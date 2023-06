Barcelona mal anders: 5 Geheimtipps für die Kultur-Metropole

Die urigen Gassen, belebten Plätze und malerischen Fassaden machen Barcelona, die pulsierende Hauptstadt Kataloniens, zu einem der beliebtesten Reiseziele in ganz Spanien. Rund 27 Millionen Touristinnen und Touristen besuchen die sonnenverwöhnte Mittelmeer-Metropole jährlich.

Doch wie in vielen anderen berühmten Touristenzentren fällt es inmitten der Massen an Besucherinnen und Besuchern auch in Barcelona häufig schwer, ein Gefühl für die Kultur, für die Geschichte und für die Lebensart der Einheimischen zu entwickeln.

Die Rambla in der Altstadt von Barcelona ist eine der meistfrequentierten Fußgängerzonen Europas. Sie führt vom Kolumbus-Denkmal zur Plaça de Catalunya. © Quelle: imago images/Manfred Gottschalk

Ob auf der Rambla, in der Casa Milà oder in der Casa Battló, im Park Montjuïc oder in der Basilika Sagrada Família – in Barcelona bleibt es nach oftmals langen Wartezeiten häufig bei einem oberflächlichen Eindruck, brennenden Füßen und etlichen Fotos, die nach der Heimkehr keines Blickes mehr gewürdigt werden. Dabei können Touristinnen und Touristen auch bei einem Kurzbesuch ganz einfach hinter den touristischen Vorhang der Stadt blicken und dabei tolle Eindrücke sammeln, die lange unvergessen bleiben. Der reisereporter verrät fünf coole und spannende Tipps.

1. Sagrada Família ohne Touristenmassen

Antoni Gaudí, weltberühmter Architekt und katalanischer Volksheld, hat die bis dahin eher schwerfällige spanische Baukunst ab Ende des 19. Jahrhunderts mit seinem innovativen, modernistischen und naturverbundenen Stil aus den Angeln gehoben. In seinen detailverliebten Bauwerken ist kaum eine Linie gerade, kein Winkel hat 90 Grad und keine Stütze ist senkrecht. Jedes seiner Gebäude erinnert an einen lebendigen Organismus.

Monumentales Wahrzeichen: Die Sagrada Família ist aus Sicht vieler Besucherinnen und Besucher die schönste Kirche der Welt. Die liebevoll verzierte Geburtsfassade auf der Ostseite zählt zum Weltkulturerbe der Unesco. © Quelle: imago images/Javier Larrea

Die Faszination für Gaudís Baustil ist auch fast 100 Jahre nach seinen Tod noch immer ungebrochen. In Barcelona zählen seine Gebäude mit Abstand zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten. Allen voran sein Meisterwerk: die Sagrada Família. Die unvollendete und dennoch wohl schönste Kirche der Welt wird täglich von 16.000 Menschen besichtigt.

Für die meisten Touristinnen und Touristen heißt das zunächst: Schlange stehen. Wer im voraus kein Fast Track Ticket (ab 34 Euro ohne Führung) gebucht hat, muss bis zu zwei Stunden lang vor dem Eingang schwitzen. Gleiches gilt für den Gottesdienst: Wer die sonntägliche Messe und den Klang der Kirchenorgel mit eigenen Augen und Ohren erleben möchte, sollte sich frühestmöglich in die Warteschlange einreihen. Und wie die meisten prominenten Sehenswürdigkeiten in anderen Metropolen müssen sich Besucherinnen und Besucher auch die Sagrada Família stets mit vielen Hundert anderen Menschen teilen.

Die Sagrada Família ist die beliebteste Sehenswürdigkeit in Barcelona. Den schönen Anblick müssen sich deshalb viele Besucherinnen und Besucher teilen. © Quelle: imago images/Frank Bienewald

So manche Besucherin und mancher Besucher dürfte sich beim ehrfurchgebietenden Anblick des Innenraums der Sagrada Família schon mal gefragt haben, wie es wohl sein mag, das Unesco-Weltkulturerbe einmal ganz für sich allein zu haben – ganz ohne das störende Gemurmel und die piepsenden Handykameras anderer Menschen. Genau das ermöglicht jetzt eine exklusive Tour von „Get Your Guide“.

Das Angebot ermöglicht es Reisenden, das Kunstwerk von Gaudí in einer kleinen Gruppe zu besichtigen, wenn alle regulären Besucherinnen und Besucher die Basilika bereits verlassen haben. Der grammynominierte Organist Juan de la Rubia hüllt währenddessen das monumentale Gebäude mit Orgelmusik in eine gigantische Klangkulisse.

