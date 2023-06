Badeunfälle: Ist die Ostsee wirklich so gefährlich?

Die Ostseeküste ist ein beliebtes Urlaubsziel für einen entspannten Strandurlaub. Doch jedes Jahr ertrinken Menschen im Meer. 2022 gab es nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) 16 Badetote in der Ostsee. 2021 starben 18 Personen.

Auch in dieser Saison gibt es bereits mehrere tragische Vorfälle. Am Montag verunglückten zwei Badegäste am Timmendorfer Strand. Zwei junge Männer gerieten im Wasser in Not. Einer konnte gerettet werden, der andere verstarb im Krankenhaus, berichten die „Lübecker Nachrichten“. Erst am Sonntag mussten sieben Personen von der DLRG gerettet werden, darunter ein zehnjähriger Junge, der trotz Badeverbots ins Wasser gegangen war. Alle Badenden hatten die Unterströmungen unterschätzt.

Besonders häufig würden Badeunfälle nach Angaben der „Lübecker Nachrichten“ bei Scharbeutz, dem Nachbarort von Timmendorfer Strand auftreten. In einer kleinen Bucht, der sogenannten Kammer, komme es vermehrt zu Unglücken. Grund dafür ist, dass der Wind von drei Seiten an die Küste drückt, ein Trichter entsteht. Dadurch ist die Unterströmung so stark, dass Menschen den Boden unter den Füßen verlieren können. Vor allem bei Ost- und Nordostwind ist Vorsicht geboten, Kinder sollten nicht ohne Aufsicht gelassen werden.

Strömungen von Laien nicht erkennbar

Eigentlich zählt die Ostsee zu den „sichersten Gewässern“, informiert „Ostsee.de“. Die Ufer sind zum Großteil flach und das Wasser wird nur langsam tief. Auch gibt es im Gegensatz zur Nordsee praktisch keine Ebbe und Flut, und auch gefährliche Tiere leben in nicht Wasser.

Aber: Die Strömungen sind nicht zu unterschätzen. Sie gelten mit etwa 80 Prozent als die häufigste Ursache für Badeunfälle an Meeresküsten. Die sogenannten Rip Currents können besonders an Molen und Seebrücken sowie Sandbänken, Steinwällen oder Buhnen entstehen.

Blick auf die Seeschlösschenbrücke in Timmendorfer Strand. © Quelle: IMAGO/Christian Ohde

Diese Dämme aus Holzpfählen oder Betonwänden dienen dem Küstenschutz. Sie ragen gerade so aus dem Wasser und prägen die Ufer-Silhouette. Auch wenn es verlockend scheint, über sie zu spazieren oder von ihnen ins Wasser zu hüpfen: die Buhnen dürfen als Küstenschutzanlagen nicht betreten werden.

Wer sie trotzdem betritt, riskiert nicht nur ein Bußgeld bis zu 1100 Euro, sondern bringt sich unnötig in Gefahr. An den Buhnen, die rutschig oder durch Muschelwuchs scharfkantig sein können, brechen sich Wellen. Durch diese können Unterströmungen entstehen, die für Laien vom Ufer aus nicht sichtbar sind.

Wenn du dennoch in eine Strömung gerätst, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und dich im Wasser zu orientieren. Mach auf dich aufmerksam und rufe um Hilfe. Es ist zudem nicht ratsam, direkt gegen die Strömung anzukämpfen. Vielmehr solltest du seitlich wegschwimmen, um so schnellstmöglich aus dem Gefahrenbereich zu kommen. Obwohl der Weg nicht direkt zum Ufer führt, sparst du auf diese Weise Kraft für den Rückweg.

Flaggen am Strand beachten

In der Regeln können Laien die Ripp Currents nicht erkennen. Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer hingegen schon. Befolge daher die Anweisungen vor Ort und halte dich an die Badeverbote, die durch rote Flaggen am Turm oder Schilder am Strand ausgesprochen werden. Gelbe Flaggen zeigen Badeverbot für ungeübte Schwimmerinnen und Schwimmer.

Weiterhin ist es untersagt, von Seebrücken oder der Mole zu springen oder da zu baden, wo Schiffe fahren.

Vorsicht bei hohen Wellen

Surffans sind begeistert bei hohem Wellengang. Allerdings können so richtige Brecher auch Gefahren mit sich bringen. Denn sie sorgen für einen tieferen Grund, sodass du auch dort, wo du glaubtest noch stehen zu können, keinen Boden mehr unter den Füßen mehr spürst. Zudem könnten sie dich unter Wasser drücken.

Feuerquallen meiden

Gefährlich können auch Feuerquallen werden, die auch an der Ostsee vorkommen können, wenn sie durch Strömungen unfreiwillig dorthin geraten. Eine Berührung kann schmerzlich sein und in besonders schweren Fällen zu Atembeschwerden, Schwindel, Erbrechen, Fieber und heftigen Hautausschlägen führen. Du solltest die Wunde wie eine Verbrennung behandeln und bei starken Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Vorsicht bei einer offenen Wunde

Mit hohen Temperaturen steigt auch die Gefahr, sich beim Baden im Meer mit Vibrionen zu infizieren. Diese Bakterien verursachen teilweise schwere Magen-Darm-Infektionen. An der Ostseeküste fühlen sich die Bakterien dank des hohen Salzgehaltes im Wasser wohl. Besonders gefährdet sind Menschen, die ein geschwächten Immunsystem oder Vorerkrankungen haben oder, die mit einer offenen Wunde ins Wasser gehen.

