Baja California: So schön ist das Naturparadies in Mexiko

Die Halbinsel Baja California an der Westküste Mexikos ist geografisch die südliche Verlängerung des US-Bundesstaates Kalifornien und wirkt ein wenig wie ein verwunschenes Paradies: einsame Traumstrände, deren weißer Sand fast so hell wie die Sonne leuchtet und surreale Wüsten-Landschaften, in denen riesige Kakteenwälder gedeihen, dazu skurril verformte Cirio-Bäume und Palmen sowie Mangrovensümpfe machen dieses Fleckchen Erde aus. Keine Spur von menschlicher Hand, die Natur kann sich hier ungezähmt entfalten.

Auch die Tierwelt ist hier einzigartig. Im Wasser kannst du Delphinschwärmen und sogar Grauwalen näher kommen. Auch Seelöwen fühlen sich in Baja California wohl, tummeln sich im Wasser und aalen sich auf Felsen in der Sonne. Und dann sind da noch die Farben, die diese traumhafte Region unvergesslich machen. Wir stellen dir das Naturparadies genauer vor.

Die Kakteenwälder von Baja Mexico

In allen Formen und Größen verzieren Kakteen die Region in Baja California. Cardón, Cholla, Pitaya, Cochal, Senita heißen sie und blühen teils kugelrund oder auch bis zu 20 Meter hoch gen Himmel gereckt. Die unterschiedlichsten Kakteengewächse wirken in der untergehenden Sonne besonders kurios und tagsüber bilden die Exemplare an der Küste einen farbenprächtigen Kontrast zum Azur schimmernden Meer.

Die Kakteengewächse nehmen im Ökosystem der Region eine wichtige Rolle ein. Ein großer Cardón kann bis zu 12 Tonnen schwer und um die 200 Jahre alt werden und dient beispielsweise Vögeln als Brutstation. Gilaspechte schlagen Höhlen in die Kakteenstämme, die dann auch Eulen oder Kaktuszaunkönigen als Unterschlupf dienen. Außerdem sind die Kakteenfrüchte für Kojoten, Nager und Co ein willkommenes Fressen.

Etwa 120 unterschiedliche Arten von Kakteen wachsen in Baja California. © Quelle: imago images/robertharding

Oasenstadt Mulegé

Sehenswert ist die Oasenstadt Mulegé am gleichnamigen Fluss (auch Rio Santa Rosalía genannt). Die Wüstenlandschaft wird hier aufgebrochen und Mulegé ist in üppiges Grün eingebettet. Malerisch gedeihen Dattelpalmenwäldchen am Flussufer und im Ort. Der Boden ist hier fruchtbar und bringt Feigen, Bananen, Zitrus­früchte und Oliven hervor.

Mulegé liegt am gleichnamigen Fluss und wirkt wie eine Oase in der sonst wüstenhaften Umgebung. © Quelle: imago images/Cavan Images

Eine Sehenswürdigkeit der Stadt ist das alte Gefängnis, das heute als Museum genutzt wird. Die am Anfang des 19. Jahrhunderts erbaute Haftanstalt thront auf einem Hügel mit Blick auf das Meer und wurde ohne Gitterstäbe errichtet. Den Insassen war es erlaubt, sich tagsüber frei zu bewegen und zu arbeiten, erst am Abend, wenn das Horn geblasen wurde, mussten sie in ihre Zellen zurückkehren. Fluchtversuche waren selten.

Die grünen Kakteen und das leuchtend blaue Meer liefern sich an der Bahía de Concepción einen Wettstreit der Farben. © Quelle: imago images/Danita Delimont

Wer dem türkis leuchtenden Fluss Mulegé folgt, erreicht nach gut zwei Kilometern die Küste und südlich davon erstreckt sich die Bahía de Concepción am Golf von Kalifornien. Die 80 Kilometer lange Bucht mit ihren Sandstränden, vorgelagerte Inselchen und türkisfarbenen Lagunen bietet alles, was Strand- und Wassersportfans sich wünschen.

Die schönsten Strände

Einsame Strände finden sich nicht nur an der Bahía de Concepción, sondern überall in Baja California. So etwa die Pazifik-Strände rund um Todos Santos, einem malerischen 5000-Seelen-Ort. Der Ort selbst ist ein Anziehungspunkt für Kunstschaffende und als Pubelo Mágico, übersetzt: Magischer Ort, ausgezeichnet. Mangos, Papayas und Avocados gedeihen hier und der Ort ist reich an Kunstgalerien. Surfende finden am Strand optimale Bedingungen vor, alternativ kannst du Schnorcheln, Kajakfahren oder Tauchen.