Der mehrfach ausgezeichnete Organist Juan de la Rubia (41) begleitet die exklusive Tour in der Sagrada Familía auf der Kirchenorgel. © Quelle: getyourguide

Es gibt wohl nicht viele Gebäude auf der Welt, die einen bereits auf den ersten Blick so überwältigen können wie die Sagrada Família. Wenn sich die große Tür des Ostflügels öffnet und man beim Anblick der lichtdurchfluteten Fenster, der riesigen, palmenartigen Säulen und der prachtvoll verzierten Kuppeldecke auch noch vom Klang der 1492 Orgelpfeifen durchdrungen wird, kann man schon mal Gänsehaut bekommen.

Auch Juan de la Rubia ist immer wieder beeindruckt: Der 41-jährige Organist begleitet die Gottesdienste in der Sagrada Família schon seit mehr als zehn Jahren – doch wenn er der Gruppe von sich, vom Baufortschritt, von pompösen Konzerten und von der Kirchenakustik erzählt, spricht Begeisterung, Stolz und Glück aus seinen Augen.

„Die beste Art und Weise, diese Architektur wahrzunehmen, ist, dem Klang zu lauschen. Mann kann die Schönheit der Basilika nicht nur mit den Augen erkennen, sondern auch mit den Ohren. Die Akustik ist einfach faszinierend“, schwärmt er. Anschließend bittet der Musiker die Gruppe in den vorderen Teil der Kirche und spielt auf der Kirchenorgel zunächst ein improvisiertes Stück und dann den Schlussteil der pompösen und wohl berühmtesten Komposition von Johann Sebastian Bach, Toccata und Fuge in d‑Moll.

Der folgende Kirchen-Rundgang auf den Chor-Balkon für bis zu 1000 Sängerinnen und Sänger, der für das Publikum sonst unzugänglich ist, und der Anblick der vom Sonnenuntergang malerisch durchleuchteten Kirchenfenster, die den Jahreszeiten entsprechend in Grün, Rot, Orange und Blau schimmern, wird dabei fast zu einer Nebensache.

Antoni Gaudí hat bei der Planung der Sagrada Família großen Wert auf den Lichteinfall gelegt. Die in Grün und Orange leuchtenden Fenster der Westfassade symbolisieren den Frühling und den Sommer. © Quelle: imago images/Hanneke Wetzer

Dabei entspricht der imposante Klang der Kirchenorgel noch gar nicht den vollkommenen Vorstellungen von Gaudí. Der Architekt, der 1926 von einer Straßenbahn erfasst wurde und wenige Tage später seinen Verletzungen erlag, hatte in seinen Aufzeichnungen eine Orgel vermerkt, die in 45 Metern Höhe unter der Kirchenkuppel eingebaut werden soll. Wie und wann diese einzigartige Idee umgesetzt werden kann, ist, ebenso wie der Termin für die Finalisierung des 1882 begonnenen Kirchenbaus insgesamt, noch unklar.

Die spektakuläre Decke ist nur eines von vielen architektonischen Highlights der Sagrada Família. Nach den Plänen von Architekt Gaudí soll die Kirchenorgel unter der Kuppel eingebaut werden. © Quelle: imago images/CHROMORANGE

„Die Vorstellung, wie die Basilika zur Fertigstellung klingen wird, ist für mich unglaublich aufregend, denn es ist schon jetzt ein faszinierender Ort für Musik“, sagt de la Rubia und schaut nach der circa zweistündigen Rundtour allmählich etwas nervös auf die Uhr. Der mehrfach ausgezeichnete Hausorganist muss für den kommenden Gottesdienst noch ein bisschen üben. Man fragt sich, wie viele Musiker wohl von einem solch pompösen „Probe- und Konzertsaal“ träumen.

Für den exklusiven Zugang und das „Privatkonzert“ von de la Rubia müssen Besucherinnen und Besucher etwas tiefer in die Reisetasche greifen, als für die „gewöhnlichen“ Touren. Die genauen Preise und Termine für die Tour werden in den kommenden Tagen auf der Internetseite von „Get Your Guide“ veröffentlicht.

