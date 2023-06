Diese Bahnstrecken sind in den Sommerferien gesperrt

Das Streckennetz der Deutschen Bahn ist an vielen Orten marode und dringend sanierungsbedürftig. Das führt zu Großbaustellen im ganzen Land, die den Fern- sowie den Nahverkehr während der Sommerferien stark einschränken. Besonders in Nordrhein-Westfahlen kommt in diesem Zeitraum auf Bahnreisende einiges zu.

Übersicht über die Baustellen in den einzelnen Bundesländern

































Baustellen in NRW

In NRW sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 22. Juni bis zum 4. August. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen einige Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Vom 30. Juni, 23 Uhr, bis zum 26. Juli, 5 Uhr, wird zwischen Wattenscheid und Essen ein Gleis erneuert. Da dadurch weniger Züge zwischen Bochum und Essen unterwegs sein können, müssen laut Bahn einige ICE beziehungsweise IC umgeleitet werden. Der Halt in Bochum entfällt in diesem Zeitraum häufiger, teilweise werden auch die Bahnhöfe in Dortmund, Essen, Duisburg und Düsseldorf seltener angefahren.

Vom 30. Juni, 21 Uhr, bis zum 4. August, 21.30 Uhr, werden zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen Bauarbeiten an den Bahnsteigen durchgeführt. Die Strecke muss deshalb vollständig gesperrt werden. Fernverkehrszüge werden umgeleitet, der Halt in Oberhausen entfällt. (Davon ausgenommen ist der ICE zwischen Amsterdam und Frankfurt).

Vom 1. Juli bis 23. Juli finden auf der Strecke zwischen Aachen und Köln Bauarbeiten an einer Brücke statt, der Abschnitt zwischen Aachen und Düren wird deshalb komplett gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, führt das zu Haltausfällen in Aachen und Düren. Außerdem werden die Fernverkehrszüge über Rheydt umgeleitet.

Am Kölner Hauptbahnhof werden vom 3. Juli bis zum 14. Juli Weichen erneuert. Dadurch können die meisten Fernverkehrszüge den Bahnhof nicht anfahren und werden umgeleitet. Ersatzweise halt einige Züge in Köln Messe/Deutz oder in Köln-Ehrenfeld. Wegen der Bauarbeiten kommt es in diesen Zeitraum auch zu Haltausfällen in Bonn Hauptbahnhof, Remagen und Andernach.

Vom 14. Juli, 21 Uhr, bis zum 28. Juli, 21 Uhr, werden auf der Strecke zwischen Köln und Bonn Bauarbeiten durchgeführt. Der Abschnitt zwischen Köln Hauptbahnhof und Hürth-Kalscheuren wird dafür vollständig gesperrt. Das führt laut DB dazu, dass Köln Hauptbahnhof, Bonn Hauptbahnhof, Remagen und Andernach von Fernverkehrszügen nicht angefahren werden können. Zwischen Köln und Bonn kann es darüber hinaus auch zu Teilausfällen der Züge kommen.

Vom 28. Juli, 21 Uhr, bis zum 25. August, 21 Uhr, wird die Strecke zwischen Köln und Düsseldorf modernisiert. Das sorgt für Umleitungen und Haltausfällen die vor allem das Ruhrgebiet betreffen. Teilweise fahren die Fernverkehrszüge Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum nicht an.

Vom 23. Juni bis zum 5. August werden zwischen Rheine und Osnabrück die Gleisanlangen modernisiert. In dem Abschnitt wird der IC über Münster umgeleitet, der Halt in Ibbenbüren entfällt. Der ICE wird auf der Strecke über Dortmund und Bielefeld umgeleitet, hält deswegen nicht in Osnabrück, Münster, Recklinghausen und Gelsenkirchen.

Von diesen und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei den Privatbahnen, wie zum Beispiel National Express oder Eurobahn, kommt es wegen der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen.

Baustellen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 17. Juli bis zum 26. August. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Noch bis zum 10. August ist auf der Strecke Rostock – Warnemünde der Abschnitt zwischen Rostock Hauptbahnhof und Rostock Lütten Klein wegen von Brückenarbeiten gesperrt. Die Fernverkehrszüge auf dieser Strecke enden beziehungsweise beginnen deshalb am Rostocker Hauptbahnhof.

Bis zum 4. August kommt es auf der Strecke zwischen Bützow und Rostock Hauptbahnhof wegen Arbeiten an den Bahnsteigen zu Umleitungen, Fahrzeitverlängerungen und Haltausfällen bei den Fernverkehrszügen. Teilweise fallen Züge zwischen Stralsund und Binz aus. Bis zum 21. Juli entfallen beim IC 2238/ IC 2239 auch die Stopps in Bützow, Bad Kleinen, Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge und Stendal und werden durch Neustrelitz, Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Wannsee ersetzt.

Von dieser und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Mecklenburg-Vorpommern bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Bayern

In Bayern sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 31. Juli bis zum 11. September. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Seit dem 27. Mai ist der Abschnitt zwischen Rottendorf und Fürth auf der Strecke Nürnberg – Würzburg komplett gesperrt. Noch bis zum 11. September kommt es deshalb dort zu Umleitungen, Fahrzeitverlängerungen und Zugausfällen, wie die Bahn mitteilt.

Von dieser und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Bayern bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen. Grund dafür sind ebenfalls Bauarbeiten.

Baustellen in Hessen

In Hessen sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 24. Juli bis zum 1. September. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Bereits seit dem 1. April wird die Zugstrecke zwischen Kassel und Fulda saniert. Die Sperrung dauert noch bis zum 9. Dezember an und alle Fernverkehrszüge werden in diesem Streckenabschnitt umgeleitet.