Der Strand Cabo Pulmo im gleichnamigen Nationalpark ist ebenfalls ein Naturparadies. Hier findet sich das einzige Korallenriff der nordamerikanischen Westküste und du bist beim Schnorcheln und Tauchen nie alleine. Unter den Anwesenden, die hier deinen Weg kreuzen können, sind Makrelenschwärme und Buckelwale, Clownfische und Schildkröten.

Neben einem einsamen Strand erwartet dich in Cabo Pulmo eine sehr lebendige Unterwasserwelt. © Quelle: imago images/Christophe Boisvieu

Aktivitäten in Baja California

Natürlich stehen Wassersportaktivitäten ganz oben auf der Liste bei einem Aktivurlaub in Baja California. Unendlichen Möglichkeiten zum Tauchen und Schnorcheln, Kajak fahren oder Surfen kannst du hier nachgehen. Gänsehautmomente bescheren dir außerdem die Whale Watching Touren von Dezember bis April, bei denen du Grauwale und ihre Babys aus nächster Nähe erlebst. So bietet etwa der schöne Urlaubsort Loreto Touren an, um mit den Walen in Kontakt zu treten.

Wer das größte Tier der Welt sichten möchte, ist in Loreto richtig. © Quelle: imago images/Pond5

Aber auch Wandern möglich. Bei einer geführten Tour entdeckst du beispielsweise den Fox Canyon in Cabo San Lucas. Dabei tauchst du in eine Oase mitten in der Wüstenlandschaft ein, die mit Süßwasserpools und Wasserfällen einem kleinen Paradies gleicht.

Tierwelt in Baja California

Für seine Grauwale ist die Halbinsel Baja Califonia bekannt. Vier Monate im Jahr, ab Mitte Dezember, sind die Lagunen von Baja California von Grauwalen bevölkert, die hier ihre Kälber zur Welt bringen. Bei Bootstouren kannst du den grauen Riesen, die ausgewachsen bis zu 35 Tonnen wiegen können, sehr nah kommen. Daneben gibt es Walhaie, Rochen, Delphine und Seelöwen, die wenig Scheu vor Schwimmenden und Tauchenden haben.

Begegnungen mit Delfinschwärmen sind an der Küste von Baja California keine Seltenheit. © Quelle: imago images/Cavan Images

Doch auch an Land, oder besser gesagt in der Luft, geht es tierisch zu. Über 300 Vogelarten sind in Baja California heimisch, darunter Truthahngeier und Kolibris und der Rennkuckuck, der das Rennen dem Fliegen vorzieht und bis zu 42 Stundenkilometer schnell flitzen kann. Das Klima von Baja California nutzen außerdem zahlreiche Vogelarten zum Überwintern.

In Baja California kannst du an vier Monaten im Jahr mit Grauwalen auf Tuchfühlung gehen. © Quelle: imago images/robertharding

In dem überwiegend wüstenartigen Umland lassen sich auch verschiedene Leguan-Arten sowie Klapperschlangen finden. Aber auch Kojoten und vereinzelt Dickhornschafe sowie Kalifornische Edelhasen, Hörnchen oder Strauchkaninchen sind in der Region anzutreffen.

Cabo San Lucas

Das genaue Gegenteil zur Abgeschiedenheit und Ruhe der Natur findet sich an der Südspitze von Baja California. Wer auf der Suche nach Trubel und Fiesta ist, ist in Cabo San Lucas richtig. Der Ort mutierte in den 70er-Jahren zum Tourismus-Mekka und bietet internationalem Publikum Tag und Nacht in unzähligen Diskotheken, Bars und Restaurants ein buntes Programm.

Die berühmte Felsformation in der Bucht von Cabo San Lucas hat laut Legende die Form eines trinkenden Drachens. © Quelle: imago images/Pond5

Aktivitäten kommen natürlich auch nicht zu kurz. Von hier aus kannst du mit dem Glas­boden­boot zum Strand Playa del Amor fahren und dich in unzähligen Wassersportarten von Wasserski bis Surfen ausprobieren. Bekannt ist der Ort auch für seinen imposanten Felsen El Arco Cabo San Lucas. Betrachtet man die Felsformation sieht sie aus wie ein Drache, der aus dem Pazifik trinkt.