2. Barcelonas süße Geheimnisse

Über die berühmte Rambla, die quirlige Fußgängerzone zwischen Kolumbus-Denkmal und Avinguda Diagonal in Barcelonas Altstadt, strömen täglich Zehntausende Touristinnen und Touristen. Doch beim Schlendern entlang der urigen Altstadt-Fassaden, der schimmernden Shopping-Tempel oder durch den stadtweit größten Markt, Mercat de la Boqueria, geht schnell mal der Blick für die kleineren Details verloren.

Süßes Juwel am Rande der Rambla: In der engen Altstadtgasse Calle Petritxol verstecken sich schöne Cafés und Fachgeschäfte. © Quelle: Christian Carstens

So übersehen viele Besucherinnen und Besucher zum Beispiel die schmucken Geschäfte in der Calle Petritxol, einer parallel zu Rambla verlaufenden Altstadtgasse. Dort verstecken sich neben spezialisierten Handwerksläden wie dem urigen Messer-Fachgeschäft Ganivetería Roca oder der Tapas-Bücherei Liberia Quera die süßesten Geheimnisse der Altstadt. In den charmanten Cafés, zum Beispiel in der Granja Dulcineia oder in La Pallaresa, werden köstliche Mandel-Cremes, Churros mit heißer Schokolade, fluffige Ensaimadas und feinste Crema Catalana gereicht.

Die entspannteste Besuchszeit ist morgens, wenn sich die Einheimischen auf dem Weg zur Arbeit traditionsgemäß mit einem süßen Snack stärken.

Schlemmerparadies: Im Café Granja Dulcineia werden zum Kaffee knusprige Churros mit heißer Schokolade, Ensaimadas und Crema Catalana mit limonig-frischer Note gereicht. © Quelle: Christian Carstens

Nach einem Altstadt-Rungang empfiehlt sich eine süße Abkühlung in der Eisdiele Rocambolesc, die zwar direkt an der Rambla liegt, aufgrund des flippigen Interieurs á la „Charlie und die Schokoladenfabrik“ aber nicht auf den ersten Blick als solche erkennbar ist. Das Eis-Menü wurde von den Rocca-Brüdern entworfen, deren Restaurant in der katalanischen Stadt Girona bereits mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Das Gourmet-Eis zeichnet sich nicht nur durch seinen außergewöhnlichen Geschmack, sondern auch durch seine kuriose Gestaltung und die mitunter etwas frivolen, zweideutigen Namen aus. So lässt sich zum Beispiel das skulpturenförmige Eis am Stil mit dem Namen „Culo de Leona“, das nach Apfel und Limone schmeckt, sowohl mit der Skulptur „Löwin von Girona“ in Verbindung bringen – oder aber als „Löwinnen-Hintern“ übersetzen. Das Kokoseis „Valencoco“ in Form eines männlichen Oberkörpers ist eine Anspielung auf den spanischen Schauspieler Andrés Velencoso, der einst mit Sängerin Kylie Minogue zusammen war.

Abends lässt sich der Stadtrundgang mit einer Pizza abrunden. Aber Moment mal, Pizza in Spanien? Sollte das nicht eher einem Stadtrundgang in Neapel oder Rom zugeordnet werden?

Andrang vor der Sartoria Panatieri: Hier gibt’s laut einem neuen Ranking die beste Pizza außerhalb Italiens. © Quelle: Christian Carstens

Nicht unbedingt, denn laut dem Magazin „50 Top Pizza“ gibt es in Barcelona die „beste Pizza außerhalb Italiens“. Im weltweiten Ranking belegt die Sartoria Panatieri Platz eins und wurde für ihre Pizza Stracciatella mit gerösteten Kirschen, Mozzarella und Basilikum-Hollandaise (12,90 Euro) außerdem mit dem Sonderpreis „Pizza des Jahres 2023“ ausgezeichnet. Die Qualität der Pizzeria zeigt sich auch an der Warteschlange, die sich vor dem Eingang am Carrer de Provença jeden Abend bildet. Grund genug also, frühzeitig einen Platz zu reservieren und das katalanische Teigrund nach neapolitanischem Vorbild zu probieren. Es lohnt sich nicht nur wegen des leckeren Essens, sondern auch wegen der trubeligen Atmosphäre unter den vielen Einheimischen.

