île de Ré ein spannendes Schauspiel, wenn im Frühjahr und im Herbst bis zu 50.000 Zugvögel die flachen Gewässer im Norden der Sonneninsel zum Rasthof für ihre Reise von Europa nach Afrika (oder umgekehrt) umfunktionieren.

Auf den Wattwiesen und den ehemaligen Salzgärten im Naturschutzgebiet Lilleau des Niges tummeln sich neben vielen Schreitvogelarten wie dem Flussuferläufer, Säbelschnäbler, dem Großen Brachvogel, dem Austernfischer, Silberregenpfeifer oder der Uferschnepfe zum Beispiel Zugvögel wie die Ringelgans, Brandgans, Pfeifente und Krickente. Besonders eindrucksvoll ist der Anblick der Schwärme, wenn sie beim Wechsel von Flut und Ebbe gemeinsam aufsteigen.

Das Naturschutzgebiet lässt sich entweder auf eigene Faust, zum Beispiel bei einer Radtour, oder auf einer professionellen Führung mit Experten der französischen Vogelschutzorganisation LPO erkunden.

5. Die Fotostars: Leuchtturm, Kloster und Festung

Über dem nordwestlichen Zipfel der Île de Ré wacht ein altes Insel-Wahrzeichen: der Leuchtturm Phare des Baleines („Leuchtturm der Wale“) aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Über eine 257-stufige Wendeltreppe gelangen Besucherinnen und Besucher auf eine 57 Meter hohe Plattform, von der sich ein toller Panoramablick auf die Meerengen an der Atlantikküste eröffnet. Anders als während der Bauzeit sind Walsichtungen heute aber leider eine absolute Ausnahme.

Ebenso tolle Fotomotive verspricht ein Besuch der Ruine des Klosters Les Châteliers bei La Flotte im Südosten der Insel. Die ehemalige Zisterzienser-Abtei wurde 1150 gegründet und markiert den Beginn der Wein- und Salzproduktion auf der Île de Ré. Doch im Lauf der Geschichte wurde das Kloster viermal zerstört – die heutigen Mauern sind die Überbleibsel des letzten Angriffs in 1574. Die Ruine lässt sich jederzeit auf eigene Faust (auch bei Nacht) oder auf einer vom Musée du Platin organisierten Führung besichtigen.

Etwas weiter südlich liegt das beeindruckende Fort La Prée. Die auf Anordnung von König Louis XIII. im 17. Jahrhundert erbauten Festungsmauern schieben sich sternförmig in das Meer. Das mächtige Bauwerk kann zwischen April und September kostenlos besichtigt werden.

6. Die Leckereien: Austern, Wein und Kartoffeln

Ein Besuch der bunten Märkte ist für Touristinnen und Touristen auf der Île de Ré ein absolutes Muss. Jedes Dorf richtet einen eigenen Wochenmarkt mit einem ganz eigenen Charakter aus – der Markt in La Flotte bietet beispielsweise mittelalterliches Flair und hebt sich damit deutlich ab vom schicken Markt in Ars-en-Ré, vom familienfreundlichen Markt in La Couarde oder vom quirligen Mini-Markt in Loix.

Ein Rundgang auf den Märkten zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die landwirtschaftliche Produktion auf der Insel ist. In ganz Frankreich bekannt sind zum Beispiel die Kartoffeln, die von 35 Insel-Höfen angebaut und geerntet werden. Das durch die hohe Zahl an Sonnenstunden und mildes Klima erzeugte Aroma der Erdfrüchte wird durch die offizielle Marke „Île de Ré“ geschützt. Die Ernte der Frühkartoffeln wird jedes Jahr mit großen Festen gefeiert.

Ein weiteres kulinarisches Markenzeichen der Île de Ré sind die Austern, die zunächst auf dem Meer gezüchtet und dann in den Austernparks auf der Insel verfeinert werden. Der Geschmack verändert sich je nach Erntezeit von Monat zu Monat. Gleichermaßen vom maritimen Klima geprägt sind auch die inseleigenen Weine. Der typische Azuré wird in biologischem Anbau hergestellt und schmeckt nach Einschätzung von Weinprofis passenderweise nach Urlaub.

Auf den vielfältigen Märkten finden Besucherinnen und Besucher zudem die ein oder andere Überraschung, denn auf der Île de Ré werden auch Queller (Meersspargel), Garnelen, Safran, Algen und das Gewürzkraut Pferdeeppich produziert. Die lokalen Köstlichkeiten werden in vielen hochwertigen Insel-Restaurants zubereitet. Als eine der besten Adressen gilt das „A L’Ouest“ in Saint-Clément-des-Baleines.

7. Anreise

Die Ile de Ré ist seit 1988 über eine drei Kilometer lange Brücke mit dem Festland verbunden, lässt sich mit dem Auto gegen eine Gebühr also ganz einfach erreichen – auf der Insel kann man hingegen auf das Auto verzichten und stattdessen auf Fahrräder umsatteln oder in elektrisch betriebenen Bussen zwischen den Insel-Dörfern pendeln. Alternativ kann man sich auch per Anhalter fortbewegen – das hat auf der Insel schon lange Tradition und wird inzwischen mit einer eigens dafür entwickelten App gefördert. Für Campingfans gibt es auf der Île de Ré sechs Camping- und Wohnmobilstellplätze.

Mit dem Bau der rund drei Kilometer langen Brücke von La Rochelle hat sich die Île de Ré 1988 für den Tourismus geöffnet. © Quelle: imago images/alimdi

Der nächstgelegene Bahnhof liegt in La Rochelle – von Paris Montparnasse dauert eine Fahrt etwa 2,5 Stunden. Von La Rochelle fahren Shuttle-Busse auf die Insel. Auch der nächstgelegene Flughafen liegt in La Rochelle.