Von dieser und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Hessen bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 6. Juli bis zum 16. August. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Zwischen Wolfsburg und Braunschweig wird die Strecke ausgebaut. Vom 16. Juni bis zum 24. August werden Fernverkehrszüge zwischen Wolfsburg und Göttingen über Hannover-Messe/Laatzen umgeleitet – teilweise halten sie dort auch. Die Stopps in Hildesheim und Braunschweig entfallen in dem Zeitraum.

Vom 23. Juni bis zum 5. August werden zwischen Rheine und Osnabrück die Gleisanlangen modernisiert. In dem Abschnitt wird der IC über Münster umgeleitet, der Halt in Ibbenbüren entfällt. Der ICE wird auf der Strecke über Dortmund und Bielefeld umgeleitet, hält deswegen nicht in Osnabrück, Münster, Recklinghausen und Gelsenkirchen.

Von diesen und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Niedersachsen bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Bremen

In Bremen sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 6. Juli bis zum 16. August. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die auch den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Vom 19. Juni bis zum 25. August finden in Bremen Brückenbauarbeiten statt. Die Strecke zwischen Bremen und Hannover ist deshalb nur eingleisig befahrbar. Wie die DB mitteilt, werden deshalb einige Bahnhöfe auf der Strecke von Fernverkehrszügen nicht angefahren.

Von dieser und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Bremen bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Auch im Nah- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn finden während der Sommerferien umfangreiche Bauarbeiten statt. © Quelle: imago images/Gottfried Czepluch

Baustellen in Berlin

In Berlin sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 13. Juli bis zum 28. August. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Seit dem 22. April finden umfangreiche Bauarbeiten bei der Dresdner Bahn (Berlin Südkreuz-Blankenfelde) statt. Noch bis zum 10. November kommt es laut der Bahn deshalb zu Sperrung auf der Strecke die zu Umleitungen und Haltausfällen führen – unter anderem am Flughafen BER, in Elsterwerda, Doberlug-Kirchhain und Dresden.

Von dieser und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Berlin bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Brandenburg

In Brandenburg sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 13. Juli bis zum 26. August. In diesem Zeitraum sind von der Deutschen Bahn keine Großbaustellen geplant, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Teilweise gibt es jedoch Baustellen die den Regionalverkehr einschränken. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr in Brandenburg bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund von Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Sachsen

In Sachsen sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 10. Juli bis zum 18. August. In diesem Zeitraum sind von der Deutschen Bahn keine Großbaustellen geplant, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Teilweise gibt es jedoch Baustellen die den Regionalverkehr einschränken. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr in Sachsen bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund von Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 24. Juli bis zum 1. September. In diesem Zeitraum sind von der Deutschen Bahn keine Großbaustellen geplant, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Teilweise gibt es jedoch Baustellen die den Regionalverkehr einschränken. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund von Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen im Saarland

Im Saarland sind die Sommerferien in diesen Jahr ebenfalls vom 24. Juli bis zum 1. September. In diesem Zeitraum sind von der Deutschen Bahn keine Großbaustellen geplant, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Teilweise gibt es jedoch Baustellen die den Regionalverkehr einschränken. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr im Saarland bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund von Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 27. Juli bis zum 9. September. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Vom 1. Juli bis 8. September finden auf der Strecke der Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich Bauarbeiten statt, das Würmviadukt wird saniert. Deshalb müssen die Fernverkehrszüge aus Stuttgart zwischen Böblingen und Horb durch Busse ersetzt werden. Ab Singen fahren die Züge dann wieder wie gewohnt.

Von dieser und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Baden-Württemberg bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Thüringen

In Thüringen sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 10. Juli bis zum 19. August. In diesem Zeitraum sind von der Deutschen Bahn keine Großbaustellen geplant, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Teilweise gibt es jedoch Baustellen die den Regionalverkehr einschränken. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr in Thüringen bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund von Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 6. Juli bis zum 16. August. In diesem Zeitraum sind von der Deutschen Bahn keine Großbaustellen geplant, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Teilweise gibt es jedoch Baustellen die den Regionalverkehr einschränken. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr in Sachsen-Anhalt bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund von Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 17. Juli bis zum 26. August. In diesem Zeitraum sind von der Deutschen Bahn keine Großbaustellen geplant, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Teilweise gibt es jedoch Baustellen die den Regionalverkehr einschränken. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr in Schleswig-Holstein bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es wegen Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

Baustellen in Hamburg

In Hamburg sind die Sommerferien in diesen Jahr vom 13. Juli bis zum 23. August. Die Deutsche Bahn nutzt diesen Zeitraum teilweise für Bauarbeiten im Schienennetzwerk, dadurch entstehen Großbaustellen, die den Fernverkehr im Bundesland betreffen.

Vom 14. Juli 23 Uhr bis zum 28. Juli 4 Uhr wird der Streckenabschnitt zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Altona gesperrt – dort finden Brückenarbeiten statt. Aus diesem Grund können zahlreiche Fernverkehrszüge nicht in Hamburg Altona und Hamburg Dammtor halten. Teilweise wird laut Bahn auch der Hamburger Hauptbahnhof nicht immer angefahren. Die Züge machen ersatzweise Stopps in Hamburg Harburg beziehungsweise in Hamburg-Bergedorf. Teilweise fallen IC und ICE in Richtung Berlin, Kiel, Westerland und Süddeutschland in diesem Zeitraum komplett aus.

Von dieser und weiteren Baustellen ist auch der Regionalverkehr betroffen. Eine detaillierte Übersicht über alle Ausfälle im lokalen Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Hamburg bietet die Übersicht der baubedingte Fahrplanänderungen auf der Webseite der Deutschen Bahn. Auch bei Privatbahnen kann es aufgrund der Bauarbeiten in den Sommerferien zu Zugausfällen kommen.