3. Coole Museen abseits der Massen

Die Fülle an Einrichtungen für Kunst und Geschichte macht Barcelona zu einem einzigartigen Leuchtturm in Europas Kultur-Landschaft, übersteigt das Zeit-Budget von Städtereisenden aber bei Weitem. In der Großstadt gibt es mehr als 50 Museen – die meisten kulturinteressierten Besucherinnen und Besucher beschränken sich deshalb auf den berühmten Palau Nacional und das Museum des Malers und Bildhauers Joan Miró im Pac de Montjuïc, auf das Picasso-Museum, das Museu d’Art Contemporáneo mit modernerer Kunst oder auf das Museu Maritim, das sich der Seefahrergeschichte widmet.

Eines der meistbesuchten Museen in Barcelona: der prächtige Palau Nacional auf dem Montjuïc. © Quelle: PantherMedia/wsf pan

Anders als die „schwere Kost“ in den großen Kunst-Tempeln zeichnet sich zum Beispiel das Moco-Museum mit zeitgemäßer Kunst für ein vorwiegend jüngeres Publikum aus. Das private Ausstellungshaus hat erst im Oktober 2021 neben dem Picasso-Museum an der Calle Montcada in der Altstadt eröffnet und bricht mit den traditionellen Kunst-Ausstellungen in den berühmteren Museen. Gezeigt werden Werke von Basquiat, Banksy, Hirst, Warhol und Dali, deren Kunstsprache sich auch ohne viel Hintergrundwissen und langes Sinnieren erfassen lässt. Die zumeist bunte, schrille und heitere Kunst spielt zum Beispiel mit neuen Digitaltrends, aktueller Gesellschaftskritik und mit den sozialen Medien.

Wer im Moco-Museum auf den Geschmack gekommen ist, kann im rund zehn Minuten entfernten Espacio Trafalgar noch mehr Street-Art besichtigen. Das Kunsthaus hat vor wenigen Monaten eine Dauerausstellung mit 130 Werken der britischen Graffiti-Ikone Banksy eröffnet.

Noch tiefer in die digitalen Kunstwelten als im Moco tauchen Besucherinnen und Besucher im Museum Casa Amatller ein, das aufgrund seiner Lage direkt neben der berühmten Casa Battló häufig übersehen wird. Das ehemalige Wohnhaus des Chocolatiers Antoni Amatller teilt sich in einen traditionellen Bereich über den katalanischen Modernismus und Showrooms mit wechselnden Ausstellungen auf, die ein neuer Zugang zur kulturellen Identität Barcelonas vereint.

In der aktuellen Ausstellung „Modernist Dragons, Legends of Fire“ fliegen auf einer 360-Grad-Projektion monströse Drachen durch die erste Etage und werden dabei mythologischen Figuren aus der katalanischen Geschichte gegenübergestellt. Im darauf folgenden Raum können Besucherinnen und Besucher mithilfe von Virtual-Reality-Brillen sogar auf einem Drachen über das Barcelona von 1900 fliegen.

4. Radtour zu den schönsten Stadtstränden

Gegenüber anderen Metropolen in Europa hat Barcelona ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: die schönen Stadtstrände. Nirgendwo sonst in Europa liegen Metropole und Strandurlaub so nah beieinander. Einziges Manko: Die Sandparadiese in Zentrumsnähe sind im Sommer häufig überfüllt.

Zu den beliebtesten Stränden in Barcelona zählen die Abschnitte in La Barceloneta und Sant Sebastià. Etwas ruhiger und kinderfreundlicher geht es auf der Platja del Bogatell, der Platja de la Mar Bella und der Platja de Llevant zu, die etwas weiter vom Zentrum entfernt sind.

Für einen vollkommenen Strandtag fernab des touristischen Trubels empfiehlt sich eine etwa 30- bis 45-minütige Fahrradtour entlang der Küste nach Badalona. Dort gibt es viele schöne Strände, die vorwiegend von Einheimischen genutzt werden. Unterwegs passieren Radfahrerinnen und Radfahrer einen spannenden Lost Place: die so genannten Tres Xemeneies (deutsch: drei Schornsteine).

Lost Place und heimliches Wahrzeichen Barcelonas: das stillgelegte Wärmekraftwerk in Sant Adria. © Quelle: imago images/Zoonar

Das verlassene Kraftwerk mit seinen riesigen Schloten aus den Siebzigerjahren wurde 2011 stillgelegt. Die Einheimischen setzten sich jedoch für den Erhalt der Anlage als Monument für die Arbeiter ein, deren Proteste gegen die widrigen Arbeitsbedingungen gewaltsam niedergeschlagen worden sind. Berichte über Verschmutzungen am Strand gaben der inzwischen umzäunten Anlage einst den unrühmlichen Titel „Tschernobyl“ – wohlklingender wirkt dagegen die ebenfalls geläufige Bezeichnung „Sagrada Família der Arbeiter“.

