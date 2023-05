Bahnstreik: Komme ich Sonntag auch nach 22 Uhr noch ans Ziel?

Der nächste Bahnstreik in Deutschland steht vor der Tür. Ab Sonntagabend hat die EVG ihre Mitglieder zu einem 50-stündigen Warnstreik aufgerufen. Ab 22 Uhr am Sonntag wird die Deutsche Bahn bundesweit den kompletten Fernverkehr einstellen, auch bei den Regionalzügen wird dann kaum noch etwas fahren.

Bis dahin geht DB-Personalvorstand Martin Seiler aber davon aus, dass der Zugverkehr stabil und sicher laufen wird. Aber was ist, wenn Reisende am Sonntag um 22 Uhr noch nicht an ihrem Ziel angekommen sind. Besteht dann die Gefahr, am nächstbesten Bahnhof rausgeworfen zu werden? Fahren Züge überhaupt noch, wenn sie ihr Ziel erst nach 22 Uhr erreichen würden?

Niemand hat Interesse daran, Reisende irgendwo stehen zu lassen

Die Gewerkschaft betont, auch nach diesem Streikaufruf, dass sie Verständnis für den Unmut der Reisenden hätte. Ein 50-stündiger Warnstreik sei „sehr ärgerlich für die Fahrgäste“, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. Es ginge dabei ausschließlich darum, Druck in den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn auszuüben. Die EVG hat also kein Interesse daran, dass Passagierinnen und Passagiere im Nirgendwo oder an irgendeinem Bahnhof stranden – die DB möchte so etwas ebenfalls um jeden Preis verhindern.

Trotzdem besteht theoretisch die Möglichkeit, dass ein Zug am Sonntagabend nicht bis zu seinem Endbahnhof fährt. Denn der Betrieb auf den Bahnstrecken ist nach einem Schichtbetrieb geregelt. Das bedeutet, dass die Bahnmitarbeiterinnen und Bahnmitarbeiter, deren Dienst erst ab 22 Uhr beginnt, nicht arbeiten und nach Beginn des Warnstreiks auch niemanden irgendwo hinbringen werden. Entscheidend sind hier besonders die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Stellwerken, denn wenn diese nicht mehr besetzt sind, steht der Zugverkehr.

Wer also nicht auf sein Glück und den guten Willen der Bahnangestellten setzen will, sollte am Sonntag besser nicht den letzten Zug kurz vor dem Start des Warnstreiks nehmen – und ehrlicherweise vielleicht auch nicht den vorletzten. Die DB hat Reisende schon darum gebeten, wenn möglich ihre geplanten Bahnfahrten bis zum frühen Sonntagabend abzuschließen – egal ob im Fern- oder Nahverkehr.

Wie sich Reisende informieren können

Die Deutsche Bahn informierte auf ihrer Website, in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App „DB Navigator“ darüber, welche Züge trotz des Streiks fahren, verspätet sind oder ausfallen. Hier können sich Reisende auch über die geplanten Ankunftszeiten von Verbindungen informieren. Falls diese nach 22 Uhr liegen, sollten nur noch risikofreudige Menschen in diesen Zug einsteigen.

Informationen, welche Züge fahren und welche nicht, können Reisende auch telefonisch bei der kostenlosen Streikhotline unter 08000/996633 erhalten.

Welche Rechte habe ich, wenn ich doch irgendwo strande?

Tritt am Ende doch der Worst Case ein und Reisende müssen an einem Bahnhof aussteigen, zu dem sie nicht wollten, muss die Bahn sie theoretisch auf einem alternativen Weg ans Ziel bringen. Wenn dies nicht möglich ist, muss die DB eine Unterkunft besorgen und auch den Weg dorthin organisieren.

Wer sich selbst ein Hotelzimmer buchen will, sollte sich vorab unbedingt bestätigen lassen, dass das Bahnunternehmen keine Fahrt mehr an diesem Tag durchführen wird und auch nicht mit einer Unterkunft für die Nacht helfen kann. Die Hotelrechnung kann dann später eingereicht werden.