5. Romantische Ausblicke im Herzen der Stadt

Wer mit dem Flugzeug nach Barcelona reist, dem dürfte als Erstes die wabenförmige Stadtstruktur auffallen. Ausgiebig genießen lässt sich der Ausblick auf den schachbrettähnlichen Aufbau der Großstadt von vielen Aussichtspunkten aus, denn Barcelona schmiegt sich an die Hänge und Hügel der Bergkette Serra de Collserola.

Das Riesenrad auf dem Berg Tibidabo leuchtet bei Nacht über Barcelona. Vom Freizeitpark aus hat man einen tollen Blick über die Stadt. © Quelle: imago images/Pond5

Den weitestmöglichen Ausblick über Barcelona und das Mittelmeer haben Touristinnen und Touristen vom höchsten Punkt der Stadt, dem rund 500 Meter hohen Berg Tibidabo, auf dem es auch einen Vergnügungspark mit Riesenrad und mehreren Fahrgeschäften gibt. Die schöne Aussicht und die frische Luft locken Reisende und Einheimische gleichermaßen auf den Berg – hinauf geht’s ganz einfach mit einer Standseilbahn.

Ein ebenso beliebter Ausflugsort ist Barcelonas Hausberg Montjuïc. Auf der 173 Meter hohen Erhebung mischen sich idyllische Parks mit dem historischen Pomp einer alten Burg sowie dem modernen Flair des Olympiastadions von 1992 und dem Charme des Weltausstellungsgeländes von 1929.

Andrang bei Sonnenuntergang: Reisende und Einheimische genießen den Ausblick am katalanischen Nationalmuseum auf dem Berg Montjuïc. © Quelle: imago images/Rafael Campillo

Auch der Park Güell im Norden Barcelonas ist einen Ausflug wert. Das von Antoni Gaudí gestaltete Gelände beheimatet ein Museum, dass sich dem berühmten Architekten widmet, und zählt zum Weltkulturerbe der Unesco.

Was die berühmten Aussichtspunkte der Stadt miteinander teilen: Sie werden im Sommer von vielen Touristinnen und Touristen angesteuert. Für Reisende, die es lieber etwas ruhiger mögen und zugleich Einheimische kennenlernen möchten, gibt es im Herzen der Stadt viele schöne Dachterrassen. Eine besonders spektakuläre und weitestgehend unbekannte Adresse ist das „Sercotel“ an der Calle de Rosselón.

Vom achten Stock des Vier-Sterne-Hotels im Stadtbezirk Eixample aus lässt sich ein toller Rundumblick auf Barcelona genießen. Der Clou ist allerdings die Aussicht auf die Westfassade der nahe gelegenen Sagrada Família. Die sandburgähnlichen Türmchen, die stolzen Figuren und die zahllosen Verzierungen erscheinen von der Terrasse aus zum Greifen nah. Spannend ist auch der Anblick der Bauarbeiten. Dem Kranführer, der in rund 200 Metern Höhe über der Kirche in seiner Kabine sitzt, kann man bei der Arbeit nahezu auf die Finger schauen.

Das alles wird nur vom spektakulären Ausblick am späten Abend übertroffen, wenn die Fassade und der zwölfzackige Stern auf dem mit 138 Metern bisher höchsten Turm der Basilika in sanften Farben zu leuchten beginnen. Das Erlebnis lässt sich dabei prima mit einer Tapas-Platte oder einigen Cocktails aus dem historischen, zu einer Bar umfunktionierten Lastwagen abrunden. Die Dachterrasse ist öffentlich zugänglich, aber leider nicht selten für private Events reserviert. Am einfachsten ist es, sich spontan an der Rezeption nach einem freien Platz zu erkundigen.

Keine Kirchen-Ausblicke, dafür aber ein exklusiveres Ambiente bietet die hochwertig ausgestattete und begrünte Restaurant-Dachterrasse des Hotels „Edition“ an der Avinguda de Francesc Cambó. Vom zehnten Stock des Fünf-Sterne-Hauses neben dem bunt überdachten Santa-Caterina-Markt eröffnet sich ebenfalls ein toller Rundumblick auf die Stadt und das Mittelmeer. Wer trotz der Spitzenküche keinen Appetit verspürt, kann sich auf einer der gemütlichen Liegen auch einfach einen Sundowner servieren lassen.

